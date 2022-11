Kiszivárgott: komoly igazságügyi reformokat vállal a kormány az EU-pénzekért cserébe

A lap szerint azért cserébe, hogy elfogadják a magyar helyreállítási programot, a kormány feladhatja a vétóját a globális társasági minimumadó ügyében, amelyet csak Magyarország ellenez EU-tagként, illetve azt is támogathatja, hogy Ukrajnának közös hitelfelvételből szerezzenek forrást. Azt is vázolja egyúttal, hogy a magyar helyreállítás program, illetve a normál felzárkóztatási források brüsszeli elfogadása várhatóan kritikát fog szülni az Európai Parlamentben, és a tagállamok között például Hollandiában, hogy a magyar kormány által a jogállamiság sértések korrekciójaként vállalt intézkedéseket nem szabad elhinni.

A lap emlékeztet rá, hogy a jogállamisági eljárás lezárása és a normál 2021-2027-es pénzek megszerzése érdekében a magyar kormány 17 féle korrupcióellenes intézkedést vállalt, a helyreállítási program elfogadásáért cserébe pedig az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítését is elvárta a Bizottság (összhangban az évek óta megfogalmazott országspecifikus ajánlásokkal), és most ezekről nyújtotta be tervét a magyar kormány. Fontos, hogy a cikk szerint a vállalásokat a jövő év első negyedévében mind végre is kell majd hajtani a civil szervezetekkel való megfelelő konzultáció nyomán, mert csak a végrehajtás után nyújthat be kifizetési kérelmet a helyreállítási pénzek esetén a kormány az Európai Bizottság felé.

Így tehát most az alábbiakra tett írásos ígéret alapján fogadná el a Bizottság a magyar helyreállítási programot, és a következő hónapokra megszabott mérföldkövek teljesítése esetén jutna hozzá ténylegesen a forrásokhoz a magyar állam. A lap által megírt főbb vállalások a magyar igazságszolgáltatás terén:

A vállalások jórészt az Országos Bírósági Tanács (OBT) megerősítését szolgálják, hogy hatékonyabban el tudja látni az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének, illetve a Kúria elnökének felügyeleti jogát, és számos egyéb jogot is kaphasson.

Így például a magyar kormány vállalná, hogy az OBT-nek megadná a jogot arra, hogy kötelező erejű véleményt adjon ki az OBH elnöke által hozott számos, politikailag kinevezett döntésről. Az újonnan megerősített testület így felülvizsgálhatná a bírák és bírósági vezetők kinevezését, áthelyezhetne és elmozdíthatna bírákat a hozzájárulásuk nélkül, és mérlegelhetné az Országos Bírósági Hivatal jelöltjeinek alkalmasságát.

A magyar kormány emellett ígéretet tett arra is, hogy biztosítja az OBT működési függetlenségét, így megfelelő költségvetést biztosít a számára, valamint konzultál vele az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvényjavaslatokról, sőt az OBT törvényjavaslatokat is tehetne a kormánynak.

A kormány azt is vállalta, hogy megreformálja a legfelsőbb bíróság szerepét betöltő Kúriát, azzal a céllal, hogy rögzítse függetlenségét. Sőt, azt is javasolta, hogy az újonnan megerősített felügyeleti szervnek (OBT) legyen beleszólása a kormány által a Kúriára szánt jelöltek alkalmasságába.

A kormány a fentieken túl számos biztosítékot is felsorolt, amelyek célja, hogy a bíróságok függetlenül és a törvényeknek megfelelően járjanak el, így például azt is vállalta, hogy megszünteti a jogi akadályokat azon bírák előtt, akik az Európai Unió Bíróságához kívánnak fordulni jogértelmezés céljából, amely egy régi vitás pont volt a kormány és a Bizottság között.

Végül az a vállalás is fontos, hogy a kormány megfosztja a kormányzati szerveket attól a lehetőségtől, hogy megtámadják a jogerős bírósági ítéleteket az Alkotmánybíróságon.

A fentiek átfogó reformokat takarnak és látható, hogy a jogállamisági eljárás lezárása és a helyreállítási pénzek megszerzése érdekében a 17 intézkedésen felül még ezeket is hajlandó bevállalni a kormány, illetve ahhoz, hogy pénzhez jusson, előbb meg is kell csinálnia.

