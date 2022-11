Navracsics Tibor: nagyrészt bíznak a kormány vállalásaiban Brüsszelben, igaz jöhetnek még újabb feltételek

A tárgyalások állása és a kilátások

Az uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter megjegyezte, hogy a normál felzárkóztatási támogatásokért vállalt 17 korrupcióellenes intézkedés kapcsán

esetleg elképzelhető még későbbi módosítás, de ez belefér az időbe.

A 17 vállalás között kiemelte: „az Integritás Hatóságnak óriási jelentősége van” és úgy látja, hogy az intézmény felállításánál „jó az indulás”, mert „egy valóban független intézmény esélye áll fenn, hiszen a vezetői is olyan emberek”.

Hozzátette:

A november 19. döntő fontosságú lesz, hogy sikerül-e egy független intézményt elindítani, ami Brüsszel és Budapest számára is bizalmat ébreszt.

Hangsúlyozta, hogy fontos elhinnie az üzleti és politikai élet szereplőinek is, „nem minden pártpolitikai alapon működik”, és „vannak nemzeti ügyek”, meglátása szerint pedig „ilyen a korrupcióellenes küzdelem is”.

A helyreállítási program brüsszeli elfogadásáért cserére vállalt, kiszivárgott igazságszolgáltatási átalakításokat (pl. az Országos Bírói Tanács jogkörének megerősítése) nem nevezte kardinális jelentőségű kérdéseknek. A már kiszivárgott vállalások kapcsán azt mondta: az Európai Bizottság azért is vár el ezen a téren vállalásokat a magyar kormánytól, hogy eredményeket tudjon felmutatni az Európai Parlament felé és így az intézmény szintén támogassa a Magyarországgal kötendő megállapodást.

Arra a tegnap felröppent potenciális menetrendre, hogy a Bizottság november 22-én dönthet a magyar helyreállítási programról és az abba beleírt mérföldkövek tartalmáról (mit, mikorra kell még teljesíteni például az igazságszolgáltatás terén bevállalt lépésekből), úgy reagált, hogy ha valóban ez lesz a menetrend, akkor az jó hír, mert így év végéig minden szükséges megállapodás (Partnerségi Megállapodás a többéves keretköltségvetésről, illetve helyreállítási program) meg tud születni a magyar kormány és a Bizottság között. Ki is jelentette:

Én abban bízom, hogy év végére meglesznek a megállapodások.

Arra a kérdésre: igaz-e, hogy az Európai Bizottsággal olyan megállapodás körvonalazódik, miszerint a pedagógusok béremelésére 1200 milliárd forint állna majd rendelkezésre és ebből 630-650 milliárd lenne az uniós pénz, a többit pedig a magyar állam tenné hozzá és így emelnék 2025-re a diplomás átlagbér 80%-ára a pedagógusok bérét, úgy fogalmazott: „meg tudom erősíteni, hogy társfinanszírozási rendszerben gondolkozunk, amiben a Bizottság partner és sok segítséget is ad”. A fele-fele arányú finanszírozási kérdésre úgy reagált: „nagyjából megállja a helyét”, igaz megjegyezte, hogy még nem zártuk le a tárgyalásokat, az összegszerű kérdésekre pedig azt mondta: az infláció is változtathat rajtuk.

Hozzátette: az évenkénti 10%-os pedagógus béremelést a kormány már vállalta, az efeletti részt pedig részben a helyreállítási, részben a felzárkóztatási operatív programokból finanszírozná és az egész oktatási rendszer reformja benne lenne ebben a nagy vállalásban, és ennek csak egy része lenne a béremelés, a többi része a pedagógusok munkakörülményeinek javítását célozná. Arra a kérdésre, hogy miért kell várni az uniós finanszírozásra, miért nem lehet a magyar költségvetésből megoldani rövid távon a pedagógusok béremelését, úgy reagált:

Most jelenleg a magyar költségvetésből nem tudunk annyi pénzt félretenni, amiből a pedagógusok ilyen mértékű béremelését meg tudnánk oldani. Ezt a Bizottság is látja, és ezért száll be a finanszírozásba.

Hozzátette: pedagógus családból származik, így tudja, hogy „a pálya presztízsét növelni kell, nemcsak a keresetüket, a munkakörülményeket is, de a követelt mértékű béremelés kapcsán jelezte: „ma nincsenek erre anyagi erőnk”.

Azt, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap kijelentette: nem akar a kormány egy újabb közös uniós hitelfelvételen keresztül Ukrajnának segíteni (inkább bilaterális alapon folytatná a segítséget), azzal az óvatos miniszteri hozzáállással magyarázta Navracsics, hogy a koronavírusválság miatt létrehozott helyreállítási programból

nem tudom teljes biztonsággal azt mondani, hogy fogjuk látni az eredményét ennek a garanciának.

Ezzel arra utalt, hogy a közös hitelfelvétel mellé a tagállamok között garanciát is vállaltak, így egy visszakérdezésre azt érzékeltette: azt nem lehet teljes biztonsággal mondani, hogy jönni fog a helyreállítási programból a pénz.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 07. Kimondta Szijjártó Péter: nem támogatja Magyarország az Ukrajnának szánt közös uniós hitelfelvételt

Százmilliárdok jöhetnek a következő években

A miniszter később Siófokra látogatott a Somogy megyei polgármesterek és jegyzők tanácskozására és az MTI tudósítása szerint ott szintén hangsúlyozta: Magyarországnak minden esélye megvan arra, hogy még ez év végéig megkösse a kohéziós és a helyreállítási alap pénzeinek folyósításához szükséges partnerségi megállapodásokat az Európai Bizottsággal. Jelezte: "időarányosan jól állunk", az Európai Bizottság november második felében meghozhatja az aláíráshoz nélkülözhetetlen döntéseket, és a források már jövőre megnyílhatnak Magyarország előtt.

Jelezte azt is, hogy a tervek szerint 2023-ban 561 milliárd, 2024-ben 747 milliárd, 2025-ben 1047 milliárd forint érkezne Magyarországra a még hivatalos 374-375 forint-euró árfolyamon számolva. A miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarországnak a 2021-2027-es uniós költségvetési időszakban a társfinanszírozással együtt mintegy 14 ezer milliárd forint áll rendelkezésére, ebből 10 ezer milliárdot a területfejlesztési, 4 ezer milliárdot a vidékfejlesztési operatív programok tesznek ki.

A helyreállítási alap értéke 6 ezer milliárd forint a támogatással és a hitelkonstrukcióval együtt, a partnerségi megállapodás megkötésével az első részletekhez Magyarország már jövőre hozzáférhet - mutatott rá.

A területfejlesztési célkitűzésekről

A miniszter a területfejlesztésről azt mondta: folyik a következő évek területfejlesztési politikáját meghatározó intézményrendszer kiépítése és szakpolitikai koncepció kidolgozása.

Mindennél fontosabb, hogy a helyi közösségek érezzék, olyan odafigyelő fejlesztési politika van, ami a helyiek igényeit szolgálja, nem általánosságban Magyarországról beszél, hanem a helyi közösségekről, az ő specialitásaikat szolgálva és fejlesztve

- fogalmazott.

Navracsics Tibor előadásában beszélt arról is, hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) alakulását tekintve még mindig nagy a különbség a főváros és az ország többi térsége között, ezért más profilú területfejlesztési politikára van szükség a nagyvárosi, illetve a vidéki térségekben.

A miniszter megfogalmazása szerint Budapest és a vidéki régiók "más ligában fociznak", de a fővárosnak sem könnyebb, mert olyan vetélytársai vannak, mint például Prága, Bécs, Pozsony vagy Varsó.

Navracsics Tibor

fontosnak nevezte azoknak a térségi központoknak a kiépítését, amelyek Budapest mellett, a fővárost tehermentesítve az egész ország gazdaság- és területfejlesztése szempontjából pozitív szerepet tölthetnek be.

Kitért arra, hogy az elmúlt több mint tíz évben látványosan javult a gyorsforgalmi utak elérhetősége, s ez nagyon fontos, mert a közlekedési infrastruktúra fejlesztése az első lépés egy térség felzárkóztatásához.

A miniszter úgy vélte, a fejlesztéspolitika akkor lehet kiegyensúlyozott, ha sikerül megoldani, hogy a megyehatárok ne válasszák el az "életvitelszerűen együttműködő térségeket". Példaként a közigazgatásilag több megyéhez, fejlesztési régióhoz és vízügyi igazgatósághoz tartozó Balatont említette.

Tegyünk lépéseket, hogy a Balaton értelmezhető legyen egységes térségként is, ennek egyik első lépése a tó átszállás nélküli körbevonatozhatósága lenne

- szólított fel Navracsics Tibor.

Címlapkép forrása: Portfolio