Kiderült: a magyar EU-pénzek blokkolására hangolnak a német kormánypártok

Szép-szép az a 17 féle intézkedés, amit a magyar kormány a jogállamisági eljárás lezárása és a részleges pénzfelfüggesztés elkerülése érdekében bevállalt az utolsó pillanatban, de nehéz elhinni a jogállami keretek javításának valódi szándékát, illetve pár hét alatt bebizonyítania az Európai Bizottságnak azt, hogy tényleg tartós javulás következik be, ezért nem árt az óvatos hozzáállás – leegyszerűsítve ez az egyik fő üzenete annak a parlamenti határozati javaslatnak , amelyet a három német koalíciós kormánypárt tegnap terjesztett be a Bundestagnak, és amelyről ma várhatóan a késő esti órákban már szavazni is fognak.

Megítélésünk szerint az anyag tartalmát és nyelvezetét nehéz összességében máshogy értelmezni, mint így: a három koalíciós partner a parlamenti határozaton keresztül arra akarja rászorítani Olaf Scholzot kancellárt, hogy a decemberi tanácsi szavazáskor a német kormány arra a kimenetre szavazzon, hogy a magyar felzárkóztatási EU-pénzek egy részét mindenképpen függesszék fel, és csak később, a jogállamisági helyzet tartós javulásának konkrét bizonyítékai után engedjék a felfüggesztett pénzekhez való hozzáférést a magyar kormány számára.

Erre a stratégiára utal ugyanis a parlamenti határozati javaslat számos mondata mellett a legvégén két konkrét pont is:

az egyikben az Európai Bizottságtól várja el a német parlament azt, hogy ha felfüggesztik a Magyarországnak járó források egy részét, akkor gondoskodjon arról, hogy közben a magyar kormány a végső kedvezményezettek felé igenis továbbra is kifizesse az elnyert pénzt (összhangban a jogállamisági rendelet egyik pontjával)

a másikban pedig a német kormánytól várja el a parlament azt, hogy ha az Európai Bizottság végső értékelése a magyar vállalásokról még kételyeket ébreszt arról, hogy valódi és tartós javulás várható a jogállamiság helyzetében és az uniós költségvetésre gyakorolt negatív kockázatokban, akkor hagyja jóvá a források egy részének felfüggesztését, és csak később, megfelelő bizonyítékok után engedélyezzék a forrásokhoz való hozzáférést.

A szövegben a fentiek mellett persze sok más helyen is vannak olyan szófordulatok, amelyek arra utalnak, hogy

a jogállamiság helyzetének több évig tartó szisztematikus lebontása után nehezen hiszik el a német kormánypártok a valódi magyar kormányzati fordulatot, amely a jogállamisági helyzet és az uniós pénzosztási gyakorlatok tartós javulását hozzák el, így szerintük idő kell ahhoz, mire ezt alá tudja támasztani a Bizottság.

Addig pedig a német kormánypártok felfogása szerint jobb nem kockára tenni a jogállamisági mechanizmus - mint új és először kipróbált eszköz - hitelességét és hatásosságát gyenge kompromisszumokkal, ezért lényegében azt üzeni a határozati javaslat, hogy legyen kemény a Bizottság és a német kormány a magyarral és ehhez a pénzek egy része átmeneti felfüggesztése lehet az út.

Az anyag emlékeztet rá, hogy az Európai Bizottság szeptember 18-i javaslata három magyar Operatív Program (közlekedési, területfejlesztési és energiahatékonysági) kötelezettségvállalásai 65%-ának felfüggesztését tartalmazta, amelyek együtt mintegy 7,5 milliárd eurónyi forrás átmeneti blokkolását jelentenék, illetve megtiltaná a Bizottság a magyar felsőoktatásban elszaporodott közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az uniós pénzfelhasználást.

A német kormánypártok több helyen hangsúlyozzák: a magyar kormány által tett kiigazító lépések hatását a Bizottságnak alaposan, átláthatóan értékelnie kell, sőt a tagállamok számára is hozzáférhetővé kell tennie azt a módszertant, amely alapján értékelte a magyar lépéseket. Emellett azt is felvetik több helyen, hogy akármi is lesz a decemberi tanácsi döntéskor a magyar pénzügyi szankciók tartalma, a továbbiakban is szoros kontroll alatt kell tartani a magyar vállalások gyakorlati teljesülését, hogy aztán az ennek tükrében készülő további bizottsági értékelés alapján lehessen dönteni a pénzek kiutalásáról a magyar kormány felé.

Összességében tehát a német kormánypártok hűvös, bizalmatlan álláspontja a holland, belga és ír kormány hírek szerint hasonló álláspontjával afelé mutat, hogy ha a Bizottság november végén elkészíti a magyar vállalások akár pozitív kicsengésű értékelését, még akkor is benne van a pakliban, hogy a három Operatív Program egy részét egyelőre felfüggeszti a Tanács (vagy 1-2 program elfogadását blokkolja a Tanács, a másik 1-2 program elfogadását pedig engedik, mert ez a módszer esetleg pénzügyileg könnyebben kivitelezhető - a szerk.). Ehhez a tagállamok minősített többsége kell, ami legalább 15 tagállamot jelent, amelyek együtt legalább az uniós összlakosság 65%-át képviselik, így tehát a német álláspont mindenképpen nagy súllyal esik latba a december elején-közepén esélyes tanácsi döntéskor.

Természetesen azt, hogy hogyan szavaz majd a német kormány képviselője a magyar jogállamisági eljárásbeli szankciókról (illetve a helyreállítási programunkról), nagyban befolyásolja az, hogy milyen értékelést állít ki a Bizottság a magyar vállalásokról. Ezzel együtt az is igaz, hogy a most készülő német parlamenti határozat is fontos megkötő hatású is lehet a német kormányzati álláspontra (illetve a brüsszeli Bizottság értékelésére is).

Címlapkép forrása: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images