Reuters: Még idén feloldhatják magyar EU-s pénzek zárolását

A hírügynökség emlékeztet rá, hogy a magyar ügyben a tét nagy, akár 13,3 milliárd euró, azaz Magyarország 2022-re becsült GDP-jének közel 10%-a, mert a helyreállítási programban 5,8 milliárd eurónyi támogatásról van szó, a felzárkóztatási források között pedig 7,5 milliárdnyi kifizetés felfüggesztésére tett eddig javaslatot a Bizottság. Azt is jelzi a hírügynökség, hogy a

A helyreállítási programunk jóváhagyásának és a felzárkóztatási forrásokkal kapcsolatos felfüggesztésben a pozitív értékelésnek a megadása csak azzal együtt lehetséges, hogy a magyar kormány továbbra is javítja az igazságszolgáltatás függetlenségét és végrehajtja a korrupcióellenes biztosítékokat.

Megjegyezték, hogy az Európai Bizottság büszke arra, hogy jelentős engedményekre sikerült bírnia Orbán Viktort most, hogy Magyarország gazdasága gyengélkedik - írja a Reuters a forrásokra hivatkozva. Ugyanakkor azt is írja a hírügynökség, hogy Brüsszelben továbbra is nagy a bizalmatlanság a magyar kormánnyal szemben.

Meg fogják kapni a pénzt, de komoly feltételekkel"

- mondta egy magas rangú uniós tisztviselő, aki névtelenséget kért.

A Bizottság következő döntése az ügyben a forrás szerint jelenleg már november 29-én várható, a korábban tervezett november 22-ről elhalasztva.

Ez összhangban van egy reggeli másik hírügynökségi értesüléssel:

A hírügynökség felidézte, hogy a szeptemberben a Bizottság által javasolt 7,5 milliárd eurónyi felfüggesztés óta 17 intézkedés végrehajtását vállalta a kormány, de továbbra is kérdéses azok gyakorlati végrehajtása, illetve az, hogy a változásoknak hosszabb távon milyen tényleges hatása lesz. Az ígért refomok azonban valóban erőteljesnek tűnnek.

Emlékeztetnek arra is, hogy a 2015-19 közötti időszakban Magyarország az uniós pénzek elköltésének közel 4%-ánál tapasztalt szabálytalanságokat a blokk csalás elleni ügynöksége, az OLAF, ami messze a legrosszabb eredmény a 27 uniós tagállam közül.

A lapnak nyilatkozó források szerint a Bizottság feltételes jóváhagyása a Magyarországnak szánt milliárdos összegek odaítélésénél azzal a feltétellel együtt igaz, hogy a demokrácia normáinak folyamatos betartását várják el. Ez azt jelenti, hogy Brüsszel a jövőben ismét leállíthatja a pénzrészletek átutalását.

A blokk tagországainak európai ügyekért felelős miniszterei pénteken Brüsszelben megvitatják Magyarország demokratikus teljesítményét, de egyelőre nem hoznak döntést.

Az lesz a legnagyobb kérdés, hogy a tagállamok hogyan érvelnek majd, különösen Olaszország új jobboldali miniszterelnökével, Giorgia Melonival a soraik közt, aki a múltban Budapest oldalára állt az EU-val a jogállamiság miatt folytatott viszályaiban - jegyzi meg a lap.

A tétet tovább emelte, hogy Magyarország megakadályozott néhány, az EU-tól független döntést, a globális társasági adó minimumától kezdve a háború sújtotta Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatásig. Erről a különös "árukapcsolásról", az összecsúszó ügyekről reggel már írtunk:

A hírügynökség emlékeztet rá: egyes uniós törvényhozók óva intettek attól, hogy túl könnyen engedjenek a nyomásgyakorlásból, miután az Európai Parlament kijelentette, hogy Magyarország már nem teljes értékű demokrácia, hanem "a választási autokrácia hibrid rendszere". Az EP négy illetékes képviselője elébe menve a bizottsági értékelésnek, éppen ma tartott egy közös sajtótájékoztatót, amelyen összességében azt szorgalmazták, hogy a Bizottság ne oldja fel a magyar felzárkóztatási források felfüggesztésére tett javaslatát és továbbra is kemény ellenőrizze a vállalások végrehajtását. Aztán ha majd idővel a gyakorlatban is látszik a javulás, akkor javasolja csak feloldani a Bizottság a felfüggesztést. Azt is felvetette egyikük, hogy ha a Bizottság most a felfüggesztési döntést eltörölné, akkor az felvetné Ursula von der Leyen személyes felelősségét és így ezzel burkoltan az ő megbuktatását is felvetette a képviselő (az EP-nek erre van joga és négy EP-frakciónak lenne is erre kellő szavazati súlya):

