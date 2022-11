Súlyos kijelentés jött Brüsszelből az EU-pénzekről, erre üthették meg a forintot

Sarvamaa az egész jogállamisági rendelet megteremtésében, a tárgyalásokban kulcsfontosságú szereplő volt és éppen ezért komoly súlya van a többi uniós intézményre is annak, amit mondott. Behatárolja ugyanis mind az Európai Bizottság, mind a tagállamokat tömörítő Tanács mozgásterét abban, hogy utóbbi kettő milyen értékelést adhat a magyar helyzetről az eddig teljesített vállalások alapján. Az EP-képviselő utalt rá, hogy információi szerint a Bizottság vagy a héten, vagy az azt követő héten fogadja el az értékelését a magyar jogállamisági eljárás lezárásáért tett 17 féle korrupcióellenes, illetve közbeszerzési intézkedésről, tehát lehet csúszás a november 22-i dátumhoz képest. Az esetleges csúszásról reggel már írtunk a Bloomberg információi alapján.

Az európai parlamenti képviselő ezután kijelentette: azt várják el a Bizottságtól a fenti saját megállapításukkal összhangban, hogy a Bizottság is úgy értékeli majd: az uniós költségvetésre leselkedő veszélyek továbbra is fennállnak a magyar helyzet miatt, és éppen ezért a Bizottság majd fenntartja azt a tanácsi döntéshozatali javaslatát, amit szeptember 18-án fogalmazott meg. Abban az volt benne, miszerint három magyar Operatív Program kötelezettségvállalási keretét 65-65%-ban függesszék fel összesen mintegy 3000 milliárd forint volumenben, illetve ha a tanácsi döntésig még nem fogadja el a Bizottság ezt a szóban forgó három programot, akkor a Tanács egyelőre tiltsa meg a Bizottságnak, hogy ezeket elfogadhassa, valamint ezzel párhuzamosan a Tanács tiltsa meg, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványok egyelőre EU-forrásokhoz juthassanak.

Az EP felőli kedvezőtlen fejlemény (negatív értékelés), illetve az, hogy a német kormánypártok a múlt héten átvittek a német parlamenten egy olyan határozatot, ami a magyar felzárkóztatási EU-források egy részének felfüggesztését szorgalmazta, ha nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az uniós költségvetésre leselkedő veszélyek elmúltak, együtt jelentősen növeli annak esélyét, hogy végül a tagállamokat tömörítő Tanácsban tényleg felfüggesztik egyelőre a felzárkóztatási pénzek egy részét. Ez lehetett az a befektetői percepció, amire hirtelen jócskán megütötték a forintot és azóta is 413 körül jár az euróval szemben.

Azt is jelezte Sarvamaa: a magyar előrelépés alapján azt még meg kell várni (nem tudja, hogy mi lesz a kifutása), hogy a Magyarország felé felfüggesztett összeg megegyezik-e majd a fenti javaslatban megfogalmazott 7,5 milliárd euróval, vagy csökkenteni fogják. Azt azonban leszögezte: az rendkívül fontos az EP számára, hogy "a magyar jogállamisági eljárás most ne bukjon el" (ne vonja vissza a Bizottság és így ne sérüljön az eljárás hitelessége és fegyelmező ereje), mert ha most arra a következtetésre jutna a Bizottság, hogy a magyar lépések miatt az uniós büdzsére leselkedő veszélyek megszűntek, akkor "rendkívül nehéz lenne újraindítani az eljárást" Magyarországgal szemben.

Címlapkép: Az Európai Parlament illetékes szakértőinek 2022. november 17-i sajtótájékoztatójáról szóló képernyőkép.