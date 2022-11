Nem tolonganak a civilek a Korrupcióellenes Munkacsoportba, ami rossz jel az EU-pénzeinkre

Azt, hogy valóban nincs tolongás a civilek felől a munkacsoportba, az is jelzi, hogy amint megírtuk: az Integritás Hatóság a mai közleményébe is beletette, hogy várják még azon „nem kormányzati szereplők jelentkezését, akiknek a korrupció elleni küzdelem szívügye és a korrupció visszaszorításáért tenni szeretnének”.

Mindez azért is érdekes és fontos, mert az Európai Bizottságnak tett egyik kulcsfontosságú vállalás szerint december 1-ig létre kell jönnie a Munkacsoportnak, december 15-ig pedig meg is kell tartania az alakuló ülését. A vonatkozó törvény szerint a Munkacsoportba 10 kormányzati és 10 nem kormányzati, civil delegált kerül be és a 21. tag az Integritás Hatóság elnöke, aki a Munkacsoport elnöki feladatait is ellátja. A testület szakmai segítő munkát végez az Integritás Hatóság mellett, a közbeszerzési és korrupciós ügyek vizsgálatával, szakmai keretek kidolgozásával foglalkozik.

Ha esetleg nem tudna hitelesen felállni a Munkacsoport a következő héten, mert a civilek jelentős része távolmarad a lehetőségtől, akkor az egyértelműen negatív szignál lenne az Európai Bizottság felé is, hogy a Hatóság és a Munkacsoport jogköreivel valami nincs rendben.

Ez pedig újabb érvet adhat a Bizottságnak arra, hogy a jövő szerdai ülésén valóban arra tegyen javaslatot: legalább 7,5 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrást függesszenek fel Magyarország számára, mert a kormányzati vállalások eddigi teljesítésének hitelessége kérdéseket vet fel.

Amint ma megírtuk az FAZ értesülései alapján: az Integritás Hatóság elnökhelyetteseinek alkalmasságával kapcsolatban is kételyei vannak a Bizottság felsővezetésének, és ez az egyik fő ok arra, hogy a Bizottság arra készül: jövő szerdán várhatóan sok EU-pénz felfüggesztésére fog javaslatot tenni a Tanács felé, amelyek pénzügyminiszterei december 6-án hozhatják meg a végső döntést (akár felülírva a Bizottság által javasolt felfüggesztési mértéket, kereteket is).

