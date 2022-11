Navracsics: Úgy néz ki, jövőre hozzáférhetünk az EU-s pénzekhez

Sajtóértesülések szerint az év végéig aláírhatják azokat a megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország jövőre hozzáférhessen az uniós forrásokhoz - mondta a területfejlesztési miniszter csütörtökön Budapesten.

Navracsics Tibor a Versenyképességi Operatív Programok 16. nemzetközi konferenciáján közölte, szerda óta, újságíróknak köszönhetően, tudni vélik, hogy az Európai Bizottság állást foglalt a fél éve tartó "nagyon intenzív tárgyalás sorozatunkról, illetve azokról a vállalásokról, amelyeket mi tettünk és időarányosan teljesítettünk".

A miniszter szerint az újságírók által tolmácsolt bizottsági álláspont megerősíti azt a perspektívát, amit "júniusban felvázoltunk", amely szerint az év végéig szülessenek meg azok a megállapodások, amelyek lehetővé teszik, hogy az uniós forrásokhoz, egyrészt a helyreállítási alaphoz, másrészt a kohéziós pénzekhez Magyarország hozzáférjen a következő évben.

Ez Magyarország és az Európai Bizottság számára is jó hír, mert mint a mostani konferencia is bizonyítja, Magyarország lojális, hasznos és jó felhasználója az uniós forrásoknak, jól hasznosulnak az európai adófizetők ide befektetett pénzei - jelentette ki Navracsics Tibor.

Navracsics Tibor nem tért ki értékelésében arra, hogy a felfüggesztésre vonatkozó ajánlás érvényben maradása mennyire jelent csalódást a kormány számára. Mint ismert, a Bizottság eredeti javaslata is ez volt, ám ennek bejelentésekor azt is jelezte a Bizottság, hogy az év végéig történő előrehaladás fényében enyhíthet ezen a felfüggesztésre ajánláson. A kormány célja érezhetően ez volt, és a külső megfigyelők is láttak erre esélyt, tekintve, hogy több területen látványosan engedett a hazai politika, és több brüsszeli elvárást is teljesített.