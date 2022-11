Újabb váratlan fordulat az EU-pénzeinknél: előbb kérnek és csak utána adnak

A lap információi szerint az várhatóan tényleg változni fog, hogy nem a december 6-ra meghirdetett uniós pénzügyminiszteri ülés keretében szavaznak a négy összecsúszó ügyről, hanem valószínűleg a rákövetkező héten. Éppen erről, december 12-i döntési dátumról beszélt tegnap Navracsics Tibor uniós fejlesztésekért felelős miniszter is, igaz a Tanács oldalán továbbra sincs erre a napra pénzügyminiszteri ülés meghirdetve. Az időzítésről várhatóan a csütörtöki uniós tagállami nagyköveti ülésen születik döntés.

Navracsics egyébként azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság a 17 féle magyar vállalás eddigi végrehajtása ellenére is fenntartja a 7,5 milliárd eurónyi pénzbefagyasztással kapcsolatos javaslatát a ma bejelentendő döntéskor, elismerte a brüsszeli lapnak:

A Bizottság javaslata hidegzuhany volt számunkra, mert semmi más jel nem utalt arra, hogy bizalmi probléma lenne.

Arról, hogy a kormány is csak a sajtóból tudta meg a múlt heti fordulatot (nem csökkentik 7,5 miliárd euróról a befagyasztani javasolt pénzek mértékét, sőt az eljárás lezárására se tesz javaslatot a Bizottság), a magyar kormány már a múlt héten nyíltan is beszélt. Tegnap esti részletes összefoglalónkban pedig azt is megírtuk saját információink alapján: a 7,5 milliárd euró helyett valójában az összes EU-pénzünköz csak akkor férhetünk hozzá, ha előtte szigorú feltételek tucatjait maradéktalanul teljesítjük, így valójában teljesen bizonytalan, hogy a gyakorlatban mikor tudja Magyarország lehívni az első eurócenteket a brüsszeli kasszából.

A brüsszeli lap most felveti azt is, hogy a magyar kormány az EU-pénzekkel kapcsolatos fejlemények tükrében a december 15-16-i EU-csúcs napirendjére viheti a vitákat (ennek lehetőségét már mi is felvetettük ebben a cikkünkben) és csak utána egy újabb rendkívüli Ecofin-ülésen döntenének a magyar EU-pénzekről. Az idő azonban nemcsak a karácsony miatt szorít, hanem azért is, mert december 19-ig döntést kell hoznia a Tanácsnak a magyar feltételességi eljárásban a Bizottság által javasolt pénzügyi szankciókról.

A jelek szerint az, ha a cseh soros elnökség előbb az ukrajnai támogatás és a globális minimumadó ügyét viszi a pénzügyminiszterek elé, és csak ezt követően szavaznának a magyar EU-pénzes ügyekről, úgy is leírható, mint amit egy egyik diplomata mondott a lapnak, hogy

az édességet a végére tartsuk meg.

Címlapkép forrása: Getty Images