Hogyan juthatunk agrártámogatásokhoz 2023-tól? – Sok fontos részlet kiderült ma

Azután, hogy az Európai Bizottság a minap elfogadta a magyar KAP Stratégiai Tervet, a jövő héten dönt az Országgyűlés az új agrártámogatási törvényről, illetve zajlik a végrehajtási rendeletek kidolgozása, lesz egy új honlap és sokféle kiadvány is, így az a célja az Agrárminisztériumnak, hogy mindenki a pontos információk birtokában tudja 2023 áprilisában benyújtani az egységes kérelmét – hangsúlyozta a Portfolio Agrárszektor konferencia második napjának első szekciójában Feldman Zsolt, a tárca államtitkára. Előtte az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága osztályvezető helyettese, Major Bence tartott előadást, amelyben felvázolta a magyar agrárium előtt is álló sokféle kihívást, illetve a kiszámíthatóságot nyújtó magyar terv részleteit. A panelbeszélgetésben Gulyás Levente, a Magyar Államkincstár főosztályvezetője többek között arról beszélt, hogy milyen újításokkal készülnek arra, hogy a gazdák a kifizetésekhez minél hatékonyabban hozzájuthassanak. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke többek között azt emelte ki, hogy főleg a kisgazdaságok elégedettek lehetnek az új KAP Stratégiai Tervvel, de sok részlet még hiányzik a nagy képhez. Mezei Dávid, az MKB Nyrt. és Takarékbank Zrt. agrár és uniós kapcsolatok vezetője többek között arról beszélt, hogy sikerült úgy összerakni az agrár-ökológiai támogatási programot, hogy abban minden gazdálkodó megtalálhatja a számítását, de egyúttal azt is jelezte, hogy mire érdemes törekedni a lehetőségek széles tárháza kapcsán.

Nagy átállás vár a gazdákra, ebben segít az új magyar KAP Stratégiai Terv is

Az agrárium mostanában rettenetesen sok kihívással néz szembe, sok gazdálkodót évek óta egyre jobban sújtanak a különféle válságok és most az energiaválság miatt az energiaintenzív ágazatok, mint például a zöldség-gyümölcs termesztés, az állattartás, és a szántőföldi növénytermelés szereplői különösen sok nehézségekkel néznek szembe – kezdte a szekciót megnyitó előadását Major Bence. Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága gazdasági fenntarthatósági osztályának helyettes vezetője hozzátette: nemcsak a kínálati oldalon hat a válság, amit az orosz-ukrán háború felerősített, hanem sajnos a fogyasztói oldalon is, mert az látszik Európa-szerte, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztói csoportok egyre nehezebben tudják megvásárolni a termékeket, hiszen több uniós tagállamban 20% körüli az élelmiszerár infláció, míg Magyarországon 45% körüli.

Major Bence, az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága gazdasági fenntarthatósági osztályának helyettes vezetője. Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Megjegyezte, hogy a gazdasági mellett egyre inkább jellemzőek a környezeti, klímaváltozással összefüggő kihívások is és ezek vezettek oda, hogy idén például az EU-ban a gabonatermés mértéke 8%-kal volt alacsonyabb, mint tavaly, a kukoricatermésé 25%-kal maradt el. Hozzátetette: ezeket a kihívásokat önmagában se Budapest, se Brüsszel nem tudja kezelni, szükség van a koordinációra és Magyarország aktív részvételére is. Így például a magyar kormány sokkal hatékonyabban tudja meghatározni, hogy melyek azok a kisgazdaságok, illetve például gyepterületek, amelyek fokozottabb védelmére szükség van.

Ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljünk, gazdaságilag, környezetvédelmileg is fenntarthatóbb gazdasági működésre kell áttérni és abban teljes az egyetértés, hogy ebben a nagy átállásban a gazdálkodókat segíteni kell

- szögezte le. Hozzátette: ezt szolgálja az új KAP is, igaz annak végrehajtása nagy részét a tagállamokra ruházta át az új rendelet.

Major Bence egyúttal gratulált a magyar hatóságoknak, hogy néhány hete a Bizottság hivatalosan is elfogadta a magyar KAP Stratégiai Tervet. Néhány részletben, konkrét számokkal bemutatta ezt a tervet, annak két pillérét, és hangsúlyozta, hogy azért is fontos ez az anyag, mert több évre kiszámítható keretet biztosít finanszírozási szempontból is a magyar agrárium részére egy bizonytalan időszakban.

A klímavédelmi alapkötelezettségekre (agrár-ökológiai program) külön is kitért, amelyeket minden gazdának be kell tartani (pl. vetésforgó, tájékép megőrzés), illetve számos példát említett, hogy mennyi célra jut majd forrás az új magyar KAP Stratégiai Tervben.

Azzal zárta rövid előadását, hogy a megreformált agrárpolitika hatékony kereteket teremt arra, hogy a fent említett nagy átállásban segíteni tudja a gazdákat és megjegyezte, hogy

a Bizottság meglátása szerint Magyarország jól élt ezen lehetőségekkel saját Stratégiai Terve kialakításánál.

Mennyire sikerült elfogadtatni a magyar érdekeket ebben a Stratégiai Tervben?

Ezzel a kérdéssel kezdte az első panelbeszélgetést Hazafi László, a Portfolio / agrárszektor.hu agrárgazdasági szakújságírója, a beszélgetés moderátora. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára úgy reagált: "a magyar terv jó kompromisszum lett" a bizottsági elvárások és a magyar agrárgazdasági szempontok együttes nézőpontjából, mert mindenkinek megadja a fejlődés lehetőségét, miközben a fenntarthatóság is fontos szempont marad.

Mindenki nyertese lehet ennek a most felálló rendszernek

– hangsúlyozta.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára. Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Gulyás Levente, a Magyar Államkincstár főosztályvezetője úgy fogalmazott, hogy a terv nagy segítség lesz a gazdálkodóknak a céljaik eléréséhez, de sok munka van még, amellyel többek között a program végrehajtására utalt.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke úgy látja: a terv brüsszeli elfogadásával csak a munka első szakasza zárult le, és felhívta a figyelmet, hogy az ördög a részletekben rejlik, mert most jön az, hogy a rendeleti szintű jogalkotás indul és itt kell majd nagyon figyelni, illetve az érintetteket megfelelően tájékoztatni.

Major Bence, a Bizottság osztályvezető helyettese hozzáfűzte: azzal, hogy a magyar tervet elfogadta a Bizottság, nem fogja a testület magára hagyni Magyarországot, hanem a végrehajtás során még sok segítséget fog nyújtani.

Mezei Dávid, az MKB Nyrt. és Takarékbank Zrt. agrár és uniós kapcsolatok vezetője felhívta a figyelmet, hogy a január elseje nagyon közel van, amikor hivatalosan is elindul az új KAP Stratégiai Terv, de sok részletszabály még nem ismert, ami fontos lenne banki szempontból is. Példaként említette az agrárökológiai szabályrendszereket, mert ez kihat a gazdálkodás fontos részleteire is.

Mezei Dávid, az MKB Nyrt. és Takarékbank Zrt. agrár és uniós kapcsolatok vezetője. Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Mennyi pénzről beszélünk éves szinten?

A második témakör kapcsán Feldman Zsolt felhívta a figyelmet, hogy míg uniós szinten csökkent a KAP súlya a nagy 7 éves keretköltségvetésben, addig Magyarországon lényegében változatlanul éves szinten kb. 1,3 milliárd eurónyi, mintegy 500 milliárd forintnyi támogatás lesz elérhető bizonyos magyar lépések nyomán.

A hektáronkénti alaptámogatás maradék elven mintegy 147 euróra jön ki, ez zöldítéssel együtt felmehet 221 euró körülre, illetve számos egyéb számot is említett a különböző gazdasági szereplők számára.

Jakab István hozzátette, hogy bár elégedett gazda lényegében nincs, de az említett összegek tükrében azért mégiscsak lehet elégedettségről beszélni, főként a kisebb gazdaságok körében (1-10 hektár között). Ezzel együtt persze sok kihívás nehezedik majd a gazdálkodókra, főleg olyan téren, hogy milyen hatóanyagokat engedélyeznek majd az agrár-ökológiai szempontból. Ez ugyanis majd kihat főleg a nagyobb gazdaságoknál (300-500 hektár) arra a kérdésre, hogy pontosan milyen gazdálkodást fognak folytatni.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke. Kép forrása: Stiller Ákos, Porfolio

Hogyan kapcsolódhatnak be az agrár-ökológiai programba a gazdálkodók?

Feldman Zsolt rámutatott: minden gazdaság a saját adottságai, ambíciói alapján tud majd választani, és mintegy 80 eurót érhetnek majd el hektáronként a gazdák. Megjegyezte: a szántósok, gyepgazdálkodósok, ültetvényesek számára ki vannak alakítva a keretek, ezeket már közzétették augusztusban, hogy legyen idő felkészülni, gondolkodni a gazdálkodási keretekre és azóta érdemi változás nincs a szabályokban.

Mezei Dávid úgy látja az agro-ökológiai programról, hogy sikerült úgy összerakni, hogy lényegében mindenki meg tudja találni benne a saját számítását és biztatják is a banki ügyfeleiket, hogy vegyenek benne részt, mert több elem is ismerős lehet az AKG-ból. Kiemelte: a tervekből látják, hogy a zöldítési, fenntarthatósági célrendszer egyre erősebb lesz, efelé mennek a következő években is a keretek, így érdemes megtanulni a részletszabályokat.

Az új rendszer a kifizethetőség szempontjából mit jelent?

Gulyás Levente jelezte: nagy erőkkel készül a kifizető ügynökség az új időszakra, hogy mindenféle hibát el lehessen kerülni. A legfontosabb szabályokat az Agrárminisztérium már közzétette, de a részletszabályok kidolgozása még zajlik, igaz könnyíti a felkészülést, hogy több elem már ismert az AKG-ból. Jelezte, hogy igyekeznek olyan technológiai újításokat bevezetni, amelyek segítik a gazdák munkáját (pl. kérelmek beküldése, gazdálkodási naplókitöltés).

Gulyás Levente, a Magyar Államkincstár főosztályvezetője. Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Jakab István hozzátette:

Az új rendszer alapos ismerete szükséges ahhoz, hogy jó döntést tudjon hozni a gazdálkodó, mert bár sok a régi elem, de az új elemekre is figyelni kell.

A források 30%-át zöldítési célokra költünk el az első pillérben, így minden hektár után már eleve teljesítési kötelezettsége van a gazdáknak – hívta fel a figyelmet Feldman Zsolt. Ez már eleve kihívást jelent, de erre jön rá a vetésváltási szabályrendszer változása, a talajvédelmi szabályok szigorodása – tette hozzá.

Az új rendszer mennyire tudja segíteni a forrásokhoz jutást?

A részletszabályokon múlik majd minden – jegyezte meg Mezei Dávid, és egyúttal felhívta a figyelmet, hogy

a gazdálkodóknak van választási lehetősége a sokféle agrár-ökológiai lehetőségből. Hangsúlyozta: ezekből legfeljebb kettőt érdemes elérni.

Ez jelenthet kettő pontot, és utána nem érdemes továbbmenni, és lehet két külön intézkedés, vagy egy olyan intézkedés is, ami két pontot ér. Hangsúlyozta azonban, hogy gondot okoz: nem tudjuk még a részletszabályokat. Jakab István fontosnak tartja megjegyezni: az, amit a gazda választ, az a pénzügyi szempontok mellett lehetőleg járuljon hozzá egyúttal a gazdasága versenyképességéhez is. Gulyás Levente jelezte, hogy sok fejlesztés zajlik a zöldítési források elérhetősége kapcsán és ő is úgy látja, hogy nem feltétlenül érdemes kettőnél több pont elérésére törekedni a zöldítés során.

Jakab István kiemelte, hogy az elmúlt évek erőfeszítései alapján van egy tudásbázisunk, információs bázisunk, de ezzel együtt is nagyon fontos lesz az egységes fellépés, hogy a gazdák megfelelő információkhoz jussanak hozzá a saját döntéshozatalukhoz. Ennek segítéséhez Feldman Zsolt jelezte: most decemberben elkészülnek a végrehajtási rendeletek, és bár technikailag sok minden megváltozik majd, de az alap keretekben az igazi változás nem a termelők oldalán jelentkezik majd.

Az első szekció panelbeszélgetése. Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy várakozása szerint a jövő héten az Országgyűlés elfogadhatja az új agrártámogatás nyújtási törvényt és az információk hatékony közléséhez lesz egy új honlap is, amelyen sok információt lehet majd elérni. Emellett a falugazdászokat is érdemes majd kérdezni és lesznek online és print kiadványok, prezentációk is. Az agrártárca célja az, hogy mindenki megkapja a szükséges információkat ahhoz, hogy 2023 áprilisában felelősségteljesen tudja benyújtani az egységes kérelmét.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio