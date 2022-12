Nyilvánosságra hozta a kormány, hogy mire akar 2300 milliárdnyi helyreállítási pénzt elkölteni

Miután tegnap hivatalosan elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, ma nyilvánosságra hozta a vaskos, 568 oldalas, dokumentumot a kormány, amely 9 fejezetben 85 intézkedés, ebből 54 reform, illetve 31 beruházás segítségével mutatja be, hogy pontosan mire is akar mintegy 2300 milliárd forintot elkölteni 2026-ig. Az a számszerű vállalásokból is jól kirajzolódik, hogy egy erősen reformorientált programról van szó, amely például jelentős mértékben segíti az ország leválását az orosz energiaimportról, de emellett sokféle gazdasági és társadalmi területen is nagymértékű változásokat indukálhat. Így például az oktatás, a gyermekellátás, az áramhálózat fejlesztése, a szélenergia engedélyezése , az adó- és nyugdíjrendszer kapcsán, utóbbit egy ma reggeli külön cikkünkben már részletesen meg is írtunk . A sokféle reformot és beruházást 2026 végéig kell Magyarországnak végrehajtania úgy, hogy pénzt csak azután tudunk lehívni belőle, ha az összesen 27 szuperfeltételt maradéktalanul teljesítjük. Ebből és a 2300 milliárdos keretből is látszik, hogy komoly, és egyúttal ambiciózus tervről van szó, ami az életünk számtalan területén fog változásokat okozni a következő években.

Íme, a nagy kép!

Miután az Európai Bizottság hivatalosan is elfogadta tegnap az 5,8 milliárd eurós magyar helyreállítási tervet, felbukkant a Bizottság oldalán ennek a részletes, 204 oldalas brüsszeli értékelése, ma délelőtt pedig a magyar kormány uniós pályázati oldalán maga az 568 oldalas terv is megjelent a végső formájában. Az jól látszik, hogy sokat változott az anyag a másfél évvel ezelőtt beadott eredeti változathoz képest, igaz nehéz a közvetlen összehasonlítás, mert akkor a teljes hitelkeret mellett mutatta be a fejlesztési célokat a kormány, így közel 6000 milliárdos anyagról volt szó, most viszont egyelőre "csak" a 2300 milliárd forintnyi támogatás láb elköltésének részletei tárulnak elénk.

Azt már tegnap a Bizottság felsővezetése is kihangsúlyozta, hogy

az elvárt minimumnál (37% és 20%) sokkal zöldebb és digitálisabb lett a terv, hiszen a teljes keretösszeg 48,1%-át fogja zöld, további 29,8%-át pedig digitalizációs célokra fordítani a kormány.

Mindkét téma kiemelt prioritása az uniós döntéshozatalnak és ez, illetve a bevállalt reformok tömege vezetett oda, hogy az összes tagállam közül az egyik legjobb összesített értékelést kapta a magyar terv a 11 fajta értékelési szempont alapján.

Mindez azzal együtt is igaz, hogy az itthon sokak által érthetően szorgalmazott pedagógus béremelés nem ebből a programból lesz finanszírozva, hanem az Európai Szociális Alap Pluszból, ami idehaza az Emberi Erőforrás Operatív Program Plusz (EFOP +) programban ölt testet. Ezzel együtt

annyira fontosnak tartotta a Bizottság is a pedagógus béremelési reformot Magyarországon, hogy ennek következő évekbeli teljesítése is feltétele annak, hogy bizonyos kifizetéseket teljesítsen a Bizottság a kormány felé a helyreállítási programból.

Emellett már ez a mostani támogatási terv is sokat segíthet az orosz fosszilis energiahordozókról való leválásunkban, de még többet segíthet az, ha a kormány a hitelkeretet is kérné, illetve a REPowerEU program forrásait is megszerzi majd (e kettő önálló plusz fejezet lenne majd a helyreállítási programon belül).

Amint az alábbi összefoglaló ábrákon látszik: a 2300 milliárd forintos keretből a legnagyobb, 24%-nyi részt a fenntartható zöld közlekedési komponens fedi le, majd utána 22%-os súllyal az egészségügy, aztán 21%-os súllyal az energetika zöld átállás komponens jön.

Mivel a teljes program közel 80%-át a klíma- és a digitalizációs célokkal összefüggő lépések teszik ki, így érdemes ezeket külön is bemutatni röviden:

Lássuk a részleteket!

A program hivatalosan a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) nevet viseli és az elsődleges célja a koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásainak ellensúlyozása, illetve a gazdaság ellenállóképességének, fenntarthatóságának és a zöld és a digitális átmenettel kapcsolatos kihívásokra és lehetőségekre való felkészültségének a növelése. A program a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (Recovery and Resilience Facility: RRF) származó vissza nem térítendő forrásokat 9 komponens mentén használja fel. Ezek az alábbiak:

A) DEMOGRÁFIA ÉS KÖZNEVELÉS

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára: 579 ezer darab notebook tanulóknak és pedagógusoknak, valamint képességfejlesztő eszközök az iskoláknak

Bölcsődei férőhelyek fejlesztésének folytatása: több mint 3 500 új férőhely létrehozása

A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása

A tanári hivatás vonzerejének növelése: a pedagógusok bérének a diplomás átlagbér 80%-ra emelése 2025-re

B) MAGASAN KÉPZETT, VERSENYKÉPES MUNKAERŐ

Innovatív képzésformák a felsőoktatási intézményekben, szakképzésben: digitális tananyag- és készségfejlesztés

A felsőoktatási és szakképzési intézmények infrastruktúrájának modernizálása és digitalizációs fejlesztéseinek támogatása

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és fejlesztése: kutatás-fejlesztési együttműködések felsőoktatási intézmények és kutató-tudásközvetítő szervezetek és iparági szereplők között

C) FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEK

Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása: 1 600 felújított és 400 új szociális lakás

Megújuló energiatermelés és felhasználás a leghátrányosabb helyzetű településeken: legalább 5 000 veszélyeztetett család éves villamosenergia-szükségletének fedezésére alkalmas megújuló közösségi energiatermelési kapacitás létrehozása

Szociális intézkedések: minőségi oktatáshoz, egészségügyi alapellátáshoz és szociális ellátásokhoz való hozzáférés javítása

D) VÍZGAZDÁLKODÁS

XXI. századi megoldások bevezetése a vízgazdálkodásban vízpótlórendszerek fejlesztésén és új hálózatok kialakításán keresztül

Hatékony monitoring rendszer létrehozása

E) FENNTARTHATÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉS

Budapesti agglomeráció kötöttpályás fejlesztése: 56 km HÉV vasútvonal korszerűsítése, kapacitásfejlesztése

Regionális közlekedési hálózatok fejlesztése: vasúthálózat fejlesztése, 300 db elektromos üzemű busz és kapcsolódó töltőállomások forgalomba helyezése

Közlekedés digitalizációja: központi forgalomirányítás kiépítése TEN-T vasútvonalakon, egységes országos tarifa- és utastájékoztatási rendszer

F) ENERGETIKA (ZÖLD ÁTÁLLÁS)

Reformok

A villamosenergia szabályozás átalakítása

A szélenergiát célzó befektetések megkönnyítése

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások engedélyezési eljárásának egyszerűsítése

A hálózati csatlakozási folyamat átláthatóságának és kiszámíthatóságának javítása

Az energiahatékonysági programok eredményességének növelése: a támogatott épületfelújítások esetében az energiafogyasztás 30%-os csökkentésének előírása

Beruházások

A villamosenergia-hálózat fejlesztése a hálózatra csatlakoztatható, megújuló energiaforrást hasznosító termelői kapacitás növelésére

Lakossági napelemes fejlesztések és fűtéskorszerűsítés támogatása: 35 ezer háztartás megújuló energiatermelő kapacitásának és energiahatékonyságának növelése

Hálózati energiatárolók telepítése átviteli- és elosztói engedélyes társaságoknál, energiapiaci szereplőknél

Okos mérés elterjesztése

G) ÁTÁLLÁS A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGRA

Intelligens, innovatív és fenntartható ipar és másodnyersanyag piac erősítése

H) EGÉSZÉGÜGY

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése: háziorvosi praxisközösségek kialakítása, prevenciós és krónikus betegségmenedzsmenti programok, a lakóhelyközeli szolgáltatások bővítése

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása: kórházi hálózat és a mentőszolgálat fejlesztése

Az egészségügy digitális átállásának támogatása: információs és kommunikációs technológiák alkalmazása a megelőzés, a diagnosztika, a kezelés, valamint a nyomon követés javítása érdekében; telemedicina

Idős emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló egészségügyi távfelügyeleti digitalizációs program: 1,5 millió 65 év feletti személy számára térítésmentes ún. gondosóra és kapcsolódó szolgáltatás

A hálapénz kivezetése az egészségügy területén

I) ÁLLAM- ÉS KÖZIGAZGATÁS

Beruházások

A korrupció elleni küzdelem hatékonyságának további növelése, ezáltal a vállalkozói és állampolgári bizalom további erősítése

A közbeszerzési verseny javítása mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalt érintő beavatkozásokkal

A közszolgáltatások és a döntéshozatal területén mesterséges intelligencia alapú technológiák és automatizálható folyamatok bevezetésével a hatékonyság segítése, a minőség biztosítása

Reformok többek között:

Integritás Hatóság

Antikorrupciós Munkacsoport

A közhatalom gyakorlásával vagy a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények esetén alkalmazandó külön eljárás bevezetése

Vesztegetés kiszorítása az egészségügy területén

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) fejlesztése az átláthatóság növelése érdekében

Az egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése

A közkiadások fokozott átláthatósága

Az OLAF-fal való együttműködés megerősítése (minden uniós támogatásra vonatkozóan)

Az automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer kiterjesztése a hatékonyság, és átláthatóság növelése, valamint a szabálytalanságok kockázatának csökkentése érdekében

A jogalkotás minőségének javítása és partnerségek kialakítása társadalmi szereplőkkel

Adóreform, adórendszer egyszerűsítése

A közkiadások hatékonyságának javítása

Igazságügyi rendszer

Ez utóbbi felsorolás nagyon egybecseng azzal a 17 féle vállalással, amelyeket a kormány a felzárkóztatási források egy része elkerüléséért vállalt a feltételességi eljárásban, de egy részét nem teljesítette határidőre és részben ezért döntött úgy a Bizottság, hogy 7,5 milliárd eurónyi forrás felfüggesztésére tesz javaslatot. Ezt éppen a ma reggeli részletesen anyagban mutattuk be.

A konkrét 568 oldalas magyar terv ennek az oldalnak az alján érhető el egy külön összefoglalóval együtt.

Címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter (k), Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón beszélnek a magyar helyreállítási terv brüsszeli elfogadásáról a Karmelita kolostorban 2022. november 30-án.