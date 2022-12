Nagy nap lesz kedden a magyar EU-pénzek ügyében – Íme, a lehetséges forgatókönyvek!

Egyszerre két fronton, Brüsszelben és Budapesten, is nagy jelentőségű fejlemények történnek kedden a magyar EU-pénzek kapcsán, amelyek meghatározzák majd a következő két hét végkifejletét, azaz azt, hogy konkrétan mennyi felzárkóztatási forrásunkat függesztik fel a tagállamokat tömörítő Tanácsban, illetve hivatalosan is megkapjuk-e a jóváhagyást a magyar helyreállítási programra – ez rajzolódik ki a Portfolio számos háttérinformációja és a nyilvánosan elérhető információk összedolgozása alapján. Az alábbiakban bemutatjuk a szövevényes ügyhalmazt és a potenciális kivezető utakat.

Megvan a holnapi menetrend

Hétfőn délben közzétette a cseh soros elnökség a holnapi, nagy jelentőségű brüsszeli pénzügyminiszteri tanácsülés (Ecofin) háttértájékoztatóját, és utóbbi arra utal, hogy

a magyar EU-pénzek felfüggesztési javaslata ügyében csak véleménycsere lesz a tagállamok között, nem pedig hivatalos döntés. Ez kulcsfontosságú fejlemény, ami arra utal, hogy megakadt a gyors döntéshozatal a Tanácsban.

Ez azonban a háttérben zajló viták tükrében egyáltalán nem véletlen. Mint ismert: múlt héten a Bizottság úgy döntött, hogy mivel nem elégségesek azok a lépések, amelyeket a magyar kormány november 19-ig megtett a felzárkóztatási források terén, ezért fenntartotta azt a felfüggesztési javaslatát, amit már szeptember 19-én benyújtott a Tanácsnak, és amelyről a Tanácsnak legkésőbb december 19-ig kell döntést hoznia.

Amint részletesen megírtuk: a sokakat meglepő szigorú bizottsági állásponthoz két főbb tényező vezetett:

egyrészt az, hogy a magyar kormány számos fontos lépést nem tett meg a november 19-i határidőig,

másrészt az, hogy részben az Európai Parlament felőli nyomás miatt a Bizottság nem vette figyelembe a november 19. utáni magyar fejleményeket, márpedig vannak ilyenek és ahogy már előrevetítettük: ez még okozhat csavart az egész ügyben (lásd alább).

Két táborra szakadtak a tagállamok

Megerősített információink szerint a múlt csütörtöki tagállami nagyköveti ülésen mintegy tucatnyi ország, köztük Németország, Franciaország és Olaszország azt szorgalmazta, hogy az Európai Bizottság készítsen újabb értékelést a friss magyar fejlemények tükrében, amelyek egy november 22-én elfogadott salátatörvény, illetve a december 6-án kétharmaddal megszülető magyar törvény alapján állnak elő (lásd alább). A helyzet azonban az, hogy újabb értékelésre jogilag nem kötelezhető a Bizottság a feltételességi eljárásban, hiszen nincs a rendeletben olyan passzus, hogy újabb értékelést készítsen az időközben teljesített vállalásokról. Így végülis kizárólag a Bizottság politikai döntésén és helyzetértékelésén múlik, hogy lesz-e újabb bizottsági értékelés, ami alapján a tagállamok fair és arányos módon dönteni tudnak majd az ügyben.

A múlt csütörtöki nagyköveti ülésen egy másik tábor is kialakult, amelybe jórészt a fukar tagállamok (svédek, finnek, dánok és osztrákok), a Benelux országok és Litvánia tartozott, és ők inkább azt szorgalmazták, hogy a Tanács fogadja el a Bizottság Magyarországgal kapcsolatos helyzetértékelését és a már asztalon lévő hivatalos javaslatról szavazzon.

Miután kiderült, hogy két táborra szakadtak a tagállamok a kényes ügyben, a hétvégén tollat ragadtak az Európai Parlament nagy frakcióinak vezetői, és vasárnapi levelükben arra szólították fel a tagállamokat, hogy a Bizottság által már asztalra tett hivatalos felfüggesztési javaslatról szavazzanak, és ne húzzák tovább az ügyet, hiszen a Bizottság már kimondta negatív értékelését a magyar fejleményekről.

Ezen összefeszülés után került ma sor a nagykövetek újabb ülésére (Coreper II.), amelyen előkészítették a holnapi Ecofin-ülést és felmérték a végső álláspontokat, a tagállamok közötti erőviszonyokat.

A Portfolio hétfő délutáni információi szerint a hétfői ülés alapján nagyon úgy néz ki, hogy végül nem születik döntés se a két magyar EU-pénzes ügyben, se az Ukrajnának szánt támogatás, se a globális minimumadó ügyében.

Összekapcsolódnak a nagy ügyek

A csehek által kiadott napirend és háttéranyag alapján ugyanis az is látszott, hogy a holnapi ülésen második témaként a Tanács megvitatja majd az Európai Bizottság által elfogadni javasolt magyar helyreállítási program ügyét is, de ahogy jeleztük: ebben sem várható döntés. Ennek oka, hogy a rákövetkező két napirendi pontban, amelyek egyhangúságot, tehát a magyar kormány hozzájárulását is igényelnék, egyelőre továbbra sincs meg az egyhangúság, mert a magyar kormány illetékese még a legutóbbi információk alapján is azt jelezte, hogy nem támogatja az Ukrajnának szánt források közös uniós adósságvállaláson keresztüli finanszírozását, illetve a globális minimumadó második pillérének bevezetését. Ez nem meglepő, hiszen a múlt péntek reggeli rádióinterjúban a magyar kormányfő mindkét ügyben továbbra is a határozott elutasító álláspontját jelezte.

A téteket jelzi, hogy a Politico információival összhangban úgy tudjuk: a múlt csütörtöki ülésen nemcsak a fentiek hangzottak el, hanem például Belgium, Spanyolország, Ausztria, és Írország azt is leszögezték: addig nem hagyják jóvá a magyar helyreállítási tervet, amíg az Ukrajnának szánt támogatás és a globális minimumadó ügyében nem adja fel vétószándékát a magyar kormány. (Megjegyezzük, hogy a mind a feltételességi eljárásban a felfüggesztés mértékéről, mind a magyar helyreállítási programról elég a minősített többség a Tanácsban, tehát legalább 15 tagállam támogatása, akik együtt az uniós összlakosság legalább 65%-át képviselik, nem kell tehát egyhangúság egyik ügyben sem, éppen ezért nem tudja ez a négy tagállam önmagában blokkolni a magyar helyreállítási terv elfogadását).

Így tehát a fentiek azt jelentik:

holnap a végső álláspontok "kitapogatása" fog megtörténni mind a négy ügyben, és ezt követően kerül sorra valamikor a döntés akár mind a négy ügyben egyszerre, vagy szétbontva.

A fontos budapesti szál

A fentiekkel párhuzamosan kedden a délelőtti órákban a magyar parlamentben is fontos fejleményre kerül sor: egy újabb olyan törvénymódosításra (T/2032), amelyet az EU-megállapodás érdekében tesz a kormány, és amely ráadásul kétharmados többséget igényel. Ebben az állami vezetők és családtagjaik vagyonnyilatkozat benyújtási szabályait írja felül a parlament többek között a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a jegybankelnök számára, és eszerint a november 1-jei állapotot legkésőbb január 31-ig kell közzé tenniük a most meghatározott módon.

Előtte, a fent már említett november 19-i bizottsági értékelési határnap után, november 22-én fogadta el a magyar parlament feles többséggel a 2022. évi XLIV. törvényt „az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról és a kondicionalitási eljárás eredményes lezárása érdekében az Európai Bizottság kérésére elfogadott egyes törvények módosításáról” címmel, amely egy klasszikus salátatörvény volt, és így rengeteg területet érintett az Integritás Hatóság, a vagyonnyilatkozati rendszer, illetve egyéb téren.

A Portfolio megítélése szerint ez a két törvény együtt a nagy részét, de nem az egészét kezeli annak a 13 féle hiányosságnak, problémának, amiket a Bizottság a november 30-án nyilvánosságra hozott értékelésében megjelölt és amiket részletesen ebben a cikkben írtunk meg.

Hármas szorítás és a lehetséges menetrend

A fentiek alapján a Bizottság egyszerre hármas szorításba került, mert egyrészt a rendelet nem kötelezi arra, hogy készítsen újabb értékelést a magyar vállalások teljesítéséről, és az EP is afelé tolja a tagállamokat, hogy a már asztalra került szankciós javaslatról döntsenek. Másrészt viszont érthető, ha a magyar kormány azt várja el, hogy vegye figyelembe a Bizottság és a Tanács minden olyan fontos lépését, amelyeket a kedvező kimenetel érdekében megtett és már a parlament is elfogadott, hiszen ez szükséges a feltételességi eljárásban az objektív, fair döntéshozatalhoz. Harmadrészt az is nyomás alá helyezi a Bizottságot, hogy tucatnyi tagállam, ráadásul a legnagyobbak is, azt kérik: vegye figyelembe a friss magyar fejleményeket és ezek alapján készítsen új értékelést, hogy megalapozottabb lehessen a Tanács által kiszabott pénzügyi szankció mértéke.

Mindezek tükrében kerül tehát sor kedden Brüsszelben az Ecofin ülésre, és ahogy jeleztük: a "kitapogatott" álláspontok, felmért erőviszonyok megadják majd a rákövetkező két hét potenciális menetrendjét, illetve a komplex helyzetből a potenciális kiút irányát is:

Az egyik várható út az, hogy a holnap felmért erőviszonyok alapján december 12-én egy újabb, rendkívüli Ecofin-ülésre kerül sor , amelyen mind a négy ügy egyszerre eldőlhet.

, amelyen mind a négy ügy egyszerre eldőlhet. A másik potenciális út pedig az, hogy a magyar kormány a keddi ülésen szerzett benyomások alapján kezdeményezi a két magyar ügy informális megtárgyalását a december 15-i-16-i EU-csúcson, így tehát csak az azt követő napokban dőlne el a négy ügy kimenetele.

Ezt megteheti a magyar kormány, mert maga a feltételességi eljárás bevezetője is rögzíti annak lehetőségét, hogy ha az érintett tagállam úgy érzi, hogy nem hallgatták meg kellően az általa előadott érveket, illetve megtett lépések (pl. a november 19. utáni lépéseket), akkor a legfelső politikai fórumon is kezdeményezhet erről tárgyalást, igaz nem az állam- és kormányfők dönthetnek róluk, hanem „lepasszolják azt”, valamely tanácsi formációnak. Kétesélyes azonban ezt a két ügyet hivatalosan felvinni az EU-csúcs napirendjére (aminek összeállítására eleve Charles Michel tanácsi elnök jogosult), mert ha tanácsi következtetést akarna kicsikarni róluk a magyar kormány, akkor arra szinte semmi esély, hiszen ahhoz egyhangú jóváhagyás kellene. Így inkább informális eszmecsere esélyes róla, ha azt valóban kezdeményezi majd a kormány a keddi Ecofin-ülés tapasztalatai alapján.

Lefelé és felfelé is mozoghat még a felfüggesztett összeg

Nem véletlen, hogy a fentiekben egyszer sem említettünk konkrét összeget a felzárkóztatási forrásoknál, amely felfüggesztésbe kerülhet a tanácsi döntés nyomán, ennek összege ugyanis teljesen bizonytalan. Ennek oka az, hogy a Bizottság a most érvényben hagyott szeptemberi hivatalos javaslatában azt fogalmazta meg:

Vagy a három magyar Operatív Program (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz, Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) kötelezettségvállalási keretének 65-65%-át függessze fel a Tanács, ami együtt 7,5 milliárd eurót adna ki.

Vagy „ha a meghatározott programokat a tanácsi végrehajtási határozat elfogadásának időpontjáig a Bizottság nem hagyta jóvá, akkor a következő programok jóváhagyását fel kell függeszteni: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz és/vagy Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz és/vagy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz.” Ennek a három programnak az együttes felfüggesztése 11,4 milliárd eurót adna ki.

Lehet ebből 11,4 milliárd eurós felfüggesztés is

Két fontos dologra kell felhívnunk a figyelmet a fenti második eset kapcsán: egyrészt arra, hogy a felsorolás a három program közé és/vagy kifejezést illesztett, tehát a Tanács asztalára lökte át „a forró krumplit” a Bizottság, hogy pontosan mit tegyenek a tagállamok a három programban (részleges, vagy akár teljes felfüggesztés). Ha úgy dönt a Tanács, akár a friss bizottsági értékelés, akár annak hiányában, hogy mindhárom program elfogadását blokkolni kell a Bizottság felé, akkor ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 11,4 milliárd eurónyi forrásunk ragadna be Brüsszelben egészen addig, amíg a 17 féle közbeszerzési és korrupcióellenes feltételt maradéktalanul teljesítjük.

Az is nagyon fontos fejlemény, hogy a Portfolio információi szerint a Bizottság felsővezetése felől még továbbra sem adták meg a zöld jelzést a stábnak, hogy kezdje el gyorsan elfogadni a magyar kormánnyal kötendő Partnerségi Megállapodást (ami a 2021-2027-es források alapdokumentuma), illetve a hét Operatív Programot, beleértve a három felfüggesztési veszéllyel érintett programot. Így tehát nagy valószínűséggel nem fogja addig elfogadni a Bizottság a három érintett programunkat, mire a Tanács asztalára kerül végső döntésre a szankció mértéke.

Így tehát ebből az is következhet, hogy akár 11,4 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunk is beragadhat Brüsszelben.

De lehet ebből 7,5 milliárd eurónál kevesebb is

A fentiekből adódóan az a forgatókönyv is benne van még a pakliban, hogy a keddi Ecofin-ülés alapján, az erőviszonyok felmérése tükrében a Bizottság úgy dönt, hogy hirtelen elkészít egy újabb értékelést a magyar vállalások december 6-i állapot szerinti teljesítéséről, és például bevárja azt, hogy az EU-csúcson is átfusson az ügy. Ezután pedig a rákövetkező napokban akár a 7,5 milliárd eurónál kisebb összeg felfüggesztésére is javaslatot tehet a Tanács felé, tekintettel arra, hogy a fent említett 13 féle magyar hiányosság, probléma nagy részét kezelte a november 22-i és december 6-i magyar parlamenti döntés.

A fentiekből tehát egyelőre bizonytalan, hogy mikor születik meg a magyar felzárkóztatási források egy részének felfüggesztéséről szóló konkrét döntés és az végül mennyi összeget érint. Ez az egyéb ügyek, illetve a tagállamok közötti menetközbeni alkudozások eredményétől is függ, illetve azon, hogy a két másik ügyben (Ukrajna támogatása, globális minimumadó) változtat-e elutasító hozzáállásán a kormány. Ha nem, még akár az a forgatókönyv se zárható ki, hogy a Tanács december 19-ig a magyar felfüggesztés ügyében kedvezőtlen döntést hoz (pl. 11,4 milliárd euró felfüggesztése), és ettől leválasztva a 19-i dátumon túlra tolja a döntést a három másik ügyben, hiszen a helyreállítási programunk elfogadására jogilag december 31-ig van ideje a Tanácsnak. Ha pedig év végéig sem születik meg ez a döntés, akkor Magyarország az 5,8 milliárd eurónyi támogatási láb 80%-át, mintegy 4,65 milliárd eurót végleg elveszít, így ez komoly nyomást jelenthet arra, hogy a magyar kormány a két másik ügyben engedjen a többi 26 tagállamnak.

A kiszabadítás felfételei

Miután eldől a felfüggesztésbe kerülő felzárkóztatási források összege, azok kiszabadításához annak a 17 féle közbeszerzési és korrupcióellenes vállalásnak a maradéktalan teljesítése kell, amelyeket ebben a cikkben írtunk meg részletesen. Fontos tudni, hogy az ezen felüli felzárkóztatási összegekhez is csak azt követően férhet hozzá Magyarország, ha megfelel az ún. horizontális feljogosító feltételeknek, így az alapvető emberi jogi kereteknek, illetve végrehajtja az összes releváns uniós bírósági határozatot. Emiatt tehát amint megírtuk: akár a gyermekvédelmi törvény körüli vita, illetve a migráció kapcsán folytatott viták is ismét a figyelem középpontjába kerülhetnek jövő tavasz körül a magyar kormány és a Bizottság között.

A helyreállítási forrásainkhoz pedig csak azután férhetünk hozzá, hogy a kormány mind a 27 szuperfeltételt teljesíti (benne az említett 17 féle vállalást, illetve 4 igazságügyi reformot és két audit/kontroll reformot) és ezeket mind a Bizottság, mind a Tanács is így gondolja.

