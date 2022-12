Kemény üzenetet kapott Brüsszelből a magyar kormány, ami veszélybe sodorhatja a helyreállítási pénzeinket

Egyetlen csomagba tartozik a magyar helyreállítási program elfogadása, az Ukrajnának szánt közös uniós támogatás és a globális minimumadó második pillérének elfogadása, így ha az egyik elemről nincs megállapodás, akkor semelyikről sincs megállapodás – fogalmazta meg a magyar kormány számára kemény üzenetet a mai uniós pénzügyminiszteri csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón a cseh soros elnökség tárcavezetője. Zbyněk Stanjura üzenete azt jelenti, hogy ha a magyar kormány nem adja fel az ellenkezését az ukrajnai, de különösen a globális minimumadó ügyében, akkor cserébe előfordulhat, hogy nem fogadják el a tagállamok a magyar helyreállítási tervet. Kiderült az eseményen az is, hogy az Európai Bizottság még ezen hét végéig új értékelést fog készíteni a 17 féle magyar közbeszerzési és korrupcióellenes intézkedésről, beépítve a ma elfogadott törvényt is, hogy aztán a jövőn heti nagyköveti ülésen már dönteni tudjanak róla a tagállamok. Ezzel együtt előfordulhat, hogy az ügyhalmaz végül felkerül a jövő heti EU-csúcsra is, és csak utána fog például videókonferenciás ülésen keresztül dönteni róluk az Ecofin.

Zbyněk Stanjura a sajtótájékoztatón többször is utalt rá, hogy az uniós pénzügyminiszterek ma a reggeliző asztal mellett kemény és őszinte megbeszélést folytattak a magyar pénzügyminiszterrel az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós uniós finanszírozási tervről, a magyar helyreállítási tervről és a globális minimumadó második pillérének ügyéről. Ezek alapján pedig érzékeltette:

megmondták neki, hogy csak akkor fogadja el a Tanács a magyar helyreállítási tervet, ha a csomag többi két elemében a magyar kormány enged.

Nem véletlen, hogy ezen üzenet után Varga Mihály a délutáni órákban határozott üzenetet fogalmazott meg az MTI-nek adott interjúban, amelyben azt hangsúlyozta: a magyar kormány elutasítja azt a megoldást, hogy egymással nem összefüggő ügyeket egy csomagban akarjon megszavaztatni a cseh elnökség.

Az Ukrajnának szánt uniós finanszírozás kapcsán a cseh tárcavezető jelezte:

Mivel a mai ülésen egy tagállam ellenezte a tervet, ezért nem született egyezség, így a munka folytatódni fog a következő napokban is azért, hogy mielőbb összejöjjön a megállapodás.

Úgy folytatta: "Azon elem alapján, amiben ma minősített többséggel meg tudtunk állapodni, a Bizottság elkezdi a szükséges lépéseket a pénzügyi forrásbevonáshoz, amely január elején történik majd meg, ha majd összejön a politikai megállapodás" a 18 milliárd euróról. Leszögezte: az EU-nak egységesnek kell lennie és teljesítenie kell az Ukrajnának tett ígéreteit.

Ez tehát azt jelenti, hogy hivatalosan még nem vétózott Magyarország az ukrajnai tervben,

mert mivel a cseh elnökség érzékelte, hogy egyelőre a magyar kormány nem támogatja a tervet, ezért az ukrajnai programhoz szükséges háromfajta jogszabálymódosításból csak azt az egyet vitte ma szavazásra, amihez elég a minősített többség, a másik kettőt pedig egyelőre félrerakta, hogy bevárja a három másik ügybeli politikai fejleményeket.

Azt is fontos megjegyezni: az Ukrajnának szánt programban nem feltétetlenül kell engednie a magyar kormánynak, ugyanis Valdis Dombrovskis bizottsági alelnök a tájékoztatón érzékeltette: lehet egy olyan B-megoldás, amely mellett Magyarország kihagyásával is oda tudja adni a többi 26 tagállam a tervezett pénzt januárban Ukrajnának (tagállamok egyesével garanciát vállalnak a felvett pénzre, nem pedig a közös uniós költségvetés mozgásterét használják erre).

Azt azonban mindketten igen erőteljesen érzékeltették: egyszerűen nem hagyják, hogy Magyarország, mint egyedüli ellenkező miatt késedelmet szenvedjen, vagy megboruljon az a terv, hogy már januárban pénzt juttassanak Ukrajnának. Így tehát jelezték, hogy az ukrajnai programban készek "átlépni" Magyarországon, lenne is rá megoldás, és még ezzel együtt is célt érnek.

Éppen ezért az üzenet inkább az, hogy csak akkor fogadnák el a magyar helyreállítási tervet, ha a globális minimumadóban a magyar kormány enged.

A cseh tárcavezető utalt rá, hogy a magyar helyreállítási program ügyében egészen év végéig is el lehet húzni a döntést (jogilag az a fontos, hogy a Tanács szilveszterig hivatalosan jóváhagyja a magyar tervet, mert akkor nem bukjuk el az 5,8 milliárd eurós támogatási láb 80%-át). Közben azt is jelezte, hogy miután a Tanács felkérésére a Bizottság most hétvégéig elkészíti az új magyar fejlemények alapján a helyzetértékelését, a jövő heti tagállami nagyköveti ülésen már dönthetnek is arról, hogy végül mennyi pénz felfüggesztése kerüljön a Tanács elé.

Mindezt szó szerint így közölte a cseh tárcavezető, a Tanács soros elnöke: "Hadd legyek világos: egy csomagnak tekintem az ukrajnai makrofinanszírozási tervet, a magyar helyreállítási program elfogadását, illetve a globális minimumadó második pilléréről szóló tervet. Ezek elfogadása attól függ, hogy mit tesz Magyarország az uniós költségvetés megvédése (17 közbeszerzési és korrupcióellenes intézkedés - a szerk.) terén, tehát a feltételességi eljárás lezárása érdekében. Ezért felkértük a Bizottságot, hogy készítsen újabb értékelést ezen magyarországi lépésekről és vegye figyelembe a friss magyar jogalkotási intézkedéseket is. Nagyon örülök, hogy a Bizottság együttműködik ezen a téren is."

Leszögezte, hogy "a cseh soros elnökség abszolút arra törekszik, hogy ebben a négy ügyben kompromisszumra jussanak néhány napon belül", és ezután már csak néhány technikai lépést kell megtenni, hogy az egész csomagról összejöjjön a hivatalos jóváhagyás és ezt videókonferencián is meg lehet tenni, akár az év végéig.

Egy alternatív forgatókönyvet is jelzett azonban. Elképzelhető ugyanis, hogy a magyar kormány a jövő heti, december 15-16-i EU-csúcsra felviszi az ügyet (például ha a Bizottság friss helyzetértékelése alapján előálló pénzügyi szankciót nem tekinti objektívnek, fairnak - a szerk.), és akkor az ott megkapott politikai iránymutatás alapján majd a rákövetkező napokban döntene az Ecofin egy videókonferenciás ülésen a magyar pénz felfüggesztési javaslatról (erről jogilag december 19-ig kell döntenie a Tanácsnak, mert ha ezen túlfut, akkor pénzügyi szankció nélkül záródna le az eljárás).

Így tehát jelenleg úgy néz ki, hogy a nagy tagállamok kérésére a Bizottság gyorsan készít egy friss helyzetértékelést, ami akár elvezethet oda, hogy a 7,5 milliárd eurónál kisebb felfüggesztésről szülessen döntés a Tanácsban, és erre tekintettel – mivel a cseh elnökség a három másik ügyet egyben akarja kezelni - a magyar kormánynak az ukrajnai programban, de leginkább a globális minimumadó ügyében engednie kell, hogy megkapja a helyreállítási tervhez is a hivatalos tanácsi jóváhagyást (akár karácsony után).

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára a 2022. december 6-i Ecofin sajtótájékoztatóról