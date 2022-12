Kiderült: a németek és franciák a magyar EU-pénzes büntetés mérséklését szeretnék

A német és a francia kormány, illetve a kelet-közép-európai országok afelé tolják az uniós döntéshozatalt, hogy mérsékeljék az Európai Bizottság által felfüggeszteni javasolt 7,5 milliárd eurónyi kohéziós pénz mértékét, cserébe Magyarország remélhetőleg feladja vétóját az ukrajnai támogatási programmal, illetve a globális minimumadó rendszerrel szemben - derült ki a Politico ma reggeli hírleveléből . Azt is vázolják, amit mi már tegnap délután megírtunk saját információink alapján, hogy ma nem valószínű döntés a pénzügyminiszterek ülésén a négy ügyben.

A brüsszeli lap cikke beidézett név nélkül egy francia forrást, aki azt hangsúlyozta, hogy mivel a magyar kormány a november 19-i határidő után is végrehajtott lépéseket a vállalásaiból (ezeket részletesen megírtuk tegnap), ezért ezeket is illene figyelembe venni a magyar kohéziós pénzek felfüggesztési mértékének meghatározásánál. Ha viszont ezeket nem veszik figyelembe, akkor benne van a pakliban, hogy az arányosság potenciális sérülésére hivatkozva nem jön össze a minősített többség a 7,5 milliárd eurós felfüggesztési javaslat mellett. Ez egy névtelen uniós diplomata szerint katasztrófa lenne a most először kipróbált feltételességi eljárás hitelességére nézve.

A 7,5 milliárd eurónál kisebb felfüggesztési döntéshez kulcsfontosságú lenne, hogy az Európai Bizottság frissítse a november 30-án kiadott, de csak a november 19-i megtett magyar lépésekről szóló értékelését, de egyelőre nem tudni, hogy valóban készít-e ilyet. Amint tegnap rámutattunk: a múlt csütörtöki nagyköveti ülésen mintegy tucatnyi ország, köztük a legnagyobbak (németek, franciák, olaszok) azt kérték a Bizottságtól, hogy készítsen egy frissített értékelést, de erre jogilag nem köteles és az északi fukar országok, illetve az EP-képviselők nem is akarják, hogy szülessen ilyen.

A lapnak nyilatkozó Paolo Gentiloni uniós gazdaságpolitikai biztos egyelőre csak azt mondta, hogy nem született még döntés a Bizottságban erről a kérdésről, igaz közben a Népszavának azt nyilatkozta Eric Mamer vezető bizottsági szóvivő, hogy nem fog ilyet készíteni a Bizottság, de megjegyzik egy névtelen vezető forrásra hivatkozva, hogy ilyen mégis készülhet.

Mindez afelé mutat, amit tegnap az egyik forgatókönyvként vázoltunk, miszerint

a 7,5 milliárd eurónál kisebb felfüggesztési döntés is jöhet a Tanácsban a frissített bizottsági értékelés alapján, hogy közben feloldják a magyar vétókat a két másik ügyben.

De lehet, hogy mire ide eljutunk, még előtte felmegy az ügyhalmaz a jövő heti EU-csúcsra, majd utána születik meg csomagban a döntés december 19-ig valamely tanácsi formációban.

Az is lényeges a saját és a Népszava információi alapján, hogy a mai Ecofin-ülés előtt egy reggelin beszélik át az eurózóna pénzügyminiszterek, hogy mit tegyenek a magyar vétófenyegetésekkel, illetve az EU-pénzes döntések kapcsán, mert ez határozza meg azt, hogy a ma 10-kor kezdődő hivatalos ülésen végül mi fog történni.

