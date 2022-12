Ismét ugrik a gázár

A reggeli nyitást követően 155,1 eurón áll a következő havi gázár jegyzése, ami 3,7 százalékkal van magasabban a tegnapi záróértékhez viszonyítva. A reggeli csúcs a 159 eurós megawattóránkénti szinten volt.

A bevezetőben említett szezonális hatások mellett az uniós gázárplafonnal kapcsolatban növekvő bizonytalanságok is hozzájárultak a gázár emelkedéséhez. Az EU soros elnökségét jelenleg betöltő Csehország szerint:

Az eredetileg javasolt 275 eurós plafon helyett immáron egy 220 eurós megawattóránkénti szint szerepel a javaslatban, amely az eddigi 10 nap helyett immáron 5 nap után lépne életbe, abban az esetben, ha a holland ttf gáztőzsdén jegyzett gázár a meghatározott 220 eurós megawattórkénti értéket.



