Íme, az alku, ami kiszabadíthatja az EU-s pénzeinket

Az Európai Bizottság mára elkészíti a magyar kormány által tett közbeszerzési és korrupcióellenes vállalások frissített értékelését, ami megnyithatja az utat a 7,5 milliárd eurónál kisebb EU-pénzünk felfüggesztése előtt, a döntés akár már a jövő hétfő délutáni uniós tagállami nagyköveti ülésen megszülethet, és így a Tanács reményei szerint a magyar kormány is feladhatja az ellenkezését az ukrajnai támogatási program, illetve a globális minimumadó ügyében – ezt a potenciális alkufolyamatot vázolja diplomaták információira hivatkozva a Politico

A brüsszeli lap a Portfolio saját információival összhangban azt is vázolja: az Európai Bizottság nem lesz teljesen elégedett azokkal a magyar kormányzati teljesítésekkel, amelyek a november 19-i határidő után történtek meg. Amint részletesen megírtuk: az eddig a dátumig megtett itthoni lépések mellett is maradt még 13 féle hiányosság és probléma a Bizottság értékelése szerint, és amint szintén megírtuk saját értékelésünk alapján: egy november 22-i nagy salátatörvény, illetve a december 6-i kétharmados törvény ezek jelentős részét kezelte. A jelentős rész azonban nem teljeskörű teljesítést jelent és amint friss információink szerint fentebb írtuk: éppen ezért nem lesz teljesen elégedett a friss fejleményekkel sem a Bizottság.

Úgy tudjuk, hogy a friss teljesítéseket és a még mindig fennmaradt problémákat csak leírja a friss értékelésébena Bizottság, de formálisan továbbra sem változtatja meg a Tanács felé már megírt döntési javaslatát. Ez a pozitívabb friss bizottsági értékelés azonban összességében megnyithatja az utat a tagállamokat tömörítő Tanácsban, hogy a 7,5 milliárd eurónál kisebb magyarországi felzárkóztatási forrás felfüggesztéséről szülessen döntés, cserébe a magyar kormány feladhatná a vétóját a két fent jelzett ügyben és ezért cserébe a Tanács rábólintana a magyar helyreállítási tervre is.

A Politico egyébként jelzi, hogy a rendszerint óvatos megfogalmazásokat használó Paolo Gentiloni uniós gazdaságpolitikai biztos szokatlanul keményen fogalmazott nekik, amikor a magyar kormány stratégiáját, hozzáállását bírálta az ukrajnai közös adósságvállaláson keresztüli program, illetve a globális minimumadó ügyében. Gentiloni többek között úgy fogalmazott:

Nem alakíthatjuk át az Uniót egyfajta "vétokráciává", ahol akkor használjuk a vétót, amikor csak akarjuk.

Emellett pedig azt szögezte le: "Nincs semmi a második pillérben [a társasági adóról] vagy Ukrajna támogatásában, ami Magyarország lényeges nemzeti érdekeit zavarja, semmi... ez a vétó a vétóért" - mondta a volt olasz miniszterelnök.

Azt is jelezte azonban az uniós biztos, hogy ha Magyarország továbbra is ellenkezne, akkor Ukrajna támogatása esetén "az alternatíva megvan, de a hitelességünk szempontjából nem ez a legjobb megoldás". Az olasz biztos továbbra is reméli, hogy Orbán Viktor kormányfő lemond vétójáról.

Legalább meg kellene próbálnunk legyőzni ezt a fajta vétót... Még azt is mondhatnám, hogy etikai szempontból. Ezek az emberek [Ukrajnában] ott vannak, fáznak, bombázzák őket.

Amint tegnap megírtuk: ez a hozzáállás számos uniós tagállam diplomatái körében is fogyatkozó türelemben, illetve ellenérzésekben csapódik le.

Címlapkép forrása: Getty Images