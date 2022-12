Elhalasztották a nagy brüsszeli megállapodás határidejét – a lengyelek még bekavarhatnak

Szerda délutánról csütörtök délre halasztották annak a négy nagy ügynek a hivatalos elfogadási határidejét, amelyről hétfő éjjel egyeztek meg a tagállami nagykövetek és amely a magyar EU-s pénzek kapcsán is kulcsfontosságú volt – tudta meg a Népszava.

A késlekedés oka, hogy a lengyeleknek a globális minimumadó szabályozásban még valamilyen fenntartásai vannak (ezt hétfőn is jelezték a nagyköveti ülésen), amelyet tisztázni kell. Mindenki abban bízok, hogy ezt sikerül tisztázni, ha nem az "katasztrófa lenne" egy forrás szerint, és így a ma déli határidőre minden tagállam írásos jóváhagyása megszülethet a négy ügyben. Ezután az Ukrajnának szánt finanszírozásról szóló jogszabályt még gyorsan tudja szentesíteni az Európai Parlament is a mai ülésén. ma egyébként egynapos állam- és kormányfői EU-csúcs kezdődik 10 órakor, így a déli határidőig talán ez is segít tisztázni a lengyelekkel a dolgokat.

Amint a Portfolio a keddi sajtótájékoztató beszámolójában megírta, most a lap is tisztázza, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaival ellentétben igenis a közös adósságvállalásban vesz részt Magyarország az Ukrajnának szánt csomag kapcsán. Ennek lényege, hogy a 2021-2027-es keretköltségvetésben van szabad mozgástér (headroom) a 18 milliárd eurós programra, amelyet részben a tagállami befizetések betakarnak, de egy részét nem és ezért kellett korábban a tagállamoknak garanciát vállalniuk, hogy ezek fedezete mellett ki tudjon menni a Bizottság a kötvénypiacokra bevonni a tőkét és azt oda tudja adni az ukránoknak.

Címlapkép forrása: Getty Images