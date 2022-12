Karácsonykor is megy az üzengetés a magyar EU-pénzekről – Most akkor mi a valós helyzet?

Miután december 22-én aláírta az Európai Bizottság a magyar kormánnyal a 2021-2027-es felzárkóztatási forrásokat rögzítő Partnerségi Megállapodást és a magyar Operatív Programokat is jóváhagyta, elindult egy értelmezési vita arról, hogy végülis milyen feljogosító feltételek miatt mekkora összegű források vannak blokkolva Magyarország felé. Ebben teszünk rendet az alábbi cikkünkkel, gyakorlatilag megismételve a magyar sajtóban elsőként megjelent és pontosnak bizonyuló értesüléseink lényegét.

Az igazságszolgáltatás függetlensége

Az Európai Bizottság múlt csütörtöki, december 22-i, közleménye a Partnerségi Megállapodás és az Operatív Programok elfogadása mellett azt is rögzíti, hogy a tagállamoknak meg kell felelniük bizonyos feljogosító feltételeknek, amelyek „olyan előfeltételek, amelyeket a tagállamoknak teljesíteniük kell az alapok hatékony és eredményes végrehajtása érdekében”. Ezután lényegében leírja a közlemény, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos feltétel horizontális jellegű, azaz mind a közel 22 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunk kifizetését blokkolja (kivéve az 1,5%-nyi előleget) addig, amíg ezeket nem teljesítjük. Azt is világosan leírják, hogy ezek a feltételek megegyeznek azokkal (azzal a néggyel), amelyek teljesítését a magyar kormány a helyreállítási tervben már korábban írásban vállalta 2023 tavaszáig.

Éppen ezért írta a közlemény és a Bizottság szóvivője, Stefan De Keersmaecker az Index december 25-i cikkére reagálva azt, hogy mivel a kormány az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítését már vállalta a helyreállítási terv keretében, ezért annak végrehajtására mindenképpen számít is a brüsszeli testület.

A szóvivő emellett azt is hangsúlyozta, hogy félrevezető cikkek jelentek meg az Európai Bizottság lépéséről, amellyel a Reuters és a Bloomberg cikkeire utalhatott, amelyeknek a címében az szerepelt, hogy az EU „visszatartja” és „befagyasztja” a 22 milliárd eurónyi forrást. Stefan De Keersmaecker ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: nincs szó arról, hogy az Európai Bizottság így tenne. Egyszerűen csak arról van szó, hogy amíg az Alapjogi Chartában rögzített független igazságszolgáltatás feljogosító feltételének nem felel meg az ország, addig nem térítheti meg utólag az ország által benyújtott számlák ellenértékét a Bizottság.

Így tehát ha a négyféle igazságszolgáltatási reformot jövő tavaszig végrehajtja a magyar kormány, akkor megszűnik a közel 22 milliárd eurónyi, a felzárkóztatási forrásaink teljes egészét horizontális kihatással blokkoló akadály.

A három másik (vertikális kihatású) horizontális feljogosító feltétel

A Bizottság 22-i közleménye és Stefan De Keersmaecker a lapnak rögzítette: „Magyarország úgynevezett gyermekvédelmi törvényének rendelkezései, valamint a tudományos élet szabadságát és a menedékjogot érintő súlyos kockázatok konkrét és közvetlen hatást gyakorolnak a Chartának való megfelelésre három kohéziós program és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap egyes specifikus célkitűzéseinek végrehajtása során. Ezen okok miatt Magyarország e programok vonatkozó részei tekintetében jelenleg nem teljesíti az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt horizontális feljogosító feltételt.”

Utóbbi mondatokból az a lényeg, hogy a három vitatott ügy a három érintett Operatív Programunknak, és a belügyi alapoknak csak bizonyos részeinek kifizetését blokkolja, mint horizontális feljogosító feltétel. Ez azért lényeges, mert értelmezési vita keveredett abból, hogy míg a Bizottság horizontális feltételről beszélt, addig a helyzetre reagáló Területfejlesztés Minisztérium csak vertikális feljogosító feltételeknek nevezte ezt a lapnak.

A látszólagos ellentmondást éppen a fent beidézett mondatok oldják fel, miszerint ez a három ügy bár horizontális feljogosító feltétel megsértéséből ered, de csak bizonyos programok egyes részei tekintetében blokkolják a kifizetéseket, éppen ezért tekinthetők a gyakorlatban vertikális feljogosító feltételeknek.

Magyarul: bár ez a három ügy horizontális feljogosító feltételeket sért, de nem horizontális kihatású, azaz nem blokkolja a teljes 22 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásunkat, hanem csak egyes részprogramok kifizetését blokkolja (vertikális kihatással).

Éppen ezt írta meg a Portfolio csütörtökön elsőként. Sőt, konkrét összegeket is írtunk a cikkben, hogy ez a három vertikális ügy együtt 2,5-3 milliárd eurónyi kifizetést blokkolhat azon a 6,3 milliárd eurón felül, amiket a jogállamisági/feltételességi eljárásban felfüggesztettek hazánknak.

Mi lehet a viták megoldása?

A három ügy kapcsán mi is megírtuk röviden saját értesüléseink alapján a viták rendezésének lehetséges irányait, és Stefan De Keersmaecker szóvivő is vázolta a három problémás területet az Indexnek: a „homoszexualitás és nemváltoztatás megjelenítése a 18 év alattiak számára”, továbbá „a tudományos szabadság, valamint a menedékjog kérdésében felmerülő súlyos problémák”.

Ezután részletesen kifejtette azt is a lapnak, hogy a tudományos szabadság terén az egyetemek alapítványi fenntartásba való áthelyezése jelenti a problémát. Mint írta: az alapítványi tisztségeket kormányközeli emberek töltik be, akik meghatározzák, hogy az adott intézményben kik oktathatnak, és hogy milyen oktatói és kutatói munka zajlik. Ez pedig oly módon van kihatással a programokra, hogy az egyetemek is kedvezményezettjei lehetnek azoknak a programoknak – írja a lap.

A szóvivő ezen túl azt írta, hogy a menekültügy terén több helyen is megsértheti Magyarország az Alapjogi Chartát, beleértve többek közt a menekültek nemzetközi védelmével, fogadásával, őrzésével és kiutasításával kapcsolatos eljárásokat.

A gyermekvédelmi/pedofiltörvénnyel kapcsolatban pedig megjegyezte, hogy abban az ügyben már több alkalommal is eljárást indított a Bizottság a magyar kormány ellen a Chartában is rögzített emberi jogok megsértése miatt. Legutóbb éppen az Európai Bíróságra nyújtott be a Bizottság peranyagot ezzel kapcsolatban Magyarország ellen.

A lap azon kérdésére, hogy mindez miként befolyásolja az uniós kohéziós programokat, és hogy mit várnak a magyar kormánytól, a szóvivő azt mondta: a gyermekvédelem és a tudományos szabadság terén látható problémák három kohéziós program céljainak megvalósítását befolyásolják, és kihatnak például a közoktatást érintő programokra is (de leszögezte azt is a Portfolio fent idézett cikkével összhangban is, hogy a tanárok béréhez, jövőbeni béremeléséhez nincs köze). A menekültügyi kérdés pedig a már említett migrációs alap, az AMIF program céljait befolyásolja.

A szóvivő megismételte azt a korábbi kijelentését is, hogy a magyar kormánytól várják ezeknek a problémáknak az orvoslását a „szükséges megállapodások” hatályba léptetése által, és azt is hozzátette, hogy magyar részről eddig nem láttak ilyen irányú lépést. Végül azt is leszögezte:

Ezek az aggályok nem újak. A Bizottság már hónapok óta egyértelműen kommunikálta mindezt Magyarország felé. Magyarország azonban nem adott egyértelmű választ arra, hogy milyen megállapodások által biztosítaná az [Alapjogi] Chartának való megfelelést.

A Területfejlesztési Minisztérium (TFM) sajtóosztálya a lap kérdéseikre válaszolva azt közölte, gyakorlatilag megerősítve a Portfolio fent jelzett értesülését, miszerint:

A kohéziós források egészét egyetlen feltétel érinti horizontális feltételként. Az az igazságügyi mérföldkövek teljesítése. Ebben azonban már Magyarország tételesen megállapodott a Bizottsággal és 2023. március 31-ig vállalta annak teljesítését. A többi csak vertikális feltétel, ami az operatív programoknak csak a kisebbik részét érinti.

