Közel 50 ezer fiatal kap ingyen vonatbérletet az EU-tól

Több mint 16 ezer 18 éves fiatal jelentkezett az Európai Unió ingyenes programjára, hogy interrail-jegyekkel járhassa be Európát. Kedden értesítik a közel 50 ezer nyertes pályázót.

Az Európai Unió még 2018-ban indította el a DiscoverEU-kezdeményezést, így a 18. életévüket frissen betöltő fiatalok ingyenes vonatbérletre pályázhatnak, amellyel bejárhatják egész uniót. A kiválasztott fiatalok egyedül vagy legfeljebb ötfős, a támogatható korosztályba tartozó fiatalokból álló csoportokban utazhatnak. A fenntartható utazás előmozdítására az uniós program főként a vasúti utazást támogatja, de a szigetországokban és a kieső helyen élők a hajós vagy a repülős közlekedésre is kedvezményt kapnak.

A 2022. októberi DiscoverEU-ciklusban 162 931 fiatal jelentkezett az Interrail-jegyekre, akiket kedden értesítenek a pályázatuk eredményéről. Idén összesen 47 700 18 éves fiatal kap vasúti bérletet, melyet 2023 márciusa és 2024 februárja között használhat fel egyedül, vagy legfeljebb ötfős csoportokban – írta közleményében az Európai Bizottság.

Magyarországról ezúttal 3906 jelentkezőből 1015-öt választottak ki.

Mariya Gabriel, az innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságpolitikáért felelős biztos arról is beszámolt, hogy idén kulturális tevékenységekre vonatkozó kedvezménykártyát is kiadtak, amelyeket múzeumokban, koncerthelyszíneken, különböző eseményeken is érvényesíteni lehet. Valamint az Európai Ifjúsági Portálon tematikus kulturális útvonalakat tettek közzé, hogy megkönnyítsék a fiataloknak a tervezést.

Az Erasmus+ program keretében erre a pályázati fordulóra a 2004. január 1. és 2004. december 31. között született fiatal állampolgárok jelentkezhettek az EU tagállamaiból, valamint az Erasmus+ társult országokból (Izland, Liechtenstein, Norvégia, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország). A sikeres résztvevők az utazás oktatási dimenziójának erősítése érdekében az indulás előtti tájékoztató üléseken és találkozókon is részt vehetnek Európa-szerte.

A címlapkép forrása: Getty Images.