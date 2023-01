Navracsics Tibor az EU illetékeseivel akarja tisztázni az Erasmus-program ügyét

Navracsics Johannes Hahnhoz, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosához és Mariya Gabrielhez, az Európai Bizottság innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosához fordult, további tájékoztatást kérjen:

mi a problémájuk pontosan, és milyen megoldást javasolnak Erasmus-ügyben.

Mint korábban a Portfolio is megírta, a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárás nyomán tiltólistára kerültek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok irányításával működő felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos, uniós pénzeket érintő kötelezettségvállalások. Ez érinti tehát a kohéziós forrásokból tervezett felsőoktatási digitalizációs és kutatás-fejlesztési programokat is, és szintén érinti az Erasmus+-pénzeket, valamint a közvetlenül Brüsszelben elbírált Horizont Európa pénzeket is.

Navracsics – aki nem mellesleg a Pannon Egyetem kuratóriumának elnöke – az interjúban azt mondta, nem igaz, hogy a kuratóriumok kézi vezérléssel befolyásolják az egyetemeken folyó oktató-kutató munkát, az intézmények kutatási tevékenysége ugyanis független a kuratóriumok működésétől.

A miniszter szerint az uniós aggályokra válaszul a kormány módosította a közérdekű alapítványokra vonatkozó szabályozást, így az alapítványok is a közbeszerzési törvény hatálya alá esnek, a kuratóriumi tagokra pedig szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.

Szerinte az EB azóta nem jelezte, hogy nem megfelelő számára a korrekció.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) szerdán közleményt adott ki az Erasmus+ program ügyében, hangsúlyozva, hogy

a felsőoktatás Erasmus nélkül „elképzelhetetlen”.

A HÖOK tudomása szerint az éppen Erasmuson lévő, vagy az idei évben Erasmus mobilitásra készülő hallgatókat feltehetően nem éri hátrány, azonban annak érdekében, hogy ez így maradjon 2024-ben is, a magyar kormánynak és az Európai Uniónak mihamarabb meg kell egyeznie.

A modellváltással kapcsolatban van helye kritikának. A HÖOK is számtalan javaslatot fogalmazott meg az elmúlt években, a hibák rendezése érdekében folytatott vitáknak azonban nem lehet tárgya a hallgatók oktatáshoz vagy egyes szolgáltatásokhoz, például csereprogramokhoz való hozzáférése

– tette hozzá a közlemény.

A HÖOK felvette a kapcsolatot a hallgatók európai szintű képviseletét ellátó European Students' Union vezetőivel, továbbá megbeszélést kezdeményez a Európai Bizottság Magyarországi Képviseletével.

A hallgatók oktatáshoz és hallgatói szolgáltatásokhoz való hozzáférése politikai álláspontokon felül álló kérdés, így valamennyi, a helyzet megoldásáért tenni képes szereplőnek dolgoznia kell azért, hogy a hallgatók számára mihamarabbi megnyugtató megoldást találjunk. Nyomatékosan kérjük az érintett döntéshozókat, hogy találjanak mihamarabb megoldást a helyzetre még a tavaszi pályázati időszak kezdete előtt

– áll a HÖOK Budai Marcell sajtófőnök által jegyzett közleményében.

