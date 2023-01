Napelemet telepítenél? – Érdemes mielőbb szerződni a kivitelezővel

A tavaly október végi lakossági napelemes jelentkezési roham miatt mintegy 100-120 ezren szeretnének idén háztartási napelemes rendszert telepíteni, de a hazai vállalkozások éves átlag telepítési kapacitása 40-45 ezer rendszer között van, így érdemes mielőbb leszerződni a kivitelezővel, mielőtt elfogynak a vállalkozói kapacitások – hívja fel a figyelmet csütörtöki közleményében az Assix Intersolar Kft. Mindez éppen aznap érkezett, amikor a Kormányinfón kénytelen volt elismerni Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy „szánalmas és borzalmas a teljesítmény” volt a kormány részéről a lakossági napelemes pályázat eddigi kifizetési tempója, de ígéretet tett a kifizetések felpörgetésére.

Az MTI-n megjelent céges közlemény emlékeztet rá, hogy mintegy 80 ezren tudták benyújtani jelentkezésüket napelemek telepítésére még a villamosenergia-hálózatba betáplálást engedélyező rendszerben tavaly október 30-ig. Az ezutáni folyamatról azt írták: az érintettek műszaki-gazdasági tájékoztatót kapnak, amiben az áramszolgáltató leírja, hogy a hálózat képes-e fogadni a betáplálni kívánt árammennyiséget. Ezután 90 napjuk van, hogy benyújtsák a csatlakozási tervüket, amihez minden esetben tervezői jogosultsággal rendelkező villamosmérnök szükséges.

A cég becslése szerint

az utolsó rohamban beadott kérelmek 80-90 százaléka mögött jelenleg nincs kivitelező, ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes minél hamarabb szerződni kivitelező céggel, mert a pályázók néhány hónap alatt a teljes telepítői kapacitást lekötik.

Arra is emlékeztetnek, hogy akik lecsúsztak a betáplálás lehetőségéről, azoknak kiegészítő eszközökre, például energiatárolóra, hibrid inverterre lesz szükségük, hogy megvalósíthassák a projektjeiket. Ez viszont jelentős plusz költségekkel jár, amire például nem vonatkozik a korábban a lakossági napelemes pályázatban (RRF) elnyert támogatás, amely helyzet piaci információk alapján mintegy 45 ezer pályázót érint. Utóbbi szám onnan jön, hogy csaknem ennyien adták be az említett pályázatra egy éve az igényüket, de még csak 35 ezret hirdettek nyertesnek és mindössze 41 darab pályázat esetén történt csupán 78 millió forintnyi kifizetés, amint az az alábbi táblázatban is látszik.

Amint megírtuk: az utóbbi téma a mai Kormányinfón is szóba került, amely kapcsán Gulyás Gergely azt mondta: „szánalmas és borzalmas a teljesítmény ez”, hiszen tavaly ősszel azt ígérte, hogy év végéig a nyertesek felé jelentős összegek lesznek kiutalva. A hibáért elnézést kért és az állam hibájának tudta be a helyzetet. Most azt ígérte, hogy az eddigi csekély kifizetések mellett a cél az, hogy január végére 1,2 milliárd forintot fizessen ki a kormány, de még ez is csak kis részt jelentene a jelenlegi 7,8 milliárd forintnyi előleg igénylésből, amit 3750 nyertes nyújtott már be. Gulyás elnézést kért az eddigi lassú kifizetésekért és azt is jelezte, hogy az a cél, hogy „hónapról hónapra legalább ennyit tudjunk behozni az elmaradásból”.

Egy másik kérdés arra vonatkozott az eseményen, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal tavaly év végi jelzése szerint 2024-től kivezetik az éves szaldó elszámolást a lakossági napelemes rendszereknél, így aki később akar csatlakozni a hálózatra (és nem adta be az igénylését tavaly október végéig), az plusz költségekkel szembesül, és hogyan lesz így zöld átállás.

A téma kapcsán Gulyás emlékeztetett rá, hogy a naperőművi kapacitások már most is jóval magasabbak, mint az energiastratégiai terv szerinti menetrend és így a 2030-ra megcélzott 6,5 GW-nyi kapacitást már 2026-ra elérheti az ország. Ehhez azonban annak a célnak is teljesülnie kell, hogy „a hálózat el tudja viselni” a sok felcsatlakozást, amit például a tavaly őszi napelemes regisztrációs roham indukál. Gulyás megjegyezte, hogy „a hálózat felújítása sok ezer milliárd forintos feladat” és azért kell ezt elvégezni mindenképpen, mert „a befogadott igények is óriásiak, megháromszorozzák a meglévő napenergia kapacitásokat”.

Címlapkép forrása: Getty Images