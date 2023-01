Tavasszal újabb fontos tárgyalás lesz a 7-es cikk szerinti magyar jogállamisági eljárásban

A beszámoló alapján az jól látszik, hogy a svéd kormány sem akarja elengedni a bő 4 éve zajló magyar 7-es cikk szerinti eljárást, és a svéd koalíciós kormány törékeny helyzete sem ad arra alapot, hogy az így történjen. Jessika Roswall közölte a lap szerint, hogy a svéd kormány kulcsfontosságúnak tartja a jogállam és a demokratikus értékek tiszteletben tartását az Európai Unióban, ezért a hetes cikkes eljárást mindaddig életben kívánja tartani, amíg Magyarországon (és Lengyelországban) az EU normáinak rendszerszintű megsértése zajlik.

Az ilyen meghallgatások, véleménycserék minden féléves soros elnökség alatt sorra kerülnek a magyar eljárásban, de érdemi előrelépés eddig nem volt.

A következő lépés konkrét ajánlások megfogalmazása lenne a magyar kormány számára, de a jelek szerint a svéd uniós elnökség sem fogja szorgalmazni ezt.

A tavaszra tervezett svéd meghallgatási napirend összefügg azzal, hogy az Orbán-kormány márciusra ígéri, hogy teljesíti a feltételességi eljárásban blokkolt 6,3 milliárd eurónyi pénz felszabadításához szükséges reformokat. Jessika Roswall hangsúlyozta, hogy soros elnökként az Európai Bizottság értékelésére fognak támaszkodni, ha arról kell dönteniük, hogy a magyarok végrehajtották-e az elvárásokat.

Az is lényeges a beszámolóból, hogy a svéd Európa-ügyi miniszter azt is elmondta: Stockholm nem tart attól, hogy Magyarország engedményeket akar kicsikarni a svéd NATO-csatlakozás jóváhagyásáért cserébe. Emellett fontos az is, hogy az Ulf Kristersson vezette svéd kormány valamennyi tagja bizakodóan nyilatkozott arról, hogy Budapest, ígéretéhez híven, február elején ratifikálni fogja Svédország csatlakozási jegyzőkönyvét.

