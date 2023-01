Gyorsabb fokozatba kapcsol az EU-s válaszcsapás, új frontot nyitott Ursula von der Leyen

Az Egyesült Államok agresszív támogatási politikába kezdett, hogy fokozza a belföldi beruházásokat. Mindez hátrányosan érinti az exportra termelő uniós vállalatokat. Ursula von der Leyen keddi beszédében viszont egy hasonló uniós programot jelentett be. A zöldtechnológiás projektek esetében viszont visszatetszést kelthet, hogy tovább lazítják az állami támogatási szabályokat, ami miatt kisebb belháború bontakozik ki az EU-tagállamok között.

Már egyre jobban éleződik egy kereskedelmi konfliktus az Európai Unió és az Egyesült Államok között, mivel Joe Biden adminisztrációja átvitte a kongresszuson az inflációcsökkentő törvényét. A program belső, kizárólag az amerikai piacot előnyben részesítő csomagot tartalmaz, amely többek között óriási támogatást ad a saját területén gyártó autóipari szereplőknek például adókedvezmények révén, de tartalmazott egy 7500 dolláros állami támogatást, ha valaki elektromos autót vásárolt. Utóbbi eredetileg csak az USA-ban gyártott járművekre vonatkozott volna, de ebben már engedett Washington és érvényes az EU-ból importált termékekre is. Ezzel együtt is, a protekcionista amerikai törvény ellen egyre több tagállam szólal fel.

Ezért is jelentős lépés, hogy kedden az Európai Parlamentben elmondott beszédében Ursula von der Leyen egy új EU-s támogatási programot jelentett be, amellyel az uniós ipari szereplőket támogatnák, ha belföldön gyártatnak. Az Európai Bizottság elnöke arról beszélt a davosi Világgazdasági Fórumon is élőben közvetített bejelentésében, hogy a blokknak új törvényt kell elfogadnia a tiszta technológiákba történő beruházások felgyorsítása és az energetikai átállás finanszírozásának növelése érdekében.

"Ahhoz, hogy az európai ipar vonzó maradjon, versenyképesnek kell lennünk az Európai Unión kívül jelenleg elérhető ajánlatokkal és ösztönzőkkel" - mondta Ursula von der Leyen, mindehhez pedig az EU-s finanszírozás fokozását ígérte.

Elmondta, hogy egy új Green Deal ipari terv részeként az EU-nak átmenetileg át kell alakítania az állami támogatásokra vonatkozó szabályait, hogy azok gyorsabbá és egyszerűbbé váljanak a számításoktól az engedélyezésig, hozzátéve, hogy az adókedvezményes modellek is szóba jöhetnek - írja a Bloomberg.

Az állami támogatások ösztönzése biztosan heves vitákat vált ki az államszövetségen belül, mert ez korlátozza a tagállamok közti szabadversenyt, az egységes piacon a piaci szereplők közötti fair verseny is sérül. Már a koronavírus-járvány miatt meglazított állami ösztönzői rendszerrel visszaélve Franciaország és Németország bőven támogatta a hazai cégeit, amely torzítja a versenyt.

Von der Leyen kedden bejelentett terve megnyitja az utat a tiszta technológiai projektek gyártásának finanszírozása előtt egy "nettó nullás ipari törvény" révén, hasonlóan a tavalyi uniós chips-törvényhez, valamint az engedélyek egyszerűsítése és gyorsítása mellett. A szuverenitási alapra vonatkozó tervét is népszerűsítette, amelynek kidolgozását az év későbbi részére ígérte. Von der Leyen mindössze annyi konkrétumot közölt most, hogy az új net-zéró ipari törvény 2030-ra vonatkozó célokat fog meghatározni.

Már éleződik a vita

Az állami támogatásokkal kapcsolatos vita már az EB-elnök beszéde után új erőre kapott. Alexander De Croo belga miniszterelnök már kedden óva intett attól, hogy az amerikai törvényre válaszul egyszerűsítsék az EU állami támogatási szabályait.

A válasz soha nem lehet az, hogy lazítunk az állami támogatásokra vonatkozó szabályokon, mert akkor az lesz a verseny, hogy kinek van a legmélyebb zsebe, és Németországnak per definitionem mélyebb a zsebe, mint Belgiumnak

- mondta egy davosi panelbeszélgetésen.

De Croo, aki a múlt héten azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy az Atlanti-óceánon túlra próbálja átcsábítani a zöld iparágakat, most más hangnemet ütött meg, és dicsérte Washingtont, amiért jelentős összegeket fordít a tiszta energiára való átállás támogatására.

Ahogy arról korábban írtunk, tavaly az Európai Bizottság 170 nemzeti sürgősségi állami támogatási kérelmet hagyott jóvá, mintegy 540,2 milliárd euró értékben. Ebből Franciaország és Németország 432 milliárd eurót osztott ki a hazai vállalatainak. Berlin egymaga 50 százalékot költötte el a teljes EU-s felhasználásnak, míg Franciaország 30 százaléknyi a tiltás alól feloldott állami támogatást fizetett ki.

Jön a brüsszeli úthenger

Von der Leyen emellett erőteljesebb válaszlépéseket sürgetett a tiszta technológiák innovációjának és gyártásának fellendítésére irányuló kínai erőfeszítésekre, valamint olyan intézkedésekre, mint a súlyos hazai támogatások és az uniós cégek piacra jutásának korlátozására válaszul. Jelezte, hogy bár az éghajlatváltozás elleni harcban az EU továbbra is együttműködik Kínával, de bármikor készek vizsgálatot indítani, ha úgy ítélik meg, hogy beszerzéseinket vagy más piacokat torzítanak a kínai támogatások.

Az EU tisztviselői egyre szkeptikusabbak azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok az európai vállalatok javára bármilyen jelentős engedményt kínálna az éghajlatvédelmi törvényeivel kapcsolatban. Egyesek még mindig reménykednek a márciusi változásokban, amelyek lehetővé tennék, hogy az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagok az amerikai törvény alapján is megfeleljenek a követelményeknek, de a tisztviselők elismerték, hogy Washington várhatón nem tesz majd jelentős engedményeket.Címlapkép: Európai Bizottság/Dati Bendo.