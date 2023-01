Vége a brüsszeli titkolózásnak, fény derülhet az EU pénzügyi alkujaira

Látszólag marginális ügyben hozott ítéletet az Európai Unió Bírósága, de hosszútávon ez mégis azt eredményezheti, hogy sokkal több információhoz jut a nyilvánosság az Európai Tanácson belül a pénzügyi szabályokra vonatkozó jogalkotási folyamatokra. Mindez rávilágíthat arra, hogy az uniós gazdasági szereplők esetében a beszámolók és közzétételek meghatározásánál milyen alkuk alapján dönt a tagállamokat összefogó uniós tanács. Kiderülhet, hogy az egyes uniós országok kormányai hogyan gyakorolnak nyomást az EU-s döntésekre.

Noha az Európai Unió intézményrendszerében fontos elem a transzparencia, vannak területek, amelyekre a nyilvánosság így sem lát rá: számtalan politikai alku születik az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács között. Ráadásul a tárgyalásokon sokszor egészen részletekbe menő dokumentumokat használnak a felek a különböző uniós szervek meggyőzésére. Mindezek esetében sokat bélyegeznek meg döntéselőkészítő anyagnak, amelyekhez így senki nem fér hozzá, legfeljebb szivárogtatásokból ismerhetők meg.

Mivel a dokumentumokat közérdekű adatigénylésekkel sem lehet megszerezni, a legtöbbször egyáltalán nem tudni, hogy azok miért nem ismerhetők meg, mert bevett gyakorlat, hogy azok esetében csak annyit közölnek, hogy a nyilvánosságra hozataluk veszélyeztetné a jogalkotási folyamat eredményét. Most viszont ez megváltozhat, miután egy uniós jogi aktivista, Emilio De Capitani beperelte az Európai Tanácsot egy látszólag marginális ügyben.

Az egykori EP-képviselő már rég óta azt állítja, hogy az uniós szervek fontos dokumentumokat rejtenek el a kormányokkal folytatott jogalkotási tárgyalásokról. Eredendően a Tanács "Társasági jog" munkacsoportjába megküldött, az éves beszámolóról szóló 2013/34 irányelv módosítására vonatkozó jogalkotási eljáráshoz kapcsolódó egyes dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmet nyújtott be, majd fellebbezett a testületnél, miután az másodjára is megtagadta a kérését. Ezt követően fordult az Európai Unió Bíróságához, amely most számára kedvező ítéletet hozott, még ha az érvelését nem is minden elemében fogadták el.

Nem minden nyilvános, de inkább az, mint titkos

A közszolgálati ügyekben eljáró Törvényszék a jogalkotási eljárásokkal kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés kérdését egyrészt a jogalkotási eljárás nyilvánosságának és átláthatóságának az Európai Unió működéséről szóló szerződésből és az Európai Unió Alapjogi Chartájából eredő elvei, másrészt az intézmény döntéshozatali folyamatának védelméből származó dokumentumok nyilvánosságra hozatala alóli, a másodlagos jog által meghatározott kivételek szempontjából vizsgálta. Leegyszerűsítve tehát azt mérlegelték, hogy melyik jogérvényesítés fontosabb: a nyilvánosságé, hogy megismerhesse a döntéshozatali folyamatot, vagy az, amelyik a jogalkotást védi a külső behatásoktól.

Abban nem értettek egyet De Capitani érvelésével, hogy az EU alapszerződése a jogokat rögzítő Charta kizárná, hogy minden az egyeztetésekhez csatolt dokumentumot nyilvánossá kell tenni, így még a konkrét esetben sem értettek ezzel egyet. Tehát hiába az az alapelv, hogy a jogalkotási dokumentumokhoz való hozzáférést a lehető legszélesebb körben kell biztosítani, lehet korlátozásokat alkalmazni, ha a titkosításhoz valóban jogos érdek fűződik.

A bíróság szerint viszont nem lehet általánosan használni azt az érvelést, hogy a jogalkotási folyamatot veszélyezteti minden dokumentum nyilvánosságra hozatala. Esetileg kell külön megérvelnie a Tanácsnak, vagy más uniós szerveknek, hogy miért is nem adnak közre felhasznált dokumentumokat. Így a De Capitani által indított perben a vonatkozó munkaanyagok esetében jogos követelés ezek megismerhetősége. Szerintük az aktivista által megtámadott határozatban

hivatkozott indokok egyike sem támasztja alá azt a következtetést, hogy a szóban forgó dokumentumok nyilvánosságra hozatala konkrétan, ténylegesen és nem hipotetikus módon súlyosan veszélyeztetné az érintett jogalkotási folyamatot.

Precedenssé válhat az alkuk leleplezése

Az adott ügy maga vélhetően sok információval nem szolgál majd: az érintett jogszabály ugyanis a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásainál, éves konszolidált beszámolóinál egyszerűsítette a kkv-kra vonatkozó szabályokat. Viszont az ítélet fontos, precedens értékű megállapítása, hogy a döntéshozatali eljárásban felhasznált dokumentumok csak nagyon indokolt esetben titkosíthatók.

Ha esetileg kell megvizsgálni a Tanács, a Parlament és a Bizottság döntéshozatalában a dokumentumok nyilvánosságra hozatalának lehetőségét, akkor a jövőben számos per indulhat, hogy egyes uniós jogszabályoknál kiderüljön, hogy akár lobbiszervezetek, akár külsős tanácsadók, de a tagállami kormányok milyen érvelésekkel állnak elő, ami rávilágíthat a mögöttes céljaikra. Különösen fontos, hogy most egy gazdasági és pénzügyi tárgyú jogszabálynál ítéltek a Tanács ellen, tehát az ezekről folyó alkudozást is jobban megismerhetik majd az uniós állampolgárok.

Ezt most a bíróság ki is mondta ítéletében, mert álláspontjuk szerint "a Tanács munkacsoportjai által készített dokumentumokhoz való hozzáférés nem korlátozható azok állítólagos technikai jellege miatt. Az, hogy egy dokumentum technikai-e vagy sem, nem releváns kritérium a döntéshozatali folyamat védelmén alapuló kivétel alkalmazása szempontjából."

Így külön felhozzák a tagállami kormányok ügyét, ugyanis

a tanácsi munkacsoportok tagjai az általuk képviselt kormányoktól kapnak megbízást, és egy adott jogalkotási javaslat megvitatásakor a Tanácson belül a tagállamuk álláspontját képviselik, és nem mentesíti a munkacsoportok tagjait, hogy nem jogosultak a Tanács végleges álláspontjának elfogadására.

Ettől a bemutatott dokumentumaik nem lesznek automatikusan technikaiak, amelyekre alkalmazható a titkosítás.

A kérdés így most az, hogy jogerőre emelkedhet-e az ítélet. A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon és tíz napon belül a Bírósághoz lehet fordulni, kizárólag jogkérdésekre korlátozódó fellebbezéssel.

Címlapkép forrása: Európai Unió/Jennifer Jacquemart.