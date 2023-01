Mégis kész eladósodni az EU, hogy szembeszálljon Bidennel

Bizonyos feltételek mellett a legtöbb tagállam hajlandó egy újabb közös uniós hitelfelvételre, hogy ellensúlyozzák az Egyesült Államok inflációcsökkentő törvényének hatásait. Viszont nem a helyreállítási alapnál látott módon jöhet kötvénykibocsátás, hanem bevonhatják az Európai Beruházási Bankot is. Viszont komoly alkuk jöhetnek még.

Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei előzetesen rábólintottak, hogy a február 9-10-i uniós csúcson tárgyaljon az Európai Tanács egy újabb közös uniós hitelfelvételről. A finanszírozást az Egyesült Államok inflációcsökkentő törvényére válaszul vonnák be, hogy lehetőség legyen az EU-s cégek zöldenergiás és tisztatechnológiás fejlesztéseit támogatni. A Joe Biden elnök által javasolt lépés az USA-ba csábíthatja a megújuló energiás termelők gyártóit, mivel állami támogatást és adókedvezményt is biztosít a cégeknek mintegy 370 milliárd dollár értékben.

A döntés azonban nem végleges, és számos tárgyalás, alkudozás előzheti meg, mielőtt döntenek róla a tagállamok: ugyan Németország és más észak-európai országok készek elvetni korábbi ellenvetéseiket az EU közös kibocsátásával szemben, de elvárják, hogy lazítsanak az állami támogatásokra vonatkozó szabályokon, amelynél a tagállamok eltérő gazdasági lehetőségeit egyenlítené ki a finanszírozási keret. Ráadásul míg a helyreállítási alap esetében közvetlen hitelfelvételt hajtottak végre, addig most ebbe bevonnák az Európai Beruházási Bankot is. A vezetők jobb beruházási feltételeket is szorgalmaznak majd, például az új, tiszta technológiával kapcsolatos projektek engedélyezésének gyorsított ütemezését és a közbeszerzési szabályok környezetbarátabbá tételét.

Egyes uniós diplomaták szerint azonban ez nem így van, és a tervezetnek azt a részét, amely az amerikai inflációcsökkentő törvény (IRA) által a zöldiparnak nyújtott 369 milliárd dolláros támogatás ellensúlyozására szolgáló új uniós finanszírozásra utal, valószínűleg módosítani fogják - számolt be a Reuters saját forrásai és a találkozó jegyzőkönyve alapján.

"A pénzügyi eszközökhöz való egyenletes hozzáférés alapvető fontosságú a teljes mértékben hatékony uniós szakpolitikai válaszhoz" - áll a következtetéstervezetben, amely szerint az uniós vezetők azt szeretnék, ha az EU végrehajtó bizottsága olyan finanszírozást javasolna, amely a közös hitelfelvétel modelljét alkalmazná, amelyet hitelként továbbítanak a kormányoknak.

A Bizottság egyelőre nem terjesztett elő hivatalos terveket. Olaf Scholz német kancellár és más vezetők ellenzik az új uniós finanszírozást - mondta a diplomata a Reutersnek. Scholz világossá tette, hogy szerinte még mindig sok felhasználatlan uniós pénz - több mint 200 milliárd euró - áll rendelkezésre az EU járvány utáni helyreállítási alapjából, amelyet előbb fel kellene használni, mielőtt bármilyen új finanszírozásról szóló megbeszélés kezdődne.

Német kormányzati tisztviselők szerint egyre valószínűtlenebb, hogy a csúcstalálkozó, amely részben az amerikai jogszabályokra adandó uniós válaszlépésekkel foglalkozik, konkrét döntéseket hozna.

Címlapkép: Getty Images.