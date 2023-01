Megtudtuk: nincs még veszve az EU-pénzes HÉV-felújítási projekt, de tényleg feszít az idő

Az elmúlt napokban Budapesten tartott szakértői egyeztetéseken egyáltalán nem került szóba a helyreállítási terv közlekedési komponense, az csak a következő hetekbeli videókonferenciás tárgyalásokon lesz téma, és meglepő lenne, ha a magyar kormány le akarná húzni az elővárosi HÉV-vonalak felújítási projektét a listáról, hiszen azt már Brüsszelben is jóváhagyták, ráadásul az új HÉV-kocsik beszerzését nem is ebből a pénzből finanszíroznák, ezért azokra nem is vonatkozik a 2026 nyári befejezési határidő – jelezte a Portfolio-nak a tárgyalásokra rálátó európai bizottsági forrás a Népszava cikkére reagálva.

A cikk lényegében azt vázolta, hogy a szentendrei, a ráckevei, és a csepeli elővárosi vonalak HÉV-felújítási munkálatait le fogja húzni a kormány a helyreállítási program listájáról, mert az egész projektnek „a BFK szétverése óta nincs gazdája, a projekt nyolc hónapja áll” és a szakmai stáb is már szélnek eredt (erről egy bennfentes a 444.hu-nak is nyilatkozott). Visszaidézik: a Budapesti Fejlesztési Központ korábban úgy számolt, hogy a beruházás akkor is csak szorosan fejezhető be 2026 nyarára, ha idén januárra az összes engedély megvan és meghirdették a pályázatokat, miközben „az építési engedélyezési eljárásokat felfüggesztették, a kivitelezői tendereket ki se írták”. Emellett utalnak rá, hogy vélhetően orosz nyomásra 2021 tavaszán eredménytelennek nyilvánították a MÁV által kiírt HÉV-járműtendert és azóta se hirdettek újat, ha pedig az idén ki is írnák és eredményesen le is zárnák a pályázatot, az új szerelvények akkor se érnének ide 2028 előtt.

Érdemes hangsúlyozni, hogy bár a cikk utal a nehézségek között rá, a helyreállítási tervből már régen kivették a HÉV-kocsik beszerzési tendereit, így

az időigényes járműbeszerzés megfinanszírozására egyáltalán nem vonatkozik a 2026. június 30-i határidő, ameddig az infrastrukturális fejlesztésekkel végezni kellene.

Amint az alábbi táblázat a helyreállítási tervből részletesen bemutatja: „csak” a pályahálózat, az áramellátás, a megállók korszerűsítése szerepel a tervben, ráadásul a 204 oldalas bizottsági elemzés alapján készült tanácsi határozat azt is rögzíti, hogy csak a harmadik, 639 millió eurós pénzügyi részletkifizetéséhez kell teljesíteni a projekt legelső feladatkörét/mérföldkövét. Utóbbi szerint 2023. harmadik negyedévéig le kell zárni a nyílt közbeszerzési eljárást az elővárosi vasútvonalak villamosított szakaszainak korszerűsítése és bővítése tárgyában. Ezután 2025 közepéig kell 50%-os műszaki készültségig eljutni, majd 2026. június végére kell befejezni a korszerűsítési munkálatokat.

A fent vázolt komplex munkák teljesítése egyáltalán nem lehetetlen a következő 3,5 év alatt, igaz nyilván feszítettnek tűnik a menetrend főleg annak tükrében, hogy a szakértői gárda már egy ideje nem dolgozik a projekten és a szükséges engedélyek se állnak még rendelkezésre.

Ezzel együtt ahogy a lap is utal rá: a három HÉV-vonal felújítása tavaly augusztusban kiemelt állami beruházás lett, sőt egy kormányhatározat is megjelent arról, hogy 830 millió forintot fordítanak a vágányok átépítésre „az elővárosi közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése és emelése érdekében”.

Szabó Szabolcs, Csepel országgyűlési képviselője az új építési és beruházási miniszter szavai alapján úgy összegzett a lapnak, hogy

Lázár János a parlamenti interpellációmra adott válaszában azt mondta, hogy a kiviteli tervekig szeretnének eljutni. De arról senkinek lövése sincs, hogyan.

A képviselő szerint a miniszer azt is mondta: „ha megállapodunk az Európai Bizottsággal a kötöttpályás fejlesztésekről, akkor kinyílik egy intellektuális vita arról, hogy Magyarországon csak a központi régióban fejlesszünk-e. Ha ezt a három HÉV-vonalat megcsináljuk, akkor mi marad a vidéki fejlesztésekre?”

Utóbbi jelzés és a cikk üzenete afelé mutat, hogy a kormány lehúzatná a listáról a Budapestnek és az aggomerációs közlekedésnek fontos projektet a helyreállítási program listájáról, hogy helyette más, vidéki közlekedésfejlesztési projekteket tegyen be.

A Portfolio-nak név nélkül nyilatkozó, a tárgyalásokra rálátó bizottsági forrás azonban úgy fogalmazott: a Bizottság bizonyára ragaszkodna a frissen jóváhagyott fejlesztési terv projektjeihez és az abban lefektetett menetrendhez.

Azt is hozzátette: a program ilyen irányú esetleges módosítása nagyon macerás lenne, ráadásul így a következő évek legnagyobb budapesti és környéki közlekedésfejlesztése esne ki, amely esetleges kormányzati szándék korlátokba ütközhet Brüsszelben.

Érdemes megjegyezni, hogy a friss kormányhatározat, amely felhatalmazta Navracsics Tibort, hogy a helyreállítási program hitelkeretét is igényelje a Bizottságtól az energetikai és egyéb fejlesztési igények tükrében, tartalmaz egy olyan pontot is, amely „felhívja a területfejlesztési minisztert mint a tárgyalások vezetőjét, hogy az energiaügyi miniszter által a 3. pont szerint kidolgozott részletes szakmai tervek alapján folytasson tárgyalásokat a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv szükséges módosításáról.” Ez tehát azt jelenti, hogy az 5,8 milliárd eurós támogatási programot is módosítani kell a legfeljebb 9,6 milliárd eurónyi hitel láb igénylésével párhuzamosan a tervezett fejlesztések összerendezéséhez, és ez akár alkalmat is adhat arra, hogy a HÉV-projekttel kapcsolatos szándékait kifejezze a kormány.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Portfolio információi szerint az elmúlt napokbeli budapesti tárgyalásokon még csak körvonalazták a kormányzati és bizottsági szakértők, hogy egyáltalán milyen energetikai és egyéb fejlesztések férnének bele a helyreállítási hitelprogramba,

így még egyáltalán nem dőlt el, hogy a teljes hitelkeretet kéri-e a kormány, vagy csak egy részét.

Erre utal egyébként magának a kormányhatározatnak az egyik mondata is ("a későbbi mozgástér megőrzése érdekében"), amely a mozgástér megőrzését hangsúlyozza a következő időszaki brüsszeli tárgyalások során. A mozgástér fontosságát egyébként Orbán Viktor kormányfő már egy tavaly szeptemberi parlamenti beszédében is hangsúlyozta. Akkor úgy fogalmazott, hogy „A szükséges pénzügyi forrásokat az Európai Unió megígérte. Ha a brüsszeli bürokraták mégsem adják ide azt a pénzt, ami Magyarországnak jár, akkor más pénzügyi forrásokból szerezzük be a szükséges összeget. Az erről szóló tárgyalásokat az Európai Unióval és más nemzetközi partnereinkkel el is indítottuk.”

Azóta a decemberi brüsszeli alku alapján már eldőlt, hogy az 5,8 milliárd eurónyi támogatási lábat elméletileg megkaphatjuk (a 27 féle szuperfeltétel teljesítése kell hozzá), és részben ennek tudatában, részben az érdemi kamatelőny miatt dönthetett úgy a kormány, hogy hivatalosan is igényli a hitelkeretet a kormány, igaz a végső összeget majd a menetközbeni brüsszeli és egyéb befektetőkkel folytatott tárgyalások alapján határozza meg.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László. Budapest, 2022. október 7. Szentendre felől érkező szerelvény a H5-ös HÉV (250-es vasútvonal; 2011-ig szentendrei HÉV), a főváros legforgalmasabb elővárosi vasútvonalának Tímár utcai megállójában. A szerelvényeket a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. közlekedteti a Innovációs és Technológiai Minisztérium megrendelésére a Batthyány tér és Szentendre, illetve betétjáratként Békásmegyer között. A H5-ös számot 2011. május 1-től viseli.