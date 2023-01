Az Erasmus-vitán csavart egyet a kormány és az Európai Bizottság

Navracsics Tibor brüsszeli egyeztetésen világosan jelezte az Európai Bizottság két képviselője is, hogy mit kell javítani a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályainál. A kormány uniós főtárgyalójává előlépett miniszter jelezte is, hogy ezeket a kormány végrehajtja. A Portfolio brüsszeli diplomáciai forrásai szerint körvonalazódik, hogy mikor jöhetnek források, de itt lehet még egy csavar.

Az Európai Bizottság az elmúlt félévben többször is jelezte aggályait a modellváltott magyar felsőoktatási egyetemeket irányító közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatban. Bár a problémák orvoslására a jellemzően javaslatokkal nem élő brüsszeli bürokrácia ezúttal világosan jelezte, hogy milyen módosításokat vár el az Orbán Viktor vezette magyar kormánytól. Mivel a lépések elmaradtak, az Európai Tanács december 15-i végrehajtási rendeletében egy különpontban eltiltotta a közvetett és közvetlen irányítású uniós szervezeteket a kötelezettségvállalástól. Ez lényegében tehát azt jelenti, hogy az érintett alapítványokkal nem köthetnek szerződést uniós programokra vonatkozóan.

A héten Varga Judit igazságügyi miniszter a 22 milliárd eurónyi kohéziós forrás folyósításának feloldásához szükséges bíróságokat érintő reformtervezetről egyeztetett az Európai Bizottsággal. Míg Navracsics Tibor a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyéről tárgyalt.

A Portfolio.hu-nak brüsszeli források azt jelezték, hogy egyáltalán semmilyen új érvelést nem közöltek Navracsics Tiborral, pusztán megismételték az uniós költségvetésről szóló jogszabály összeférhetetlenségi szabályokat, amelyeket már sokszor ismertettek.

Az Európai Bizottság szerint teljesen világos, hogy az alapítványok esetében azt tartják aggályosnak, hogy abban törvényhozói szerepkörben lévő politikusok szerepelnek, akik miniszterként, államtitkárként vagy képviselőként közvetlen ráhatással bírhatnak forráselosztásokra, míg az érintett vagyonkezelő szervezetek haszonélvezők lehetnek, továbbá a kuratóriumokban közbeszerzési ügyekben is döntés születik. Tudomásunk szerint ismét elmondták a magyar kormánynak - ahogy a tisztviselőknek többször is jelezték az egyeztetések során már tavaly -, hogy az EU-s költségvetés végrehajtására vonatkozó alapszabály ezt egyértelműen tiltja, ahogy az a már említett tanácsi végrehajtási határozatban is szerepelt:

vagyis az általános álláspontjuk az, hogy politikai felsővezetők, vagy elfogultsággal vádolható személyek ne ülhessenek be a kuratóriumokba.

Azt is jelezték, hogy a magyar felsőoktatási egyetemek autonómiája korlátozott, vagyis a szenátusok és kuratóriumok közül utóbbi bír erősebb jogosítványokkal. Így még van példa arra - hogy jellemzően polgármesterek, tartományi szinten aktív - politikusok ülnek egyetemek fenntartói tanácsaiban, de ezekben az egyes tagállamokban létező jogszabályok biztosítanak lehetőséget arra, hogy a vagyonkezelő ne avatkozhasson bele az egyetem közvetlen működésébe. Tehát falsnak tartják azt az érvelést, hogy egyetemi alapítványokban máshol is tagok aktív politikusok, mert alacsonyabb szinten, vagy lényegesen kevesebb jogkörrel.

Tisztázták, amit többször közöltek

Az Erasmus-ügy első napjaiban többször az Európai Bizottság már a sajtókonferenciákon jelezte, hogy a tanácsi végrehajtási határozatnak megfelelően attól tiltják el az uniós intézményrendszert, hogy a modellváltott egyetemeket, illetve a közérdekű vagyonkezelők alá rendelt kutatóközpontokkal nem köthetnek új szerződéseket 2022. december 15. után.

Viszont azt a Bizottság már rögtön közölte, hogy a már megkötött Erasmus-szerződésekre ez nem vonatkozik.

Most pedig ezt hivatalosan is megerősítették Johannes Hahn és Marija Gabriel biztos együttes nyilatkozatukban az Európai Bizottság részéről. Mint írják, a Magyarországra irányuló csereprogramokban részt vevő hallgatók („bejövő mobilitás”) sem érintettek, mivel az ilyen típusú mobilitás a küldő országok szervezeteivel, azaz Magyarországon kívüli szervezetekkel aláírt támogatási megállapodások hatálya alá tartozik. Az intézkedés csak a magyar közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal és az általuk fenntartott jogi személyekkel aláírandó jogi kötelezettségvállalásokat érinti.

Azt is tisztázzák, hogy

a határozat által érintett magyar szervezetek továbbra is jelentkezhetnek pályázati felhívásokra és részt vehetnek a közvetlen, illetve közvetett irányítás keretében megvalósuló különféle uniós programok – például az Erasmus+ vagy a Horizont Európa – értékelési és kiválasztási eljárásaiban.

Azután, hogy a tanácsi végrehajtási határozatból eredő intézkedés visszavonása megtörténik, az odaítélés időpontjában a szervezetek nem fognak ezen indokból támogatásra nem jogosultnak minősülni, és így újra lehetségessé válik jogi kötelezettségvállalást aláírni velük.

Újra jelezték, hogy az intézkedés célja, hogy "megvédje az uniós költségvetést az esetleges összeférhetetlenségektől, és biztosítsa az uniós támogatás közérdekű vagyonkezelő alapítványok általi átlátható felhasználását."

Mikor kerülhet pont az ügy végére?

A kormány egyelőre nem terjesztette be a vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségét rendező jogszabálymódosításokat, azonban Navracsics Tibor azt ígérte, hogy erre hamarosan sor kerül. Amint ezt beterjeszti a kabinet, valamint az Európai Bizottság is értékeli, a magyar országgyűlés pedig megszavazza azt, akkor dőlhet el, hogy feloldják-e a korlátozást.

A Portfolio szerint azt az uniós jogban élő gyakorlatot vizsgálják majd, vagyis, hogy

a kuratóriumokba delegált tagok funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlása családi vagy érzelmi okok, politikai vagy nemzeti hovatartozással kapcsolatos okok, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más, a végső kedvezményezettel közös érdek miatti sérülésének lehetőségét is kizárják.

Mint egy forrásunk fogalmazott: nem oldaná meg az uniós korrupciós és jogállamisági aggályokat, ha korábbi kormányzati államtitkárok és miniszterek kerülnének a kuratóriumokba a most aktív kormánytagok helyett.

Információink szerint az Európai Bizottság továbbra is egyben orvosolná a magyar jogállamisági problémák ügyét, vagyis egyszerre döntenének a források feloldásáról és a kötelezettségvállalási tilalom eltörléséről. A kormánnyal egyelőre mind a két témában egyeztet Brüsszel, és bár van igazságügyi reformjavaslat magyar részről, itt még lesznek Brüsszelnek kérései.

Most Hahn és Gabriel biztosok jelezték, a Bizottság bízik abban, hogy Magyarország a lehető leghamarabb megfelelő és hatékony intézkedéseket fog hozni az ezen intézkedések elfogadásához vezető helyzet orvoslására annak érdekében, hogy megindulhasson az intézkedések megszüntetésére irányuló szabályozási bizottsági eljárás. A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet.

A Portfoliónak többen jelezték, hogy arra számítanak, hogy

március végén és április elején megindulhat a tárgyalás mind a két korlátozás feloldásáról.

Azonban is mondták, hogy ez nem jelenti azt, hogy automatikusan feloldják a kohéziós és a helyreállítási alapból származó források egészét, valamint visszaengedik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat a Horizont és Erasmus programokba, csak akkor, ha az erről szóló tárgyalást eredményesen zárja le az Európai Bizottság és a magyar kormány.

Innentől pedig további tárgyalások lesznek a magyar kormánnyal más vállalásokkal, amelyeket a jogállamisági eljárás részeként tettek, így a 17-ből elégtelennek talált 11 intézkedésről is. Mindezek a forráskifizetések részegységeit, egyes támogatási programokat érinthetik akkor is, ha az igazágügyi reformot megfelelően végrehajtja a kormány. Ez a jövőben jelenthet még egy csavart.

