Brüsszelben a politikai támogatások szigorú átvilágítására készülnek

Az Európai Parlament teljes reformja indulhat meg: a politikai hirdetések után a lobbistákat is szigorúbb szabályok alá vonnák. A katargate-botrány után új, transzparensebb rendszer jöhet az EU-ban.

Csütörtökön az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén számos változtatást és szigorítást támogattak a képviselők a politikai hirdetésekre vonatkozóan javasolt szabályokban, hogy a választások és a népszavazások átláthatóbbak és ellenállóbbak legyenek a politikai beavatkozásokkal szemben. Ennek részeként például megtiltanák az unión kívüli szervezeteknek a támogatásokat és a politikai hirdetések terjesztését. Valamint könnyebbé tennék az információszerzést arról is, hogy ki finanszíroz egy politikai célú hirdetést, és a finanszírozás összegét.

Kiderült, hogy az Európai Unión belül a lobbistákra is szigorúbb szabályokat terjesztenének ki, hogy ne avatkozhassanak be az uniós döntéshozatalba, valamint ne befolyásolhatják a közvéleményt tiltott eszközökkel.

Mindkét szabályozás válasz a tavaly év végén az Európai Parlamentben kirobbant katargate néven ismert korrupciós botrányra. Ennek lényege, hogy azzal vádolják az apró öböl menti államot, hogy megvesztegette Eva Kailit, az Európai Parlament 14 alelnökét és más európai törvényhozókat, valamint más befolyásos személyiségeket, hogy az ország érdekeiért lobbizzanak. Kailinál több mint 1,5 millió euró készpénzt találtak a belga rendőrök. Az ügyben kiadott rendőrségi jelentés szerint közvetlen kapcsolat áll fenn a politikusok kifizetése, valamint a katari érdekekért való lobbizás, sőt a katari érdekek mellett történő szavazás között az Európai Unióban.

A katagate-botrányt követően az uniós lobbizásra vonatkozó szigorúbb átláthatósági szabályok bevezetése jó irányba tett lépés, de a politikai döntéshozóknak a nem kormányzati szervezetek alapítványok vagy más egyesületek által nyújtott finanszírozását is figyelemmel kellene kísérniük, mivel ezek adományozóit ritkán hozzák nyilvánosságra - mondta Paul Varakas, az uniós lobbisták szövetségének vezetője az Euractivnak.

Varakas, az Európai Ügyvédek Társaságának (SEAP) elnöke szerint bár a legtöbb brüsszeli székhelyű civil szervezet szerepel az EU átláthatósági nyilvántartásában, nagyobb figyelmet kellene fordítani arra, hogy honnan finanszírozzák ezeket.

"Ha egy kereskedelmi szervezet vagy, akár házon belüli tevékenységként, akár egy kereskedelmi szövetségen keresztül lobbizol, elég egyértelmű, hogy a pénzed a profitodból származik [...] nem meglepő, hogy az autók kereskedelmi szövetségét az autógyártók eladásaiból finanszírozzák" - mondta Varakas.

Az átláthatóság problémája azonban a többrétegű finanszírozással rendelkező egyesületek és civil szervezetek esetében merül fel. Mint ismertette, vannak olyan civil szervezetek, amelyek kijelentik, hogy a finanszírozásuk Európán belüli vagy kívüli alapítványoktól származik, de az alapítványok mögött álló adományozókat gyakran nem hozzák nyilvánosságra.

Ugyanakkor szerinte az EP által jelenleg tárgyalt új szabályoknál fontos, hogy a törvényesen működő uniós lobbistákat "nem szabad büntetni" egyes szervezetek és uniós törvényhozók illegális magatartása miatt. Úgy látja, hogy az új szabályokról átlátható módon kell megállapodni, nem jó, hogy a mostani javaslatok zárt ajók mögött születtek.

Varakas szerint az eddig kiszivárgott információk szerint vannak jó elemek, például az, hogy a képviselők csak olyan szervezetekkel találkoznak, amelyek szerepelnek az átláthatósági nyilvántartásban.

Megjegyezte, hogy jó irányba tett lépés az is, hogy a volt európai parlamenti képviselők - akik parlamenti mandátumuk után a magánszektorban dolgozhatnak - nem jutnak be automatikusan az uniós parlament épületébe, hogy találkozzanak volt kollégáikkal, hacsak nem jelentik be a találkozók pontos okát, valamint azt, hogy volt uniós törvényhozók.

Címlapkép forrása: Európai Unió.