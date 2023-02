Az Európai Bizottsággal is tárgyalnia kell a kormánynak a CATL-gyár támogatásáról

A debreceni CATL-akkumulátorgyárat mintegy 800 millió eurónyi állami támogatással segíti a magyar kormány, beleértve az adókedvezményeket és az infrastruktúra fejlesztéseket is. Mindez már az Európai Unió szabályai szerint vizsgálat tárgya kell legyen. Az egyeztetés pedig már meg is indult Brüsszel és a kabinet között a kínai gyárépítésről - tudta meg a Portfolio.

A kínai sajtóban megjelent két cikk szerint a magyar kormány 800 millió eurót (mintegy 310-320 milliárd forintot) költ a debreceni gigagyárra, beleértve az adókedvezményeket és az infrastruktúra fejlesztéseket is. Korábban a Financial Times is ekkora összegről számolt be, de az Orbán Viktor vezette kabinet egyelőre nem közölt hivatalos számokat a projekt állami támogatására.

A bejelentés elmaradásának több oka is lehet: egyrészről a beruházás fejlesztése egy része üzleti titok részét képezi, így még csak az is egy közelítő érték, hogy közel 3000 milliárd forintos összegével ez lenne Magyarország történetének legnagyobb magánberuházása. Több részletet még tisztázni kell, a tervek és engedélyek egy része is vizsgálat alatt van, miközben civil szervezetek és helyi lakosok egy csoportja hevesen tiltakozik a gyárépítés ellen.

A másik indok pedig az, hogy az uniós jog értelmében tilos az állami támogatás alkalmazása, mivel tisztességtelen előnyhöz juttatna egy vállalkozást vagy a vállalkozások egy csoportját egy másikkal szemben, ezzel pedig torzítaná a versenyt az EU-ban. Azonban ezen szabályok alól lehetnek kivételek, például engedéllyel lehetséges egyes meghatározott, nehéz helyzetben levő gazdasági ágazatok támogatása, vagy megindokolható az is, ha egy ország gazdasági ellenállóképességét segíti egy projekt.

Ahhoz, hogy az állami támogatások fontosságát, valódi céljait meghatározzák, az uniós országok kötelesek tájékoztatni az Európai Bizottságot az általuk tervezett lépésekről. Ilyen esetekben Brüsszel két hónapon belül határoz arról, hogy a támogatás jogellenes-e vagy sem, illetve hogy szükség van-e további vizsgálati eljárásra a támogatást illetően. Maga az eljárás a magyar kormányt, az érintett vállalkozásokat - így jelenesetben a kínai CATL-t és a kivitelezőket - is arra kötelezi, hogy osszanak meg minden szükséges piaci információt.

A Portfoliót az Európai Bizottság arról tájékoztatta, hogy már meg is indult ez a folyamat.

A Bizottság előzetesen felvetette a kapcsolatot a magyar hatóságokkal ebben az ügyben. A kapcsolatfelvételek tartalmát nem tudjuk bővebben kommentálni, és ebben a szakaszban nem tudunk egyéb megjegyzést tenni.

- közölték portálunkkal Brüsszelből.

Arra is rákérdeztünk, hogy esetleg a COVID ideiglenes keretrendszer vagy az orosz-ukrán háború miatt elindított ideiglenes válságkezelési keretet (Temporary Crisis Framework, TCF) révén támogatja a magyar kormány a projektet. A kérdés tisztázása azért is fontos, mert az Európai Bizottság az egymást követő gazdasági válságok miatt lazábbra vette a támogatási szabályokat, hogy a tagállamok elkerülhessék a komolyabb kríziseket.

A magyar kormány élt is ezekkel a lehetőségekkel:

AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ HATÁSAI MIATT FIZETETT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK TELJES ÖSSZEGE 6,48 MILLIÁRD EURÓ (2 522,33 MILLIÁRD FORINT) VOLT, AMI A 2022. ÉVI MAGYAR GDP 4,01 SZÁZALÉKÁNAK FELEL MEG.

Ahogy arról korábban írtunk, a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben nyújtott támogatásokat illeti, a Bizottság 57 határozatot hozott, amelyekben jóváhagyta a Magyarország által bejelentett nemzeti intézkedéseket. Ezen intézkedések teljes költségvetése mintegy 9043 milliárd forint volt.

Fontos azt tudni, hogy az Európai Bizottság nem egyszerűen a közvetlen pénzügyi támogatások mértékét veszi latba a támogatásnál: megvizsgálják a tervezett infrastrukturális fejlesztéseket is, ha azok közvetlenül a beruházáshoz kapcsolódnak, ahogy az esetleges adójóváírásokat is figyelembe veszik. A cél az, hogy az állam ne adhasson egy adott cégnek versenyelőnyt a riválisaival szemben.

Mindez nem jelenti, hogy a beruházás fennakad majd ezen a rostán. De idővel akár egy másik területre is kiterjedhet a brüsszeli vizsgálat. Júliustól lesz hatályos az az uniós szabályozás, amely az EU-n kívüli beruházók esetében megvizsgálja, hogy egy-egy társaság az anyaországában milyen támogatásokban részesült (erről a szigorításról itt írtunk bővebben). Ha tehát a CATL-t a kínai állam segítette, és a Bizottság arra jut, hogy ezzel a magyarországi beruházást támogatták, akár további eljárás is indulhat.

