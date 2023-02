Egyre biztosabb, hogy a magyar uniós források nem érkeznek meg határidőig

A kormányzati kommunikációban egyszerre van jelen az optimizmus, hogy hamarosan jöhetnek az uniós források, miközben egyre több miniszter tesz úgy, mintha nem lenne jelentőségük a magyar gazdaság szempontjából. Március végéig kellene teljesíteni az igazságügyi reformokat, de az elmúlt időszakban lelassultak a tárgyalások, ráadásul ez sem oldana fel minden tételt a 22 milliárd eurós kohéziós támogatásokból és az 5,8 milliárd eurós helyreállítási alapból. A Portfolio értesülései szerint kicsi az esély, hogy az év második feléig jelentős tételeket szabadítson fel az Európai Bizottság a magyar költségvetések.

Az Európai Bizottság a tavalyi országgyűlési választások után szinte azonnal megindította a jogállamisági mechanizmust Magyarország ellen. A kondicionalitási eljárás tárgyalásainak vezénylésére Orbán Viktor miniszterelnök Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert kérte fel, aki kezdetben optimistán nyilatkozott. Eleinte a nyár végére ígérte a megállapodást az Európai Bizottsággal, majd a határidő szép lassan kitolódott, egészen 2022 év végéig, amikor is karácsony előtt ugyan megszületett a partnerségi megállapodás a kormány és Brüsszel között.

Viszont közben az Európai Tanács meghozta végrehajtási határozatát, hogy felfüggesztik 3 operatív program 55 százalékát, ami mintegy 6,3 milliárd eurónyi forrást jelent. Megjegyzendő, hogy ugyan 11 programnak körülbelül a negyedénél alkalmaztak tiltást, de ezek a legnagyobb tételek: Magyarország esetében mintegy 22 milliárd euró a teljes keret.

Karácsonyi ajándékként pedig a horizontális feljogosító tételek nem teljesítésére hivatkozva a magyar költségvetésnek járó teljes forrás keret esetében leállította az utalásokat. Azt a feltételt szabva, hogy Magyarország hajtson végre egy igazságügyi reformot, rendezze az egyetemeket irányító közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében fennálló politikai összeférhetetlenségeket, valamint módosítson több jogszabályt, amelyek az EU alapjogi chartájával jelenleg nem jogharmonikusak.

Az év végi kudarcok után Navracsics Tibor többször is tárgyalt Brüsszelben, kötelességből többször kijelentette, hogy a feltételeket határidőig teljesíti Magyarország, de mostanra már óvatosabban fogalmaz a miniszter. Az Inforádiónak legutóbb már azt mondta, hogy

a korrupciós aggályok kérdésében talán már nyugvópontra jutottak, és ha az igazságszolgáltatást és a felsőoktatást érintő kifogásokat is orvosolja az Országgyűlés, akkor március végén az Európai Bizottság elkészítheti az újabb jelentését.

Mindez nem egy bátor kijelentés, és önmagában azt sem jelenti, hogy Brüsszel utalni fog: a Tanács határozatának értelmében a helyreállítási alap 27 szupermérföldjének 4 igazságszolgáltatási feltételéhez kötötték a kifizetéseket az RRF 5,8 milliárd eurója és a kohéziós források esetében is. A határidő pedig március vége, ameddig a kormánynak el is kell fogadtatnia a parlamentben a jogszabályokat. Tehát az eddig is biztos volt, hogy március végén készít jelentést a Bizottság.

Ebbe beletartozik 21, a feltételességi rendelethez kapcsolódó mérföldkő (ez ugyanaz, mint a 17 korrekciós intézkedés, amelyet a kormány a jogállamisági eljárásban vállalt, de ezekből 13-nál elégedetlen Brüsszel).

Navracsics Tibor maga is elmondta, hogy a jogállamisági-feltételességi eljárást az Európai Tanács a bizottsági értékelés fényében "vagy lezárja vagy meghosszabbítja".

A Portfolio pedig brüsszeli forrásokból úgy értesült, hogy szinte biztosan hosszabbítás mellet döntenek.

Önmagában ez nem jelenti azt, hogy nem oldják fel a teljes kifizetési tilalmat, de azt több a tárgyalásokra rálátó bizottsági személy is megerősítette, hogy a jogállamisági eljárás által érintett 55 százalék esetében nem lesz azonnali feloldás. A magyar kormány kommunikációja pedig nem csak Navracsics Tibor kijelentéseinél tükrözi ezt a helyzetet, bár maga a miniszter is azt mondta a már idézett interjúban, hogy azt nem tartja valószínűnek, hogy teljes egészében eltörölnék a korlátozást. "Ez akkora lépés lenne, amit szerintem a bizottság nem vállal fel az Európai Parlament véleményével szemben” - indokolta a lépést.

Más miniszterek is letekerték a várakozásokat

Nagy Márton gazdaságfejlesztési épp a héten beszélt arról egy sajtótájékoztatón, hogy Magyarországon már nem olyan jelentős az uniós források szerepe. Azt mondta, itthon az FDI már legalább akkora szerepű a beruházásokban, mint a magyar és EU-s és költségvetési források együtt. Ezeken felül az Exim, az MFB és a Széchenyi Kártya Program együttes finanszírozási volumene mintegy 3000 milliárd forintot tesz ki, a Gyármentő Program és a most kibővítendő EKD mintegy 350 milliárdot, a kereskedelmi bankok hitelkihelyezései mintegy 1000 milliárdot, a külföldi bankok hitelei 500 milliárdot, a hazai tulajdonú vállalkozások visszaforgatott profitjai mintegy 4000 milliárdot, a lakossági beruházások pedig mintegy további 3000 milliárdot. Az uniós forrásokból 2200 milliárddal számolnak idén, amelyből még az előző költségvetésből érkezne 950 milliárd forint a költségvetési tervezet szerint, vagyis visszafogottan kalkulálnak.

Az Orbán-kormány kommunikációjának eltolódásában fontos azt látni, hogy a tárgyalások és az uniós ügymenet sem úgy zajlanak, mint az korábban megszokott volt. Noha a kormány már januárban bemutatta a 4 igazságügyi reformot - ahogy arról írtunk - azzal kapcsolatban már több kifogást azonosított az Európai Bizottság. Közben pedig a civil oldalról Magyarországon is többen kritizálták a társadalmi egyeztetésre küldött javaslatot. Utóbbi észrevételezési időszak eredményeiről levélben érdeklődtünk a Varga Judit vezette igazságügyi tárcánál, de nem kaptunk választ.

Azonban azt több brüsszeli forrásunk is megerősítette, hogy a jogszabályok elfogadása önmagában nem nyitja majd meg a pénzcsapokat több okból sem:

az Európai Bizottságon belül erős az álláspont, hogy nem csak a paragrafusok számítanak, hanem az is, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzák itthon a jogszabályt,

másrészről az uniós eljárások hierarchiája sem teszi lehetővé, hogy mindent egyszerre utaljanak.

Ugyanis az Európa Bizottság által alkalmazott lépés, a horizontális feljogosító tételek miatti utalás felfüggesztés a magasabb rendű lépés. Ez a források majdnem 100 százalékát tartja vissza.

Ráadásul ez még úgy is érvényes, hogy az RRF-nél és a kondicionalitásnál is feltételként kikötött 4 igazságügyi mérföldkő teljesítése horizontális feltételnek is minősül a teljes kohéziós keret hozzáférésénél.

De itt jön a képbe az, hogy ha a horizontális feltételek teljesítését el is fogadják, akkor az még automatikusan nem oldja fel a források 55 százalékát. Először a Bizottság feloldhatja az e feletti 45 százalékos szeletet.

A tagállamokat tömörítő Európai Tanácsnak külön határozatot kellene hozni a jogállásról szóló mechanizmus keretében, amely feloldja a 6,3 milliárdos kohéziós politika keretében történő befagyasztást, és újból engedélyezi a közérdekű alapítványokkal és az általuk birtokolt szervezetekkel szembeni jogi kötelezettségvállalások aláírását.

Ráadásul a horizontális feltételek esetében a kohéziós forrásoknál is van szerepe a Tanácsnak, noha a Bizottság állapíthatja meg, hogy teljesítették a szabályokat. Az Európai Bizottság pedig csak akkor fogja a Tanács elé vinni az ügyet, ha arra a következtetésre jut, hogy Magyarország teljes mértékben végrehajtotta a 27 mérföldkövet (beleértve a 4 igazságügyi reformot). Ebben az esetben azonban a Tanács hivatalosan csak az első RRF-kifizetést hagyja jóvá, és nem "a horizontális engedélyezési feltételek teljesítését". Formálisan ez utóbbi a Bizottság feladata.

De hogy mennyire is nehéz lesz felszabadítani a forrásokat, még a fent ismertetett elvárásokon túlmenően is vannak pénzeket blokkoló tételek. További feltételek vonatkoznak a teljes keretösszeg egyes kisebb szegmenseire - összesen 2,7 milliárd euróra -, amelyeknél az akadémiai szabadság, az LMBTQI-jogszabályok és a menekültügy területén vár lépéseket Brüsszel.

Aztán, hogy a magyar kormány teljesíti-e az akadémiai szabadság, az LMBTQI és a menekültügy területén a felhatalmazó feltételeket, azt ismét a Bizottságnak kell megvitatnia. Ráadásul az akadémiai szabadság kérdésében kapcsolat lehet a feltételességi mechanizmus részeként a tanácsi határozattal. Ez az Erasmus-ügyként elhíresült része az eljárásnak: mivel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében a kormány a Bizottság több jelzése után sem kezelte az összeférhetetlenségi és közbeszerzési szabályokat, tilos a kötelezettségvállalás ezekkel az intézményekkel. Leegyszerűsítve, az uniós intézmények nem köthetnek velük szerződéseket még közvetítőn keresztül sem.

Az Erasmus-programok esetében a legfontosabb az összeférhetetlenség kezelése, vagyis hogy kormányzati tisztviselők ne legyenek tagok az alapítványi kuratóriumokban. De az akadémiai szabadság elvén Brüsszel a szenátusok erejét is növelné a fenntartó kuratóriumokkal szemben.

Hol tartunk most?

Mint írtuk, a Varga Judit vezette igazságügyi tárca már januárban bemutatta az igazságügyi reformokat tartalmazó törvénytervezetet, a társadalmi egyeztetés pedig február 3-án járt le. Viszont bár több észrevételt is megfogalmaztak a Bizottság részéről is a szabályokkal kapcsolatban, február közepéig a kormány nem jelezte, hogy változtatna.

Ahogy az Erasmus-vitában is csak annyit tudni, hogy a kormánytagok - miniszterek, államtitkárok, kormánybiztosok - lemondtak a kuratóriumi tagságukról. Viszont a megbízatások időtartamára, valamint az összeférhetetlenségi szabályok átültetéséről egyelőre nem mutattak be módosítási terveket. Navracsics Tibor egy eheti interjúban annyit közölt, hogy jövő héten mutatják az ügy lezárása érdekében tervezett magyar törvénymódosítási tervezeket az Európai Bizottságnak.

Eközben viszont rohamosan közelít a március 31-i határidő, amíg a Parlamenten át is kell mennie ezeknek a törvényeknek. Ezt ugyan elvben lehet teljesíteni, de több forrásunk is jelezte:

az Európai Bizottság egy értékelést egyszerűen nem tud elkészíteni néhány hét alatt, az akár 2-3 hónapig is eltarthatna.

A nekünk nyilatkozó brüsszeli tisztviselők így azt valószínűsítik, hogy legkorábban április-májusban indulhat meg és juthat eredményre az értékelési procedúra. Ha pedig ezek után a Tanács elé terjesztik az akár a források feloldását jelentő javaslatot is, a többi jogállamisági vállalás teljesítése is szükséges lesz.

A legkorábban így az év második felére, a nyári hónapokra érkezhetnek uniós források.

A magyar kormány mellett egyre több külső szereplő is ezzel a forgatókönyvvel számolhat. Az S&P hitelminősítő értékelése, de a Fitch Solutions és a wiiw is kockázatként tartja számon az uniós források további késlekedését.

Címlapkép: Európai Unió.