Brüsszel döntött a kormány és a Samsung akkumulátorgyárának ügyében

Az Európai Bizottság jóváhagyja a Samsung SDI akkumulátorgyártó létesítménye számára nyújtott, 89,6 millió eurós (közel 34 milliárd forintos) magyar beruházási támogatást. A CATL debreceni üzemlétesítésének ügyében viszont nem döntöttek még.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy a Magyarország által a Samsung SDI számára nyújtott, 89,6 millió euró összegű támogatás összhangban áll az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal - közölte kedden az unió végrehajtószerve.

A vizsgálatot még 2019. októberében indították, amikor még az erősebb forintárfolyam miatt 108 millió eurós támogatási tételről volt szó. A kormány még 2018 végén értesítette Brüsszelt, hogy ösztönzőt adnának a gyárépítéshez.

Mint most a Bizottság írja, értékelésük szerint az állami támogatás hozzájárul a régió fejlődéséhez és a munkahelyteremtéshez, ugyanakkor fenntartja a versenyt is. A vizsgálat során azt értékelték, hogy

a közfinanszírozás nélkül a projektet nem Magyarországon vagy más uniós országban valósították volna meg, hanem egy harmadik országban, mivel nyereségesebb lett volna a Samsung SDI számára ott akkumulátorcellákat gyártani és a készterméket Európába exportálni;

a támogatás a szükséges minimumra korlátozódik ahhoz, hogy a Samsung SDI vállalatot a beruházás magyarországi megvalósítására ösztönözze, amennyiben a támogatás nem haladja meg a 89,6 millió eurót. A vizsgálat eredményeként a Bizottság megállapította, hogy az eredetileg bejelentett 108 millió euró összegű támogatás meghaladta a beruházások ösztönzéséhez szükséges minimumot;

a regionális beruházási támogatás hozzájárul a munkahelyteremtéshez, valamint egy hátrányos helyzetű régió gazdasági fejlődéséhez és versenyképességéhez.

A gyár, amely 2022 januárjában érte el teljes termelési kapacitását, havonta több mint 6 millió darab akkumulátorcellát szállít elsősorban az Európai Gazdasági Térségbeli fogyasztóknak, és 1200 új közvetlen munkahelyet teremtett. Ráadásul a magyar állami támogatás összege alacsony is a teljes beruházási értékhez képest, ugyanis a dél-koreai cég 2017-ben még azt jelentette be, hogy 1,2 milliárd eurót ruház be a Göd térségében található, elektromosjármű-hajtóakkumulátorokat gyártó létesítménye termelési kapacitásának bővítése céljából.

Ahogy arról korábban írtunk, a magyar kormány mintegy 800 millió euróval támogatná a CATL kínai akkumulátorgyártó debreceni üzemlétesítését. Az állami támogatás kapcsán az Európai Bizottság engedélyére ebben az ügyben is szükség lesz.

A Samsung SDI és a kínai cég létesítendő gyárát is amiatt bírálják, hogy a tevékenységük nagy környezeti terhelést jelent, különösen az ivóvízbázisok esetében.

Címlapkép: Getty Images.