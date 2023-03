Jogosítványok és KRESZ: változtatásokat kér az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság javaslatokat terjesztett elő a vezetői engedélyekre vonatkozó szabályok korszerűsítésére, beleértve az EU egész területén érvényes digitális vezetői engedély bevezetésére is. Továbbá kérik a közlekedési szabályok határokon átnyúló érvényesítését megkönnyítő új rendelkezések bevezetését is. Tavaly több mint 20 000 ember vesztette életét az EU útjain, és az áldozatok többsége gyalogos, kerékpáros, robogós és motoros volt.

Az Európai Bizottság szerdán három javaslatot küldött az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a közúti közlekedés biztonságosabbá tétele, a személyek Unión belüli szabad mozgásának megkönnyítése, és egyúttal a közúti közlekedés fenntarthatóbbá tételének és a területet érintő digitális átállásnak az elősegítése érdekében - írják közleményükben.

A kért módosítások közül az első kiterjed a friss jogosítványosokra: Brüsszel szerint szükség lenne arra, hogy a vezetői vizsgát követően legalább kétéves próbaidőszakot írjanak elő a kezdő járművezetők számára, és zéró tolerancia szabályt vezetnek ittas vezetés esetén. Az uniós érvelés szerint ez azért lényeges, mert bár a fiatal járművezetők az összes járművezetőnek csak 8 százalékát teszik ki, a halálos kimenetelű baleseteknél 40 százalékban 30 év alatti sofőr vagy motoros érintett.

Továbbá kérik, hogy az EU változtasson a járművezetők képzésének és vizsgáztatásán, hogy a járművezetők jobban felkészüljenek a veszélyeztetett úthasználók jelenlétére. Ez utóbbi azért fontos, mert egyre több a kerékpáros, e-rolleres és elektromos biciklis az utakon, ahogy az EU átáll a fenntarthatóbb városi mobilitásra. Viszont ezen járművekre még nincsenek felkészítve a kezdő sofőrök.

A Bizottság korszerűsített teszteket is kér emiatt a KRESZ- és forgalmi vizsgákon. Továbbá azt is akarják, hogy a tanfolyamokon is ismertessék meg a fejlett vezetéstámogató rendszereket és más automatizált technológiákat a tanulókkal. A kezdő járművezetőket arra is megtanítják majd, hogy vezetési stílusuk hogyan befolyásolja a kibocsátást - például a sebességváltás időzítése hogyan csökkentheti az üzemanyagfogyasztást.

Végül a "B" kategóriájú járművek megengedett tömegét az alternatív üzemanyaggal működő járművek esetében kiigazíttatnák, mivel az akkumulátorral működő, zéró kibocsátású járművek nehezebbek lehetnek.

Ahhoz, hogy a fiatal sofőröknek több tapasztalatuk legyen, javasolják egy tanuló jogosítvány bevezetését, amely 17 éves kortól lenne elérhető. A még nem felnőtt vezetni akarók így tapasztalt sofőrök mellett vezethetnének és tanulnának.

Azt is kérik, hogy a magyar vezetés tegyen lépéseket az egészségügyi alkalmassági feltételek szigorítására: kérik, hogy a vizsgálat során legyenek tekintettel az olyan betegségekre, mint például a cukorbetegség.

A vezetői engedélyek tagállamok közötti elismerésének egyszerűsítése érdekében a Bizottság a világon elsőként javasolja a digitális vezetői engedély bevezetését. A vezetői engedélyek cseréje, megújítása vagy cseréje sokkal egyszerűbbé válik, mivel minden eljárás online lesz. Ugyanígy a hasonló közlekedésbiztonsági normákkal rendelkező, nem uniós országok állampolgárai számára is könnyebb lesz a vezetői engedélyüket uniós jogosítványra cserélni.

Kifogásolja Brüsszel, hogy a jelenlegi magyar jogszabály csak a leggyakoribb és legkirívóbb szabálysértések közül néhányra, például a gyorshajtásra és az ittas vezetésre terjed ki. A Bizottság javasolja a közlekedési bűncselekmények körének kiterjesztését a következőkre:

az elöl haladó járműtől való távolságtartás elmulasztása;

veszélyes előzés;

veszélyes parkolás;

egy vagy több egyszínű fehér vonalon való áthaladás;

a szabálytalan közlekedés;

túlterhelt jármű használata.

Ezek a kiegészítések hozzájárulnak az ilyen szabálysértések büntetlenségének csökkentéséhez, és javítják a tagállamok azon képességét, hogy a más tagállamokból származó szabálysértőket megbüntessék. Emellett egyenlő bánásmódot biztosítanak a belföldi és a külföldi illetőségű elkövetőkkel szemben.

Az Európai Bizottság várakozásai szerint a javasolt új szabályok javítani fogják a közlekedés valamennyi résztvevőjének biztonságát, és segíteni fogják az EU zéró víziójának megvalósítását - azaz, hogy 2050-re ne legyenek halálos áldozatok az uniós utakon -, valamint jobban felkészítik a járművezetőket a nulla kibocsátású járművekre és a városi utakon való közlekedésre, ahol több kerékpár és e-roller közlekedik, és sok a gyalogos.

A javaslatokat az Európai Parlament és az Európai Tanács rendes jogalkotási eljárásban fogja megvizsgálni.

Címlapkép: Európai Unió.