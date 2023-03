Brüsszel bekeményít a szankciókat negligáló tagállamok miatt

Portfolio 2023. március 02. 10:01

Az EU új szankcióügyi különmegbízottja, David O'Sullivan "a végrehajtásra és a szankciók kijátszásának megakadályozására fog összpontosítani". Mindez pedig azt jelenti, hogy a büntetőintézkedések esetében komoly ellenőrzésekre számíthatnak a tagállamok, de az unión kívüli országok is. Ugyanígy az Európai Ügyészség is keménykedne. Noha a magyar kormány heves kritikusa a szankcióknak, eddig az Orbán Viktor vezette kabinet minden uniós lépést megszavazott, a végrehajtásban is tettek lépéseket.