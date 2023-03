Aknamezőre állította az Orbán-kormányt az Európai Bizottság

Egyelőre még mindig nem talált kielégítő megoldást a magyar kormány az uniós források utalását blokkoló Európai Bizottsági követelmények esetében, de az Erasmus- és Horizont-programokat blokkoló összeférhetetlenségi kritériumoknál sem történt előrehaladás. Eközben Brüsszel érthetetlen tartja az egyeztetések párbeszédein elhangzott vállalások és a magyar kabinet által bemutatott javaslatok közötti különbségeket.

Bár csak puha határidőként jellemzik a március végi határidőt, amíg az Orbán Viktor vezette kormánynak nemcsak, hogy egy az Európai Bizottság számára is elfogadható igazságügyi reformot kell készítenie, de el is kell azt fogadnia a parlamentnek, az idő pénzügyi okokból szorítja a magyar kormányt - így jellemezte a Portfoliónak több egymástól független bizottsági forrás is az uniós pénzekről folyó tárgyalásokat.

Mint ismert, az Európai Bizottság tavaly karácsonykor felfüggesztette Magyarország számára mintegy 22 milliárd eurónyi kohéziós forrás kiutalását a horizontális feljogosító tételekre hivatkozva. A közbeszédben ezt gyakran keverik a jogállamisági kondicionalitási eljárással, de valójában két külön tételről van szó, mivel az csak a kohéziós forrásokból mintegy 6,3 milliárd forintos tételt érint (a pontos ügymenetet később tisztázzuk - szerk.).

A horizontális feljogosító tételek az egész uniós hétéves költségvetés kifizetéseit megalapozó kritériumok, melyek a többéves pénzügyi keret felhasználásának biztonságát garantálják. Ezeknél alapelvárás az igazságügyi reformok teljesítése, és épp ezeknél húzódtak el a tárgyalások, amelyeknek dinamikáját több az ügyre rálátó személy is problémásnak nevezett, és részben a magyar kormány lépéseit kritizálják.

Az eljárás már annyira elhúzódott, hogy nagyobb bankok és befektetők is érdeklődnek már informálisan, hogy egyáltalán az idén számíthat-e a magyar költségvetés forrásokra

- fogalmazott egy forrásunk, de többen is megerősítették, hogy a pénzügyi világból gyakran érkeznek ilyen megkeresések.

Mint ismertették, a lassú ügymenetnek alapvetően két oka van:

az egyik a hagyományosan lassabb bürokratikus rendszer időigényes kommunikációja,

a másik viszont hogy hiába a világosan megfogalmazott igények az Európai Bizottság részéről, amelyekre a személyes egyeztetéseken a magyar delegációk pozitívan reagálnak, a kormánytól érkező ajánlatok azonban sokszor nem felelnek meg ezeknek.

Pedig forrásaink szerint a hagyományos brüsszeli tárgyalásokhoz képest konkrétabb az Európai Bizottság: míg a rendes ügymenetben pontos javaslatokat nem tesznek, hanem csak ajánlásokat, célokat fogalmaznak meg, de a jogi szövegezést a tagállamokra hagyják. Most azonban "már ennél direktebb a megfogalmazás".

Viszont most hiába a direktebb kommunikáció, a magyar kormány sokszor ad be ezektől eltérő törvénymódosítási javaslatokat, ez pedig nagyon nyújtja az idő - mondta egyikük, aki ennek fényében arra számít, hogy a kohéziós források a jogállamisági eljárás által nem blokkolt tételei (vagyis a felfüggesztett 6,3 milliárd feletti összeg) utalása legkorábban augusztus másik felében történhet meg.

Bár az utalásoknál - ha a kormány elviseli az uniós pénz hiányát - a március 31-i határidő inkább az Erasmus- és Horizont-programok esetében fontos. Ez ugyanis a jogállamisági eljárás részét képező tilalom, de ez az Európai Tanács felfüggesztési határozatának 2. pontja, amely megtiltja, hogy az uniós szervezetek kötelezettségvállalást tegyenek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok alá tartozó egyetemekkel, kutatóműhelyekkel.

Itt pénzügyi forrás nincs veszélyben, mert az Erasmus-program finanszírozása közvetlen finanszírozású, vagyis Brüsszel utal a szerződő feleknek.

A probléma az, hogy júliusban járnak le a szerződéskötési határidők a cserediák és kutatástámogatási programok esetében. Így addig a jogállamisági reformmal, valamint az alapítványok összeférhetetlenségi és transzparencia előírásaival is megegyezésre kell jutni az Európai Bizottság.

A határidők azért fontosak, mert az EB-nek 30 napja van az ajánlás elkészítésére, majd az Európai Tanácsnak kell erről szavazni, amely alapesetben egy hónapig elemezheti a magyar vállalásokat, de ez meg is hosszabbítható, ami nagyon valószínű - mondta egy tanácsi forrásunk, amit a nekünk nyilatkozó bizottsági tisztviselők is valószínűnek tartottak.

Egy bizottsági, az ügyre rálátó személy azt közölte még, hogy "a svéd elnökség tisztában van azzal, mi a tét", és szerinte jelenállás szerint még az Erasmus-ügyben tartható a júliusi határidő.

A kormány időközben az összeférhetetlenségi szabályok kapcsán elküldte ajánlásait Brüsszelnek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében. Itt hivatalos értékelésre még nem jutott a Bizottság, az Orbán-kormány felé sem küldtek egyelőre választ, de forrásaink szerint hiányosság és vitás pont még maradt a javaslatban. Ahogy azt Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és az uniós tárgyalások vezetője korábban elmondta, a miniszterek és államtitkárok nemcsak lemondtak a kuratóriumi tagságról, de a törvény szerint is összeférhetetlenek lesznek.

Nem kérnek a helycserés támadásból

Viszont brüsszeli értesüléseink szerint ez nem biztos, hogy megoldja önmagában a problémát.

a héten több olyan kuratóriumi tag kinevezéséről lehetett hallani, akik beazonosíthatóan kormányközeli üzleti körökkel állnak kapcsolatban, vagy maguk is felbukkantak már közbeszerzési ügyekben

- fogalmazott egyikük, aki nem volt hajlandó megnevezni, kikre gondol. Viszont akadémiai körök felől is megerősítették a Portfoliónak, hogy az elmúlt időszakban aggályos kinevezések történtek.

Visszafogottabb brüsszeli forrásaink szerint a kiterjedt magyar intézményrendszerben sok politikai és állami tisztség is van, amelyekre vélhetően ki kell terjeszteni az összeférhetetlenségi korlátokat. Többek között minisztériumi főosztályvezetőket, vagy akár a papíron független számvevőszéki vezetőket is eltiltanának, de szigorúbb bizottsági álláspontok szerint a parlamenti képviselőket is ki kellene zárni.

Ráadásul az is felmerült, hogy egy tilalmi időszakot is bevezetnének, mivel a héten több kormánymegbízott is a kormányzati posztjáról lemondva maradt a kuratóriumban, ami a politikai elfogultság miatt problémás. Tehát ha valaki azonnal átül egy kuratóriumba, az megint összeférhetetlenségi aggályokat vet fel.

Aknamezőn áll a magyar kormány, mert az Európai Bizottság több tagja nem hajlandó külön venni az igazságügyi reformot és a közérdekű alapítványok ügyét

- fogalmazott egy brüsszeli diplomata. Egy másik ügyre rálátó személy ezt annyiban pontosította, hogy "a Bizottság prioritása, hogy egyszerre rendezzék a két ügyet", de nem tartja teljesen kizártnak, hogy mégis legyen szétválasztás.

Johannes Hahn költségvetési biztos viszont nyilvánosan is azt mondta a Szabad Európának, hogy az egész csomag együttes kezelése szükséges. A Portfolio már januárban is több forrásból erről értesült, de nyíltan most fogalmazta meg ezt először bizottsági tag, ami mutatja, hogy még mindig ez lehet a domináns álláspont.

Három légy egycsapásra

Összességében viszont a kormánynak annyiban szerencséje van, hogy a horizontális feljogosító tételnek számító igazságügyi reformok a jogállamisági eljárásnak is részei és a helyreállítási alap forrásainak lehívásához is szükségesek, így ha ez megvan, akkor technikailag egyszerre feloldhatnak egy problémagócot.

A Tanácson belül is vannak hangok, akik elégedetlennek a magyar kormány tevékenységével: egy hibátlan törvényreform kell, mert bőven vannak az Orbán-kormánnyal szemben kritikusok. A hollandok, a németek és a baltiak is szigorpártiak

- mondta a tagállamokat tömörítő tanács viszonyait ismerő forrásunk, aki szerint épp a magyar kormány sorozatos szankcióügyi és egyéb uniós reformokat érintő vétózásai miatt "kisebb a tolerancia" az Orbán Viktor vezette kabinettel szemben. Állítása szerint az szól a magyar kormány mellett, hogy az Európai Bizottsággal nem akar szembe kerülni a Tanács.

Magában az Európai Bizottságban is a szokásosnál jobban figyelik Magyarországot. Egybe hangzó értesüléseink szerint e mögött az a logika, hogy az előző 10 évben is elment a falig az Orbán-kormány, lehetőleg a minimális elvárásokat teljesítve, de az elmúlt időszak lépéseit sem értékelik pozitív fejleménynek:

a svéd és finn NATO-csatlakozás ügyében tanúsított váltságdíj-követelési kísérlet, valamint a Magyar Orvosi Kamarával szembeni két napig sem tartó "fegyelmezőjellegű" törvénykezésnek is "rossz a brüsszeli optikája.

A kötelező kamarai tagság eltörléséről és az orvosi etikai eljárások MOK-tól való elragadásáról szóló jogszabályt a héten fogadta el az országgyűlés úgy, hogy hétfőn mutatták be a javaslatot, kedden pedig már megszavazták. Az Eurológusnak pedig meg is erősítette a Bizottság, hogy figyelemmel kísérik a társadalmi egyeztetés nélkül elfogadott jogszabályt.

Akkor mikor jön pénz?

Tehát a 22,5 milliárd dolláros kérdésre nehéz válaszolni még mindig: nem tudni, pontosan mikor érkezhetnek meg az uniós források. Navracsics Tibor szerint a nyáron, bizottsági forrásaink szerint inkább őszi utalásokat valószínűsítenek.

Az eljárás viszont a többi tételnél sem kevésbé bonyolult, mint azt fent írtuk. Vannak más jogalapon befagyasztott elemei a magyar uniós forrásoknak. A teljes keretnél így a követelményrendszer az, hogy

először az igazságügyi reformokkal megnyitható a fő gát, a horizontális feltételrendszer, amely 21,5 milliárd eurónyi kohéziós forrást blokkol, a jogállamisági eljárásban teljesítendő 17 vállalás további 5,8 milliárd eurónyi RRF támogatást szabadít fel, a helyreállítási alap esetében a 27 szupermérföldkő maradéktalan teljesítése indulhat el 5,8 milliárd euró (részletekben) a költségvetésbe, míg vannak az előzetes feljogosító tételek, amelyek "csak" mintegy 2,6 milliárd eurót blokkolnak, ezekhez szükséges a gyermekvédelmi törvény módosítása, az akadémiai szabadság biztosítása (amely szintén összefügg az egyetemek mögötti közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyével), valamint a menekültügy terén is kell egy reform a kormánytól az alapjogi chartának megfelelően.

Az alábbi ábrán látható az egyes tételekre vonatkozó folyamat:

Az uniós források mérete és hozzáférhetőségének feltételei.

Hogy mindennek mikor lesz vége, még uniós belharcoktól is függ. Ahogy azt forrásaink jelezték - és az médiában tett nyilvános nyilatkozatokból is látszik - Vera Jouróvá alelnök és Johannes Hahn költségvetési biztosok például a lehető legszigorúbb szabályok mentén engednék csak a magyar források utalásának megkezdését. Bizonyos esetekben pedig sokan utókövetési rendszereket szorgalmaznak, hogy a törvények gyakorlati alkalmazását is figyelembe vegyék, és egy vészfékrendszert építsenek a kifizetésekbe.

Így az Európai Bizottságon belüli viták is fontosak lehetnek a következő időszakban, még akkor is, ha egy-egy forráskészlet már megérkezett a magyar költségvetésbe. Az értékelési folyamatban pedig már február óta részt vesz az OECD is.

Címlapkép forrása: Getty Images.