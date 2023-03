A kormány rendkívüli eljárással módosítja a vagyonnyilatkozat-szabályokat

A múlt héten derült ki, hogy a kormány az uniós források felszabadításához egy éven belül negyedjére is átírja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat.

A Magyarországnak járó uniós kohéziós források 55 százalékának felfüggesztését eredményező jogállamisági eljárás egyik fontos eleme volt, hogy az Európai Bizottság elvárta, hogy a magyar vagyonnyilatkozati rendszert tegye a kormány transzparensebbé és szigorítsanak a bejelentési kötelezettségen.

Az ügy onnan indult, hogy az Orbán Viktor vezette kabinet tavaly tavasszal átvette az Európai Parlament - egyébként a magyarhoz képest lazább - szabályait. Brüsszel viszont a tárgyalások elején is jelezte, hogy ezt a lazítást nem fogadják el, így októberben lényegében visszaállították a korábbi magyar szabályozást. Azonban az Európai Bizottság decemberi értékelésében le is írta, hogy hiába kérték többször is a magyar kormányt, hogy tegye a jogszabályokban mindenki számára érthető módon világossá, hogy a külföldi ingatlanokat is kötelező beleírnia a nyilatkozatba az arra kötelezetteknek, de ezt a kormány mégsem tette meg a különféle jogszabálymódosítások során. Ezt aztán a télen orvosolták is.

Viszont a transzparencia szabályoknál a hozzáférhetőség esetében is változtatásokat kért Brüsszel. Így ahogy pénteken az Igazságügyi Minisztérium parlamenthez beterjesztett javaslatából kiderült, digitalizálni kell a szöveget, azt pedig kereshető adatbázisban kell tárolni. Vagyis nem lesz már elég a scannelt változatok feltöltése az internetre.

Most pedig a Telex kiszúrta, hogy sürgősségi eljárásban tárgyalja az Országgyűlés kedden a vagyonnyilatkozati rendszer újabb módosítását, amelyet az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében nyújtott be a kormány.

Az átláthatóságért küzdő civil szervezetek évek óta követelik, hogy elektronikusan kitöltött és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható vagyonnyilatkozatok legyenek.

Címlapkép: Getty Images.