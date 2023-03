Gázkazánok betiltása: új irányt vehet az EU

Aktívan készül arra az Európai Unió, hogy a jövőben már ne engedje új, hagyományos gázkazánok üzembeállítását. A cél az lenne, hogy a fűtésre használt energiát a megújulók által előállított villamos energia felé tolják el. Viszont az iparági lobbi szeretné elérni, hogy a hidrogént és a biogázokat használó kazánok továbbra is zöldjelzést kapjanak.

A Nemzetközi Energiaügynökség számításai szerint a gázkazánokat legkésőbb 2025-ig be kell tiltani ahhoz, hogy az EU elérje a 2030-ra kitűzött éghajlati célokat. Az Európai Unióban még az orosz-ukrán háború előtt komolyan számoltak is az új gázkazánok mielőbbi betiltásával, de 2021-ben az Európai Bizottság a javaslatot elvetette, azóta azonban az energiaválság miatt az új építési szabályok komolyan számolnak ezzel a lehetőséggel, és 2030-as céldátumokról is beszéltek már. Németországban a kormány idén februárban be is mutatott egy erre vonatkozó törvénytervezetet.

Az iparági szereplők pedig komolyan kalkulálnak is azzal, hogy előbb-utóbb biztosan betiltják a hagyományos gázkazánokat az EU-ban, így a cseppfolyósított gázzal foglalkozó cégek lobbiznak, hogy a tervezett uniós irányelv előnyben részesítse a bioüzemanyagokat és a hidrogént, amelyekre átállhatnának - írja a Guardian.

A gázipari vállalatok a gázkazánokat továbbra is üzemben akarják tartani, hogy megvédjék jelenlegi piacukat, és lehetővé tegyék számukra, hogy alkalmazkodjanak a bioüzemanyagokban és a hidrogénben rejlő potenciális új "zöld" gázpiacokhoz, annak ellenére, hogy komoly aggályok merülnek fel ezek életképességével kapcsolatban.

A DeSmog oknyomozó újságírói szervezet által a Journalismfund.eu által finanszírozott projekt részeként megszerzett és a Guardian által látott kiszivárgott e-mailekből kiderül, hogy az iparág megpróbál olyan kiskapukat bevezetni a jogszabályba, amelyek lehetővé tennék a kazánok további értékesítését.

Az e-mailek, valamint az Európai Parlament lobbitalálkozókról és konferenciákról szóló információi azt mutatják, hogy a lobbitevékenység élére a cseppfolyós propángáz (LPG) ipar állt.

Az LPG a bután és a propán elnevezése, amelyek fosszilis tüzelőanyagok, és amelyek az olaj- és gázkitermelés és -finomítás melléktermékei. Ez az energiaforrás Európa-szerte a gázhálózaton kívül eső, korlátozott fűtési lehetőségekkel rendelkező vidéki közösségek egyik fő támasza. Az unióban körülbelül 16,8 millió ember használ PB-gázt, ami a lakosság mintegy 4 százaléka. Az LPG-ipart a Liquid Gas Europe szakmai szervezet képviseli, amely az elmúlt hónapokban számos nagyszabású rendezvényt és zárt ajtók mögötti találkozót tartott az Európai Parlament tagjaival.

A találkozók középpontjában az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv (EPBD) néven ismert uniós jogszabály áll, amely a lakások szigetelését és fűtését szabályozza az egész blokkban, és amely felülvizsgálat előtt áll. A javasolt módosításokról az Európai Parlament a jövő héten szavaz, és az ismert tervezet szerint a gázkazánok kivonása komoly vita tárgyát képezi, de szerepelne a szabályozásban egy későbbi céldátummal.

Az érdekesség az, hogy maga az uniós irányelv nem a PB-gázzal működő kazánokra irányul, de az iparág a jövőjét fenyegető potenciális veszélynek tekint egy ilyen fokozatos kivezetést. Henry Cubbon, a Propane DCC amerikai üzemanyag-forgalmazó cég LPG-elnöke tavaly júniusban már arról beszélt, hogy az egész szektor beborulhat, ha tényleg döntenek a hagyományos gázfűtés kivezetéséről.

A hidrogén és a biogáz ebben menekülőutat jelentene nekik: a jelenlegi infrastruktúra nagy részét - beleértve az elosztóhálózatokat és magukat a kazánokat is - úgy tudnák átalakítani, hogy a PB-gázról ezekre az energiaforrásokra váltsanak.

Sokat dolgozunk a szabályozókkal, hogy lássuk, a gázkazánt a jövő fűtési forrásaként tudjuk-e pozícionálni, amely megújuló gázzal működik

- mondta Cubbon a hidrogénről és a biogázról.

Amint az e-mailekből és a marketinganyagokból kiderül, az LPG-ipar "a vidéki közösségek egyedi igényeire" alapozza lobbitevékenységét, amelyeket alulellátottnak és veszélyeztetettnek állít be. Ez azonban rendkívül ellentmondásos. Szakértők egyre inkább úgy vélik, hogy a hidrogén drága mumusnak fog bizonyulni az otthoni fűtés szempontjából, mivel a gáz nem alkalmas a háztartási felhasználásra, és azt is valószínűtlennek tartják, hogy a bioüzemanyag-gyártást fel lehetne pörgetni, hogy széleskörben elterjedt fűtőanyaggá váljon.

A kritikusok szerint a vidéki otthonok szén-dioxid-mentesítésére irányuló erőfeszítéseknek a hőszivattyúkra kellene összpontosítaniuk. Lévén ez a technológia már elérhető, a biogázas kazánok még nem elterjedtek, nem is igazán vannak ebben az irányban kutatások.

Címlapkép: Getty Images.