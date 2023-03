Újabb ország csatlakozik a Magyarország elleni uniós perhez

Portfolio 2023. március 10. 08:31

Az Európai Bizottság még decemberben indított pert a magyar kormány ellen a gyermekvédelmi törvény ügyében, amelyet homofób kicsengései miatt bírálnak. Már több ország is csatlakozott az Orbán Viktor vezette kabinet elleni perhez, most pedig Portugália is beáll Brüsszel mögé.