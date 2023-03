Gazdasági csodafegyverrel támad Brüsszel az állami támogatási birkózásban

Bár még mindig nem talált teljeskörű megoldást az Európai Unió, hogyan vegye fel a harcot az Egyesült Államok inflációcsökkentő törvénye által biztosított befektetési programmal, de Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének beszédéből kiderült, talált egy olyan területet, ahol felveheti a versenyt az amerikaiakkal. A kritikus nyersanyagok ellátásán túl, a k+f programok fejlesztése lehet a titkos európai adu. Van olyan terv, amelynek a magyar kormány is örülhet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mondott az amerikai inflációcsökkentési törvényről és az arra válaszul készülő uniós zöldipari támogatási programról. Hangsúlyozta a tiszta technológiákba való befektetés fontosságát, és megemlítette a közte és Biden elnök között zajló tárgyalásokat, amelyek eredményeképpen egyetértés született az elektromos járművekről, a kritikus nyersanyagok beszerzéséről, valamint a tiszta technológiák iparágának ösztönzőiről szóló átlátható párbeszédről.

A 2022-es inflációcsökkentő törvény (IRA), amelyet az éghajlatváltozás kezelése felé tett jelentős lépésként üdvözöltek, 369 milliárd dollárt biztosít zöld támogatásokra és adókedvezményekre, amelyek célja a szén-dioxid-kibocsátás felére csökkentése 2030-ig. Az IRA azonban riadalmat keltett Európában a kereskedelmi szabályok megsértése miatt, ami arra kényszerítette kormányait, hogy saját adókedvezményekre és kiadásokra vonatkozó terveket készítsenek válaszul, hogy megakadályozzák a zöld technológiai beruházások áttelepülését az Egyesült Államokba.

Noha az amerikai támogatási programot, mely közvetlen pénzügyi ösztönzőket, adókedvezményeket és védővámokat biztosít az Egyesült Államokban gyártókapacitásokat kiépítő vagy növelő cégeknek már tavaly szeptemberben elfogadták, az Európai Unió még nem jutott dűlőre, hogyan vegye fel a versenyt az USA programjával.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és a tagállamok már több eltérő stratégiát is vázoltak, amelyből az világos lett, hogy Brüsszel azon tervét, hogy új közös hitelfelvételből finanszírozzák a tisztaipari fejlesztéseket, elbukik, mert a legtöbb kormány nem támogatja azt. Így viszont adminisztrációs változtatásokra szorítkozna az uniós válaszlépés, amely a kritikusok szerint nem lenne érdemi kihívója sem az Egyesült Államok befektetésösztönzésének, sem a kínai zöldipari terveknek. Az Európai Bizottság ezért többször is ígéretet tett rá, hogy új elemeket épít a programba, ezért is övezte komoly figyelem az EB-elnök szerdai Európai Parlamentben elmondott beszédét.

Ígéretek eddig is voltak

Ugyan az EU próbál tárgyalási úton kedvezményeket kicsikarni a Joe Biden vezette adminisztrációtól, de ezektől kevés eredményt várnak, így a bevezetőben ismertetett, múlt heti megbeszélések eredményeinél fontosabbnak tűnt, hogy a brüsszeli terveket ismertesse szerdai beszédében. Ennek részeként Ursula von der Leyen hangsúlyozta az európai tiszta-technológiai ipar támogatásának fontosságát, valamint az állami és magánfinanszírozáshoz való jobb hozzáférés biztosítását. Von der Leyen e kérdések fontosságával kapcsolatban rámutatott, hogy a tiszta átmenetbe történő globális beruházások tavaly meghaladták az 1000 milliárd dollárt, ami 30 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és hogy a nettó nulla százalékos technológiák globális piaca 2030-ra megtriplázódik.

Az uniós válaszlépés kapcsán ismertette, hogy a Green Deal Industrial Plan központi elemei két jogszabály, a nettó nulla százalékos iparról szóló törvény és a kritikus nyersanyagok ellátásának biztosításáról törvény, mindkettőre a beszédének hetében tett javaslatot az Európai Bizottság.

A Net-Zero Industry Act célja, hogy 2030-ra a zöldátmenet teljesítéséhez szükséges tiszta technológiák legalább 40 százalékát előállítsák, és megkönnyíti az engedélyezést, együttműködik a szabályozási homokozóval, egyszerűbb állami támogatási rendszereket hoz létre, valamint lehetővé teszi az adókedvezményeket és az uniós források rugalmas felhasználását.

A kritikus nyersanyagokról szóló törvény a digitális és a zöld átmenethez szükséges ritkafémek biztosítására (például a lítium, a kobalt és nikkel) európai ellátásának biztosításáról szól. Az uniós közös fellépés ebben azért is fontos, mert a kontinens viszonylag kevés nyersanyaggal rendelkezik, míg a nemzetközi kereslet is drámaian meg fog nőni ezekért a következő években és évtizedekben. Éppen ezért az Európai Bizottság kereskedelmi egyezmények sorával próbálja biztosítani az ellátást, de von der Leyen szerint úgy, hogy több országgal is partnerséggel lép az EU és diverzifikálja és erősíti ellátási láncait.

Beszédében új elem volt, hogy a kritikus nyersanyagokról szóló törvény támogatni fogja az európai vállalatokat azáltal,

hogy több ércet és ásványi anyagot termel ki az Európai Unión belül, a feldolgozási kapacitást az éves fogyasztás legalább 40 százalékára növeli, és több már az EU-ban felhasznált kritikus alapanyagot hasznosít újra.

Ezt szakértők sora javasolta már az EU-nak, köztük a Transport and Enviroment (T&E) közlekedésipari lobbicsoport is, amely egy a hónapban megjelent jelentésében figyelmeztetett, hogy a nyersanyagellátás nehézkessége és az IRA támogatási programjai miatt az unión belüli akkumulátorgyártási beruházások 68 százalékát fenyegeti az a veszély, hogy a termelést végül az Egyesült Államokba telepítik át, vagy az európai gyártást leskálázzák. A szervezet szerint a legkomolyabb probléma, hogy a nyersanyagok hozzáférhetőbbek az USA-ban, ahol még plusz adókedvezményeket is kaphatnak a cégek.

Mindez a magyar kormány akkumulátoripari terveit is fenyegeti, és az ellátási gondok megoldásának egyik elemét a T&E is az újrahasznosítás felpörgetésében látja.

Megvan a siker kulcsa?

Von der Leyen viszont arról kevés szót ejtett, hogy azon túl, hogy egyszerűbbé teszik a tagállamoknak a tisztaipari beruházások esetében az állami támogatások folyósítását, hogyan kezelnék azt az egyenlőtlen helyzetet, hogy támogatási verseny induljon az unió belsőpiacán a tagállamok között.

Az idén harmincéves egységes piacunk jólétünk és versenyképességünk alapja, ezt mind tudjuk. Az egységes piacban rejlő lehetőségek azonban még messze nem merültek ki: ha megnézzük a különböző tanulmányokat, azok azt mutatják, hogy több mint 700 milliárd eurót szabadíthatnánk fel, ha az egységes piacban rejlő lehetőségeket teljes mértékben kihasználnánk - mondta az EB-elnök, aki szerint a tőkepiacokon vagy a K+F-ben rengeteg forrást lehet felszabadítani a tisztaipari megoldás elterjesztésének érdekében.

"Mi, európaiak azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 2030-ra a GDP 3%-át fordítjuk K+F-re. De ez már régóta lebeg a szemünk előtt - először 2002-ben tűztük ki magunk elé. De ha megnézzük, milyen gyorsan haladunk e cél felé: igen, közeledünk, de nagyon-nagyon lassan. Ez semmiképpen sem elég. És mindenekelőtt mások gyorsabbak, mások nem alszanak" - tette hozzá.

Új elem tehát, hogy a kutatási programokon keresztül is megpróbálják az európai cégeket segíteni a zöldversenyben. Erre az Egyesült Államokban csak kevés támogatást biztosítanak az IRA-n belül, így itt valóban lehet tere az Európai Uniónak a támogatási versenyben.

Viszont arról még nem beszélt a Bizottság elnöke, hogy pontosan miből is finanszíroznák a k+f programok felfuttatását. Annyit közölt csak, hogy a svéd elnökséggel együtt az Európai Tanácsban akarnak erről dönteni.

Érdekesség még, hogy beszéde elején említette Ursula von der Leyen, hogy

Csak a szén-dioxid-árképzés terén - ami egy nagyon fontos eszköz - az Egyesült Államok rendszere még mindig sokkal korlátozottabb, mint a miénk.

Mindez pedig arra utal, hogy a kibocsátás-kvótákból befolyó, az uniós költségvetésbe kerülő tételeket is beforgathatják a finanszírozásba. Mindez pedig alapja lehet az EU-s belsőpiac védelme érdekében az olyan kisebb tagállamok, mint Magyarország és az olyan nagygazdaságok, mint Franciaország vagy Németország közötti verseny kiegyenlítésének az állami támogatásoknál.

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere keretében a kibocsátási egységek kiosztása az európai szén-dioxid-piacon történő árverés útján történik. Mivel a szén-dioxid-árak 2017 óta jelentősen nőttek, az árverésből származó bevételek is emelkedtek. A közvetlenül a 27 uniós tagállamhoz befolyó bevételek a 2013-as 3,1 milliárd euróról 2020-ra 14,4 milliárd euróra, 2021-re pedig 25 milliárd euróra emelkedtek. Ez a növekvő tendencia várhatóan folytatódik. A 2013 és 2021 között keletkezett összes bevétel becslések szerint 75%-át éghajlat- és energiával kapcsolatos célokra fordítják.

Az uniós kibocsátás-kereskedelemből származó bevétel 25%-a az EU költségvetésébe folyik be. A becslések szerint az uniós költségvetésbe befolyó bevételek 2026-2030 között átlagosan évi 12 milliárd euró körül alakulnak (2023-2030 között átlagosan 9 milliárd euró lehet a bevétel a zöldenergiás átállással).



Viszont akár szabályozói oldalon is beavatkozhat a Bizottság, kötelezve a tagállamokat, hogy a kvótabevételeket a tisztaipari beruházásokra fordítsák a tagállamok. Kérdéses, hogy a szén-dioxid-kibocsátási rendszerrel kapcsolatos mondattal mire utalt Ursula von der Leyen.

Címlapkép: EU/Dati Bendo.