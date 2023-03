A Magyarországig érő kínai hálózat miatt már az EU-s hatóságok csaptak le

Magyarországig ért az a kínai vámcsalási rendszer, amelyre kedden csapott le az Európai Ügyészség (EPPO). Több razziát tartottak Belgium-szerte, hogy felszámolják a hálózatot, miután egy éven át nyomoztak az ügyben. A gyanúsítottak állítólag elektronikai cikkek, játékok és más áruk behozatali adóját kerülték el belga magán vámügynökségek és Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban és Spanyolországban bejegyzett hamis cégek segítségével.

Az Európai Ügyészség kedden tíz házkutatást tartott Belgium több városában, többek között a liège-i repülőtéren, és négy gyanúsítottat tartóztatott le egy olyan vámcsaló hálózat elleni művelet során, amely a feltételezések szerint akár 310 millió eurónyi adót csalt el.

Az Europol, a belga vám- és héa-hatóságok, valamint a belga rendőrség több részlege támogatásával végrehajtott művelet során a rendőrök a liège-i repülőtéren és Zeebrugge-ban raktárhelyiségeket és irodákat, valamint a gyanúsítottak lakhelyét kutatták át Ansban, Liège-ben és Visé-ben, bizonyítékokat és vagyontárgyakat foglaltak le.

A "Selyemút" fedőnevű nyomozás bizonyítékai alapján az EPPO ügyészei kínai exportőröket gyanúsítanak azzal, hogy három belga magánvámügynökség és számos, több uniós tagállamban működő álcég segítségével bonyolult rendszert hoztak létre az importált áruk után fizetendő áfamegfizetésének elkerülésére, valamint a vámtételekkel való csalásra.

A vizsgálat szerint a belga vállalatok a kínai exportőrök vám- és HÉA-megbízható képviselőiként eljárva azt állították, hogy a liège-i repülőtéren keresztül érkező áruk - elektronikai berendezések, játékok és számtalan tartozék - más tagállamokba szánták, hogy az EU 42-es vámeljárásán (CP42) alapuló áfamentességet élvezhessenek.

A 42-es vámeljárás mentesíti az importőröket a hozzáadott hozzáadottérték-adó (héa, Magyarországon: áfa) megfizetése alól a behozatali országban, ha az importált árukat később egy másik uniós tagállamba szállítják. A határokon átnyúló kereskedelem egyszerűsítése érdekében létrehozott eljárás értelmében az importáló országban mentesül a héa alól, ha az árukat a végső rendeltetési tagállamban szerzik be.

E mentesség igénybevételéhez a kínai exportőrök Belgiumban magán vámügynökségeket/megbízható áfa-képviselőket alkalmaztak, akik nyilatkoztak arról, hogy az áruk végső rendeltetési helye más tagállamban van. Ennek érdekében a feltételezések szerint Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban, Olaszországban és Spanyolországban működő fedőcégeket használtak, hamis számlák és hamisított fuvarokmányok felhasználásával. Egyes esetekben állítólag valódi cégek nevét használták, amelyek nem tudtak arról, hogy ellopták az adószámukat és egyéb adataikkal is visszaéltek.

A valóságban azonban a fedőcégek nem kapták meg az árukat, amelyeket valójában más tagállamokban székhellyel rendelkező valódi vállalatoknak szállítottak, vagy több országban működő online piactereken keresztül értékesítették a végső fogyasztóknak. A fedőcégek célja az volt, hogy eltereljék az ellenőrök figyelmét, hamis kereskedelmi láncot hozzanak létre, és megnehezítsék az ellenőrzések elvégzését.

Az árukat végül a végső fogyasztónak adták el, aki a teljes árat fizette a termékekért, beleértve a héát is. A vizsgálat szerint azonban a végső fogyasztó által fizetett héát az állítólagos bűnszervezet soha nem jelentette be, és nem is fizette be az adóhatóságnak, hanem az eladó tartotta meg. Ez lehetővé tette, hogy az árukat hatalmas haszonnal értékesítsék, miközben az adóbeszedő ügynökségeket becsapták a vámok és az áfa elől.

A becslések szerint a vizsgált tevékenységek 2019 és 2022 között legalább 303 millió eurós kárt okoztak az adóelkerüléssel és 6,6 millió euróra rúg az elcsalt vámbefizetés.

