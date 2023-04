Navracsics: május elejére elfogadhatja az országgyűlés az Erasmus-ügyet lezáró törvényt

Három uniós biztossal is tárgyalt Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, hogy az Erasmus-ügyként elhíresült, a közérdekű alapítványok szabályozásával kapcsolatos kérdésekről tárgyaljon. A tárcavezető szerint közel lehet a megállapodás a vitás kérdések megoldásánál, már májusban az országgyűlés elé kerülhet az erről szóló javaslat. Mint jelezte, még további egyeztetések következnek, ahogy a Varga Judit igazságügyi miniszter által tárgyalt igazságügyi reformnál is.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kedden érkezett Brüsszelbe, hogy az Európai Bizottság három biztosával tárgyaljon a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályairól, valamint a Horizont- és Erasmus-programok folytatásáról.

Johannes Hahn költségvetési biztossal a közérdekű alapítványok szabályozásával kapcsolatos kérdéseket tisztázták, és a miniszter szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy közel a megállapodás, a magyar kormánnyal pattog a labda.

A magyar fél egy írásos javaslatot fog majd elküldeni Brüsszelbe előzetes véleményezésre, amennyiben így konszenzust tudunk elérni, akkor benyújtjuk az országgyűlés elé ezt a módosító javaslatot, amely rendezi a kérdést

- ismertette az uniós tárgyalási feladatokért felelős miniszter a várható forgatókönyvet. Mint közölte, már május elejére az országgyűlés is elfogadhatja a szükséges törvénymódosítást, a tervek szerint ezt április második felében terjesztik a ház elé.

A sajtótájékoztatóján elmondta azt, amit már korábban is tudni lehetett, hogy az összeférhetetlenségi szabályoknál nagyjából egyetértettek abban, hogy szükséges egy kihűlési idő - vagyis egy időszak, amíg a politikai tisztségükről lemondott személyek nem vállalhatnak kuratóriumi szerepet -, valamint hogy mennyire időre szóljanak a tagok mandátumai, ahogy azt is tisztázták, hogy mely politikai funkciókat tartja Brüsszel összeférhetetlennek a pozícióval.

Utóbbi kérdés kapcsán Navracsics Tibor ismertetése szerint

a politikusok közül a miniszteri, államtitkári, politikai igazgatói, kormánybiztosi posztra vonatkozna tilalom, de az európai parlamenti képviselőkre és a polgármesterekre nem.

"A közigazgatásban dolgozó [vezetők] közül pedig a bizottsági meghatározás szerint azok nem vállalhatnak szerepet az alapítványokban, akik irányítási pozícióban vannak. Gyakorlatilag ennek a "precíziózása" vagy definiálása folyik jelenleg, és erre tesz a magyar kormány egy javaslatot, hogy ez milyen pozíciókat érintsen" - tette hozzá a miniszter.

"Tulajdonképpen az elválasztó kritérium az, hogy az illető maga dönthet-e a forrásokról. Döntő befolyást gyakorolhat a források elosztásáról, vagy nem?" - tette hozzá.

Közlése szerint a kinevezési időknél mind a két fél nyitott minden megoldásra, még egyeztetnek, hogy a kuratóriumokba négy, öt vagy hat évre kerüljön egy kinevezett, de abban megállapodás született, hogy csak egyszer lehet megújítani a kinevezést - hangzott el a sajtótájékoztatón a kiadott hangfelvétel alapján.

Elisa Ferreirával, az Európai Bizottság kohézióért és reformokért felelős biztosával alapvetően a regionális politika jövőjéről tárgyaltak, mivel Magyarország veszi át az Európai Uniós elnökségi feladatokat 2024 második felében, és ekkor jelenik meg várhatóan az Európai Bizottság kilencedik kohéziós jelentése.

Ezzel kapcsolatban arról beszéltünk, hogy milyen jövőbeli irányok várhatók a kohéziós politikában, hogyan tudunk ezekben együttműködni - ismertette a miniszter.

Pályázhatnak az Erasmus+-ra az egyetemisták

Maria Gabriell, innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztossal pedig arról tárgyaltak, hogy az Erasmus-program kapcsán a Bizottság küldjön egy tisztázó levelet az irányítóhatóságnak, vagyis a Tempus Közalapítványnak, amely elmagyarázza a folyamatot, így megnyugtatja otthon az egyetemistákat is, a nemzeti hatóság munkatársait is, hogy nincsen semmilyen fennakadás az Erasmus+-ban.

Reményeink szerint ez egy bizalomerősítő levél lenne, tehát az egyetemisták ugyanúgy pályázhatnak majd az őszi szemeszterben is, erre az ösztöndíjra, mint ahogyan eddig, és reményeink szerint, mivel nyári megállapodunk ebben a kérdésben, ezért a finanszírozás 2024 után is folyamatos lesz" - tette hozzá Navracsics Tibor.

Ahhoz, hogy a hallgatók 2024 után is részt vehessenek a cserediákprogramban, nyárig kell megállapodni a Bizottsággal, júliusra járnak le a már megkötött szerződések az intézmények között. Ezután a vagyonkezelő alapítványok alá tartozó felsőoktatási intézmények kiesnének az európai programból.

Az igazságügyi reform is közel lehet

Navracsics Tibor arról számolt be, hogy bár az igazságügyi reformról Varga Judit tárgyal Didier Reynders-szel, az Európai Bizottság jogérvényesülésért felelős biztosával, de ott is már csak kettő-három vitás kérdés maradt. Megerősítette a korábbi értesülést, hogy az Európai Bizottság is eltekint a korábban megállapított március 31-i határidőtől, helyette hosszabban is nyitottak a tárgyalásra, hogy minden félnek megfelelő javaslat születhessen.

Az igazságügyi reformban a Bizottság elvárja a közhatalmi szervek (például a kormány és hatóságok) bírósági fellebbezési jogának korlátozását, a bírói kinevezések szabályozásának átalakítását a Kúria és az Alkotmánybíróság esetében, valamint az Országos Bírói Tanács jogköreit bővítenék.

Navracsics Tibor szerint - amennyire hallotta - ezeknél a kérdéseknél is közel a megállapodás. Tudomása szerint már előzetes értékelésre és véleményezésre várnak a magyar kormány ajánlatai, azokat megküldték a Bizottságnak. Azonban ebben a kérdésben Varga Judit igazságügyi miniszter bejelentéseit kell figyelni.

