A kormány 16 milliárdos támogatását vizsgálja az Európai Bizottság

Az orosz tulajdonosokkal való kapcsolata miatt decemberben felszámolás alá Dunaferr állami támogatása jogellenes lehet az uniós versenyszabályok értelmében. Az Európai Bizottság vizsgálja Kelet-Közép-Európa legnagyobb acélgyártójának ügyét, amelyért nem rég bejelentkezett egy indiai vevő is.

Orbán Viktor miniszterelnök február elején jelentette be, hogy az orosz-ukrán háború miatt veszélybe került, zavaros tulajdonosi hátterű Dunaferr dolgozóinak bérét átvállalja az állam. A 16 milliárd forintos támogatásra azért volt szükség, mert a magas energiaköltségek, valamint az, hogy az orosz és ukrán tulajdonosok évek óta képtelenek megegyezni a vállalat irányításáról csődközeli helyzetbe lökte az ország egyik legnagyobb nehézipari vállalatát, a háború tovább rontotta a cég helyzetét, az alapanyag-szállítások is akadoznak.

A kormány próbálta megmenteni a céget, ezért is jött a 16 milliárdos segélycsomag, miközben két vevő is érdeklődik a cégért: a brit-indiai Liberty Steel, valamint a Jindal Steel indiai acélipari óriás is bejelentkezett a héten. Azonban most újabb akadály gördült a dunaújvárosi üzem megmentése elé: a Dunaferrnek nyújtott 42 millió eurós magyarországi mentőcsomagot az Európai Bizottságnak még jóvá kell hagynia. Az EU végrehajtó szerve az EURACTIV Slovakia-val azt közölte, hogy még nem született döntés.

A Dunaferrnek nyújtott kormányzati támogatás azonban az uniós versenyszabályok alapján jogellenesnek bizonyulhat. De nem csak a pénzügyi támogatást vizsgálják, hanem az értékelendő intézkedések között szerepelnek a decemberben, a vállalat idén január 5-i felszámolása előtt elfogadott speciális csődszabályok is, amelyeket kifejezetten a cégre szabtak, ez pedig versenykorlátozó hatású pozitív diszkrimináció lehet.

A magyar kormány ideiglenesen lemondott a Dunaferrrel szembeni követeléseiről is, beleértve az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) - az EU klímapolitikai eszközének - szabályainak megsértése miatt kiszabott 600 millió eurós bírság befizetéséről is.

A magyar környezetvédelmi minisztérium szerint a Dunaferr 2019 óta nem adott le CO2-kibocsátási egységeket, holott a vállalat az ETS értelmében erre köteles, hogy kompenzálja a szén-dioxid-kibocsátását.

Az állami támogatásokat az EU-ban azért szabályozzák, mert a kedvezményezettnek versenyelőnyhöz juttathatják más uniós tagállamok versenytársaival szemben, és ezzel torzíthatják a blokk belső piacát. Csak az Európai Bizottság versenyjogi igazgatóságának jóváhagyásával nyújtható.

Az EURACTIV Slovakia információi szerint a Bizottság még nem hagyta jóvá a Dunaferrnek nyújtott támogatást.

"Ha a Dunaferr továbbra is úgy gyárt és értékesít acélt, hogy nem kell kibocsátási egységeket vásárolnia, majd leadnia, akkor jelentős költségelőnyre tesz szert azokkal a gyártókkal szemben, akik a törvényi kötelezettségeik szerint működnek" - mondta Kőmíves Attila, az Allen & Overy uniós versenyjogásza.

"Ez aláássa Magyarországnak a CO2-kibocsátás korlátozására és csökkentésére irányuló erőfeszítéseit is"

- mondta az EURACTIV Slovakia-nak.

Címlapkép: Getty Images.