Brüsszel asztalán a Lidl, a Spar és az Aldi magyarországi kiszorításának ügye

Külföldi vállalatok szerint a magyar kormány diszkriminatív döntésekkel hozza hátrányba őket. Több szervezet az Európai Unió intézményrendszeréhez fordulhatott panaszával, ugyanis az Európai Parlament egyik szakbizottsága már vizsgálati látogatásra készül májusban Budapesten, és épp a misszióra készülve, a testület brüsszeli ülésén közölte azt az Európai Bizottság egyik vezetője, hogy a kiskereskedelmi szektor esetében több magyar kormányzati intézkedés kapcsán is előzetesen vizsgálódnak.

Régen pletykálták, hogy a Magyarországon jelen lévő külföldi kiskereskedelmi láncok felvásárlására készülhet a kormány, és a szektor szereplői attól tartanak, hogy kiszorítják őket a hazai piacról. Meg nem erősített - az ágazat szereplői által sem kommentált kérdés - esetében végül az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának keddi ülésén már egyértelmű utalások hangzottak el.

Korábban abból táplálkoztak ezek a találgatások, hogy a kormány különböző tagjai többször nevezte stratégiai ágazatnak az élelmiszer kiskereskedelmet, amelyben növelni kellene a magyar szereplők arányát - így Orbán Viktor miniszterelnök is, de emlékezetes még Lázár János 2021-es "abcúg multik, vivát magyarok!" kijelentése is.

A brüsszeli EP-meghallgatás központi témája ugyanis az itthon jelenlévő külföldi vállalatokkal szembeni megkülönböztető intézkedések hatása volt, ahol dominánsan újra és újra előkerült a magyarországi kiskereskedelmi láncok ügye. A napirendi pont apropóját az adta, hogy az Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft nevű gazdasági lobbiszervezet információi alapján a Der Spiegel a hónap elején írt arról, hogy több német vállalat is attól tart, hogy az Orbán Viktor vezette kormány ellehetetleníti a működésüket. Volt, aki maffiamódszerekről beszélt, más kiszorítási kísérletekről, megint más pedig diszkriminatív törvényeket emlegetett. Az eredeti cikkben egyetlen céget említettek csak, de az nem élelmiszerlánc, hanem a Deutsche Telekom volt.

Viszont ezzel együtt, az elmúlt időszakban egyre erősebbek voltak a híresztelések, hogy a kiskereskedelmi láncoknál jöhet a következő nagy felvásárlás a Vodafone után. Volt, aki arról pletykált, hogy konkrét ajánlat is érkezett egy-egy láncra, más arról beszélt az ágazaton belül, hogy újabb jogszabályi szigorítások vonatkozhatnak a külföldi tulajdonú társaságokra. A Spiegel-cikk után olyan hír is terjedt, hogy egyes láncok már az Európai Bizottságnál is panaszt tettek, de ezt sem a testület, sem az EuroCommerce páneurópai szervezet nem erősítette meg.

Kedden erős utalások hangzottak el Brüsszelben

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága május közepén az állítólagos, multik ellen irányuló diszkriminatív lépések mellett Budapesten tesz vizsgálati látogatást, amelyre készülve meghallgatták az Európai Bizottság több igazgatóságának a jelentéstevőit is a magyar ügyről. Végül pedig Daniel Feund zöldpárti EP-képviselő arra vonatkozó kérdésére válaszolta azt Hubert Gambs igazgatóhelyettes, hogy a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság már elemzi a magyar helyzetet, hogy pontosan milyen lépésekre számíthatnak a kiszorítástól félő cégek.

Jelenleg vizsgáljuk a magyar intézkedéseket, amelyeket a kiskereskedelmi ágazatban hoztak. Még nem zárult le a vizsgálat, amelyben a belsőpiaci szabályok érvényesülését nézzük

- jelentette ki a bizottsági szakember (a beágyazott videón 9:58:00-tól - a szerk.).

Ez a brüsszeli terminusban még nem jelenti azt, hogy tényleges feltáró vizsgálatot indítottak, azonban megkezdődött a helyzet előzetes értékelése, az ágazaton belüli magyar törvények hatását, hogy indokolt esetben vizsgálatot vagy eljárást kezdeményezzenek. Azonban az mindenképpen jelzés, hogy több intézkedést is vizsgálnak.

A tanácskozáson nagyjából az is körvonalazódott, hogy az érintett intézkedések az ársapkák, valamint az ágazatra kivetett extraprofit-adók lehetnek. Bár pontosan csak annyi derült ki, hogy az előzetes mérlegelésben a belsőpiaci szabályok érvényesülését vizsgálják, azonban több kérdésben is felvetették ezeket a tételeket, mint problémákat.

Egy válasz megérkezett, találgatni még van min

Hogy pontosan mely német (és esetleg más külföldi) cégek panaszolták azt az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak, hogy a kormányzat diszkriminatív lépéseket hozott ellenük, vagy hogy "erőszakkal próbálják őket" kiszorítani nem tudni, pedig kedden több szereplő is képviseltette magát. Azonban ahogy azt Cseh Katalin (Momentum, Renew) magyar képviselő, a Bizottság tagja hétfőn közölte a Portfolio-val:

a retorzióktól tartva a nyílt ülésen nem szólalt fel piaci szereplő, csak a zárton.

A kiskereskedelmi szektor esetében egyáltalán nem biztos, hogy az Európai Bizottság felszólítaná a kormányt, hogy engedje el a Magyarországon főleg külföldi multinacionális élelmiszerboltokat érintő extraprofitadót: 2020-ban egyszer az Európai Unió Bírósága már jogtalannak ítélte, hogy Brüsszel elmarasztalta az Orbán-kormányt szinte ugyanebben az ügyben. Akkor arra jutott a bírói testület, hogy kivetett ágazati különadók összeegyeztethetők az uniós joggal, nem számítanak hátrányos megkülönböztetésnek az Európai Unió Bírósága szerint.

Arról, hogy hogyan értékelhetik Brüsszelben a helyzetet már egy előképet kaphatunk a következő, nyáron megjelenő Magyarországról szóló jogállamisági jelentésből: mint az EP-meghallgatáson kiderült, a cégekkel szembeni diszkriminatív helyzetről is szó esik a jelentésben, ahogy arról is, hogy a közbeszerzések mennyire irányítottak Magyarországon.

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén ennek kapcsán a Transperency International Magyarország vezetője, Martin József Péter tartott beszámolót, aki szerint már több ágazatban látszik, hogy a nemzeti tulajdonba vételt hogyan segíti a kormányzat. Az érintett szektorok között említette a kiskereskedelem (véletlen egybeesés, de csak ennél az ágazatnál szerepeltek cégnevek, a három német kiskereskedelmi láncé, így az Aldi, Lidl és Spar vállalatoké - a szerk.) mellett a bank- és pénzügyi, a telekommunikációs szektort és az energetikát is.

Előadásában arról is beszélt, hogy korábban a német cégek kifejezetten támogató partnerrel bírtak a magyar kormányban, azonban az elmúlt időszakban a geopolitikai változások miatt a dél-kelet-ázsiai beruházók váltak dominánssá. Szerinte ezzel a folyamattal párhuzamosan a budapesti kabinet ellenségesebb hangnemet ütött meg a német vállalkozásokkal szemben.

A Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adataira hivatkozva azt is ismertette, hogy

a német cégek 80 százaléka a jogbiztonság hiányára panaszkodott Magyarországon.

Az ügy várhatóan két szálon folytatódik: ahogy már említettük, májusban tesz látogatást az EP-Bizottság delegációja, amelyen helyi cégek vezetőivel is találkoznak, emellett pedig fontos kérdés, hogy az Európai Bizottság előzetes felmérése során arra jut-e, hogy teljes körű eljárást kell indítania a magyar kormány által meghozott döntések miatt. Ezek eredményeiről a következő hónapokban kaphatunk pontosabb képet.

A fontosabb szál az Európai Bizottsághoz kötődik, itt ugyanis még politikai jóváhagyásra vár, hogy a horizontális feljogosító tételekre hivatkozva elvárt, a magyar kormány által készített igazságügyi reform esetleges elfogadásával megindulhassanak a kohéziós források 21,5 milliárd eurójának nagyobbik részének utalásai. Egy ilyen ügy kipattanása a kondiniconalitási eljárás szintén futó tárgyalásai közben - melytől a helyreállítási alap és 6,3 milliárd eurónyi felzárkóztatási támogatás sorsa függ - kedvezőtlen vetületet ad a jogállamisági vitában a magyar fél lépéseinek. Azonban közvetlenül nehezen összekapcsolhatók az ügyek a mostani vizsgálódással még akkor is, ha valóban hivatalos eljárásba kezd Brüsszel.

Címlapkép: Getty Images.