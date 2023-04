Brüsszel harcot hirdet a külföldi ügynökök ellen, a magyar kormány mintájától félnek

Az Európai Unió olyan törvényt dolgoz ki, amely a külföldi befolyás visszaszorításának részeként előírná a nem kormányzati szervezetek, tanácsadó cégek és tudományos intézmények számára, hogy tegyék közzé az EU-n kívüli finanszírozást, hasonlóan az ausztráliai, az egyesült államokbeli és a magyar törvényekhez. A törvényjavaslat még korai szakaszban van, és a kritikusok aggódnak az uniós tagállamok civil társadalmára és demokráciájára gyakorolt lehetséges hatása miatt. Pont a magyar civil törvényt hozták fel sokan.

Az Európai Unió olyan törvény bevezetését tervezi, amely a külföldi befolyás elleni küzdelem érdekében előírná a nem kormányzati szervezetek, tanácsadó cégek és tudományos intézmények számára, hogy tegyenek közzé minden nem uniós finanszírozást. A törvényjavaslat még korai szakaszban van, és várhatóan május végén kerül véglegesítésre. A javaslat mintájául az ausztrál és az amerikai hasonló törvények szolgálnak, mint például a Foreign Agents Registration Act, amely 1938 óta kötelezi a külföldi kormányok nevében dolgozó lobbistákat, hogy regisztráltassák magukat a szövetségi kormánynál - írja a Politico.

Ahogy arról beszámoltunk, az ötlet nem új, és már sok civil szervezet és politikus jelezte, hogy az Orbán Viktor vezette magyar kormány már bevezetett egy hasonló törvényt, amely diszkriminatív és céltáblává tette a civileket. Akkor sokan aggodalmuknak adtak hangot, hogy

ha Európa egy ilyen változatot készít, akkor szerintük azt az olyan szuverenitáspárti politikusok, mint a magyar miniszterelnök, fegyverként használhatják fel arra, hogy lecsapjanak a demokráciapárti erőkre az országukban.

A most felszínre került uniós javaslat inkább az amerikai és ausztrál minta felé hajlik. A törvénytervezet alapján a szigorítás nem magánszemélyeket célozna meg, hanem mind a kereskedelmi, mind a nonprofit szervezeteket arra kötelezné, hogy tárják fel a nem uniós finanszírozást, beleértve az olyan tranzakciókat is, mint például a tudományos tanulmányok kifizetése. A lépésre akkor kerül sor, amikor Európa továbbra is küzd a külföldi befolyásolási műveletekkel, többek között az orosz hack-and-leak kampányokkal és az egyetemeknek nyújtott kínai támogatásokkal, amelyek célja az emberi jogokkal kapcsolatos retorika formálása. Az Európai Parlamentet megrázó Katar-gate korrupciós botrány is egy újabb példa erre.

A kritikusok a törvényjavaslat időzítését kínosnak nevezték, mivel Grúziában nemrégiben tiltakozások törtek ki egy hasonló lépés miatt, amely arra kötelezte volna a szervezeteket, hogy "külföldi befolyásoló ügynökként" regisztráltassák magukat, ha finanszírozásuk több mint 20 százaléka az országon kívülről származik. A törvényjavaslatot a tömeges tiltakozások után visszavonták.

Věra Jourová uniós értékek védelméért felelős biztos a hét elején az Európai Parlament Jogi Bizottságának meghallgatásán reagált a javasolt jogszabállyal kapcsolatos kritikákra. "Sietünk" - mondta. "Különböző információforrásokkal dolgozunk. Van egy tanulmányunk, amely bizonyos adatokat szolgáltat, amelyekkel megbízhatóan tudunk dolgozni, de őszintén szólva nincs elegendő adat ahhoz, hogy ebben a pillanatban nyilvánosságra hozzuk, mekkora a probléma" - jelentette ki, hogy miért is szükséges a szigorú fellépés.

"A Bizottság külföldi ügynökökről szóló törvényhez hasonló jogszabály előkészítése végzetes jelzés lenne az európai civil társadalom számára" - mondta Szergej Lagodinszkij, a német Zöldek európai parlamenti képviselője Jourová megszólalására reagálva.

A civil társadalmi csoportok mozgósítanak, hogy visszavágjanak az EU FARA-jával szemben. Nick Aiossa, a Transparency International igazgatóhelyettese és politikai vezetője a következőket mondta: "Az egészet egy kicsit meggondolatlannak tartom. Ők [a Bizottság] felismerik a kockázatokat. Folyamatosan azt állítják, hogy meglesznek ezek a szilárd jogi meghatározások. Azt is elismerik, hogy ezt a társjogalkotóknak kell majd átadniuk."

A Bizottság egy bennfentes szerint "hatalmas politikai nyomást" gyakorol, hogy a javaslatot 2023. május 31-ig, azaz a jövő évi európai parlamenti választások előtt véglegesítse, így várhatóan jönnek majd a civil élet szereplőinek válaszlépései.

Címlapkép: Vera Jouróvá, az Európai Bizottság alelnöke. Forrás: Európai Unió.