Kiderült, miért lépett vissza a Korrupcióellenes Munkacsoport egyik civil tagja

Több okot is megjelölt pénteki nyílt levelében Reszkető Petra, a Budapest Intézet igazgatója, független szakértője amögött, hogy miért lépett vissza a Korrupcióellenes Munkacsoport civil tagságától. Ezek egyike az, hogy a jelentkezésekor támasztott feltételek nem, vagy csak részlegesen teljesülhetnek, illetve fél évvel a testület megalakulása után sem világos még számára, hogy idén mivel fognak foglalkozni. Az is zavarja, hogy a korrupcióellenes stratégiát a kormány nem tervezi széles körű társadalmi egyeztetésre bocsátani, hanem letudhatja azzal, hogy a Munkacsoporton belül megvitatják a felek.

Tegnap derült ki, hogy az Integritás Hatóság mellett működő, tíz kormányzati és tíz nem-kormányzati szakértőből álló Korrupcióellenes Munkacsoportból három covil szakértő is távozott, köztük Reszkető Petra. Ő nyílt levelet is írt ennek hátteréről, amelyben emlékeztet rá, hogy ahogy a fél évvel ezelőtti jelentkezésekor, most is „Elkerülhetetlennek látom a Munkacsoport kormányzati szerepének és társadalmi hasznosságának rendszeres értékelését”.

Emellett továbbra is azt gondolja, hogy a munkacsoport legitimitásának és eredményességének három fontos előfeltétele van:

"A fórum működésének teljes nyilvánossága”, "Annak tisztázása, hogy milyen ügyekkel és témákkal foglalkozik a Munkacsoport – összhangban az Integritás Hatóság stratégiájával és prioritásaival, illetve hogy” "A Munkacsoport munkájának következménye legyen és együttműködésben kialakításra kerüljön egy olyan új hazai korrupcióellenes stratégia, mely érdemi intézkedéseket indít el a korrupciós jelenségek visszafogására a kormányzati-civil-üzleti szereplők összefogásával”.

Ezután levonta a következtetést:

Megítélésem szerint, ezek a feltételek jelenleg nem, vagy csak részben teljesültek és nem világos, mi garantálja mindezek belátható időn belüli teljesülését.

Azt is felrója a szakértő, hogy „2023 közepén sem világos még, milyen témákkal és ügyekkel fog kiemelten foglalkozni a Munkacsoport az év hátra lévő részében. Az alakuló ülésen több taggal együtt megfogalmaztam a fél- vagy éves munkaterv igényét. Ilyen munkaterv azonban még mindig nincs és nem egyértelmű, mikor kerülne elfogadásra”.

Végül azt is felrója a szakértő, hogy „Jelenleg Magyarországnak nincs korrupcióellenes startégiája és miközben a Munkacsoport lehetőséget kapott az új, hazai stratégia tervezetének véleményezésére, nem gondolom, hogy ez a szűk konzultációs folyamat helyettesíti a szakmai, üzleti és társadalmi szereplők szélesebb körével való egyeztetést. A Munkacsoport civil tagjainak észrevételei jelenleg nem nyilvánosak épp úgy, ahogy a stratégiai tervezetet sem tervezi a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátani, Kormány általi, júniusi elfogadás előtt közzétenni.”

Emiatt leszögezi: "Ez bármilyen stratégia esetében ellehetetleníti a végrehajtást. Egy korrupcióellenes stratégia esetében pedig azért aggályos, mert így az üzleti, civil és közszektor átláthatósága, az adóforintjaink felhasználásának hatékonysága nem fog javulni, nem lesz szélesebb azon közintézmények, politikusok, vállalkozások és állampolgárok köre, akik a közjót tartják szem előtt, akik tisztességesen működnek, kötnek üzletet és fizetik ki a gázszerelőt.”

Címlapkép forrása: MTI/Krizsán Csaba