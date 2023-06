Aggódhat a magyar kormány, az EU bekeményít a kínai tőkével szemben

Európa attól tart, hogy a két legnagyobb kereskedelmi partnere, az Egyesült Államok és Kína kereszttüzébe kerül. Az Európai Unió saját gazdasági biztonsági stratégiájának kialakításával igyekszik autonómiáját megerősíteni, és ezzel a Washington és Peking által hozott döntésekre való reagálásról való elmozdulást jelzi. Az EU felismerve az ellátási lánc megszakadásait és az ukrajnaihoz hasonló konfliktusokat követően az autokráciától való túlzott függés kockázatait, igyekszik csökkenteni ezeket a sebezhetőségeket. Ursula von der Leyen EB-elnök már a júniusi uniós csúcs előtt bemutatja a válaszcsapás részleteit, ami nem sok jót ígér az Orbán Viktor-féle magyar kormány kínai tőkére építő terveinek.

Brüsszel nem hagyományos intézkedéseket fontolgat Kínával szemben a gazdasági globalizációval kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében. A külföldi felvásárlások ellenőrzése és a támogatott versenytársak megbüntetése mellett az Európai Bizottság azt tervezi, hogy az Egyesült Államok javaslataihoz hasonlóan egy a kimenő beruházásokra vonatkozó átvilágítási mechanizmust is kidolgoz.

Ez a keretrendszer lehetővé tenné az EU számára, hogy biztonsági kockázatok észlelése esetén megtiltja a Kínához hasonló országokba történő befektetéseket, fejlesztéseket, véget vetve ezzel az ellenőrizetlen termelés-kiszervezésnek és a szorosan integrált globális ellátási láncoknak.

Viszont magyar szempontból továbbra is az lehet érdekes, hogy sokkal szigorúbb exportszabályokat vezetnek be, valamint az EU-ba érkező kínai (és más unión kívüli országokból érkező) befektetéseket is átfogóan ellenőrznék. Mindez azt jelenti, hogy a betelepülő vállalatokat, gyárakat átvilágítják, ha pedig azt tapasztalják, hogy az anyaországukban állami támogatásokkal tőkésítik fel őket, vagy az EU-n belüli termeléssel veszélyeztetik az európai cégeket, akkor az Európai Bizottság közbe léphet, akár meg is akadályozhatna beruházásokat - mint arról korábban részletesen írtunk a Portfolio-n.

Az exportellenőrzés és a biztonsági intézkedések viszont nemzeti hatáskörbe tartoznak, így az EU tagállamai számára kényes kérdés, hogy átadják-e az ellenőrzést Brüsszelnek. A Bizottságon belül és az uniós országok között a szabad kereskedelem hívei körében is aggályok merültek fel, mivel felesleges gazdasági nehézségektől tartanak, amelyeket a túlszabályozás jelentene.

Most a Politico megtudta, hogy június 20-án, a hó végi EU-csúcs előtt mutatja be Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke az új uniós gazdaságbiztonsági stratégiát (economic security strategy), amely tartalmazza majd a tervezett szigorításokat.

Eközben egy magán kutatóintézet, a Európai Külkapcsolatok Tanácsa (European Council on Foreign Relations) által végzett felmérésből kiderül, hogy az európaiak korlátozott hajlandóságot mutatnak arra, hogy katonai eszkaláció esetén támogassák az Egyesült Államokat Kínával szemben.

A válaszadók többsége úgy véli, hogy Európának csökkentenie kellene az amerikai biztonsági garanciáktól való függőségét, és saját védelmi képességeibe kellene beruháznia. Bár az európaiak többsége semlegességet preferál egy Tajvan miatti amerikai-kínai konfliktusban, hajlamosabbak szankcionálni Kínát, ha az lőszert és fegyvereket szállítana Oroszországnak, még akkor is, ha ez a saját gazdaságuknak ártana.

Miközben az európaiak ellenállást tanúsítanak a kínai befolyással szemben, és ellenzik a kritikus európai infrastruktúra és technológiai vállalatok kínai tulajdonba vételét, az Európa, az Egyesült Államok és Kína közötti dinamika alakulását a saját gazdaságukkal kapcsolatos aggodalmak és a védelmi autonómia iránti vágy alakítja.

Címlapkép forrása: Európai Unió.