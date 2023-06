Németország beint az EU-nak, nem fizetnek többet a közös kasszába

Christian Lindner német pénzügyminiszter kijelentette, hogy nincs helye további német befizetéseknek az uniós költségvetésbe. Németország feszült költségvetési helyzetére és a szükséges megszorítások szükségességére hivatkozott, ami lehetetlenné teszi, hogy az Európai Uniónak további hozzájárulásokat nyújtsanak. Lindner azt is megjegyezte, hogy más tagállamok is hasonló megszorításokkal küzdenek - számolt be a Der Spiegel