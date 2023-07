Páros lábbal beleáll Magyarországba az Európai Bizottság, kiszivárgott a jelentés

Az Európai Bizottság jogállamisági jelentéstervezete átfogó értékelést nyújt az Európai Unió tagállamainak demoratikus rendszereiről, Magyarországot pedig szinte minden főbb fejezetnél kiemelik a hazai jogrendszer hiányosságai vagy visszásságai miatt. A szerdán hivatalosan is megjelenő, kiszivárgott dokumentum Magyarországon néhány pozitív fejleményt is megállapít, de jóval több aggályt fogalmaznak meg, így az igazságszolgáltatás, a korrupcióellenes fellépés problémái, a lobbizás vagy az egységes piacot sértő jogi gyakorlatok miatt.

Kedden kiszivárgott az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének tervezete, amely a Portfolio birtokába került, és a tartalma azonossal azzal, amelynek hivatalos változatát a brüsszeli körökben jól beágyazott Politico is közzétett. A dokumentum főbb megállapításai pedig Magyarország tekintetében kifejezetten negatívak. Bár a dokumentum direkt jogi következményekkel nem jár, de az Orbán Viktor vezette kabinet így is aggódhat miatta: az Európai Parlament képviselői hivatkozási alapként további keménykedéseket követelhetnek Magyarországgal szemben a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF), valamint a kohéziós alapok forrásainak lehívásakor.

Ráadásul az összegző elemzésben ki is térnek rá, hogy Magyarország ellen ráadásul három jogállamiságot érintő eljárás is fut:

a hetes cikk szerinti procedúra (amely a tanácsi szavazati jog felfüggesztésével fenyeget), valamint a hétéves költségvetés forrásait blokkoló horizontális feljogosító feltételek rendszere, valamint a kondicionalitási eljárás, amely egyszerre hat ki az RRF és a 2021-2027 közötti kohéziós pénzek lehívására.

A jelentés megállapítja, hogy összességében, bár Magyarország bizonyos területeken előrelépést ért el, még mindig jelentős problémák orvoslását várja el az Európai Bizottság a kormánytól. Az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítás, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása, a korrupcióellenes erőfeszítések megerősítése, a lobbizás átláthatóságának fokozása, a média függetlenségének biztosítása és annak politikai nyomástól való védelme kulcsfontosságú lépések Magyarország számára a jogállamiság további megerősítése érdekében a brüsszeli jelentés szerint.

Van, ahol látszik előrelépés

Az Európai Bizottság tervezete szerint az igazságszolgáltatás függetlenségét illetően Magyarország előremutató lépéseket tett bizonyos kérdések megoldására. Új törvényt hajtottak végre a bírói kinevezésekre, életpályára vonatkozó korlátozásokról, így például biztosítják, hogy az Országos Bírói Tanács kötelező érvényű véleményt adjon a Kúria és az Alkotmánybíróság vezetői kinevezéseiről.

Ezen túlmenően jogalkotási reformokat vezettek be a a legfelsőbb bíróságon az ügyelosztás átláthatóságának fokozása érdekében. Brüsszel úgy látja, hogy ezek az intézkedések várhatóan hozzájárulnak az igazságszolgáltatás átláthatóbb és függetlenebb működéséhez.

De azt is jelzik, hogy az alsóbb fokú bíróságok ügyelosztási rendszereivel kapcsolatban továbbra is vannak aggályok.

Azt is pozitívnak értékeli az EB, hogy igazságszolgáltatási rendszer digitalizálására irányuló erőfeszítések Magyarországon elindultak, ráadásul szerintük ezek előrehaladott állapotban vannak. Magyarország más országokkal, például Észtországgal, Németországgal és Lengyelországgal együtt jelentős előrelépést ért el a digitális eszközöknek az igazságszolgáltatásban való felhasználása terén. Ez a digitalizáció javíthatja a hatékonyságot és a hozzáférhetőséget a jogrendszerben.

Viszont ennél fontosabb területen elég kritikus a Bizottság a hazai viszonyokkal szemben: úgy látják, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés továbbra is olyan terület, amelyen javítani kell Magyarországon, különösen a kiszolgáltatott csoportok esetében. A jelentés kiemeli, hogy a kormánynak biztosítania kell a hátrányosabb helyzetű rétegeknek az esélyegyenlőséget és a megfelelő támogatást a jogi ügyek rendezéséhez.

A korrupcióelleni fellépés is hiányos

A korrupcióellenes erőfeszítések kulcsfontosságúak a jogállamiság fenntartása szempontjából, erre az Európai Bizottság különösen nagy figyelmet fordít, és itt sok hiányosságot találtak az Orbán-kormány által hozott intézkedésekben.

Jelzik, hogy bár Magyarország elfogadta a korrupciós bűncselekmények kivizsgálását és üldözését mellőző ügyészi döntések bírósági felülvizsgálatának lehetőségét bevezető jogszabályt, továbbra is aggodalomra ad okot, hogy

a magas rangú politikusokat, köztisztviselőket és közvetlen környezetüket érintő korrupciós vádak kivizsgálása terén nem történtek valós és hatásos lépések.

Megjegyzik, hogy a magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv a korrupciós ügyekben folytatott büntetőeljárás javítását célzó kötelezettségvállalásokat tartalmaz, ami hozzájárulhat a korrupció elleni küzdelem megerősítéséhez az országban, azonban ezek implementálását még nem tekintik teljes körűnek Brüsszelben.

Ez pedig arra utal, hogy az RRF-források és a kohéziós pénzek felszabadítása is késik majd, bár ezt nem mondja ki a Bizottság.

Túl erős a politikai befolyás a közéleten kívül

A lobbizás átláthatósága és integritása, valamint a köz- és a magánfunkciók közötti átjárhatóság szabályozása szintén kiemelt helyen szerepel a jelentésben. Míg néhány tagállam felülvizsgálta a lobbizás átláthatóságára vonatkozó szabályait, Magyarországon a munkaviszony megszűnése utáni korlátozások és a közfunkciók utáni kötelező tilalmi időkre vonatkozó szabályozás hiányos, és csak a köztisztviselők egy kis csoportjára vonatkozik. Vagyis egy közfunkcióból távozó tisztviselő, politikus azonnal lehet iparági lobbista, vagy betölthet vezető pozíciót egy nagyvállalatnál.

A Bizottság megjegyzi, hogy az Orbán -kormány ugyan tervezi, hogy további iránymutatást ad a munkaviszony megszűnése utáni korlátozásokról a politikusoknak, de átfogó intézkedésekre van szükség az átláthatóság biztosítása és a köz- és a magánszerepek közötti átmenet során a jogosulatlan befolyás megakadályozása érdekében.

Azt is megjegyzi a dokumentumtervezet, hogy a média függetlensége a jogállamiság egyik alapvető szempontja, és a magyar médiaszabályozási keretrendszerrel kapcsolatban aggályok merültek fel. Magyarországon, valamint Szlovéniában és Lengyelországban nem találtak elegendő biztosítékot az indokolatlan politikai befolyással szemben a szabályozó hatóságok kinevezési folyamatában és működésében. Ezek az aggályok a Bizottság szerint rávilágítanak, hogy a médiapluralizmus fenntartása, valamint az elszámoltathatóság és az átláthatóság biztosítása érdekében meg kell erősíteni a médiaszabályozók funkcionális függetlenségét.

A jelentés hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, hogy a médiát meg kell védeni a politikai nyomásgyakorlástól és befolyástól, különösen az állami hirdetések jelentette bújtatott finanszírozás esetében.

Brüsszel szerint Magyarországon hiányoznak a médiumokhoz eljuttatott jelentős mennyiségű állami hirdetések szabályozására és tisztességesebbé tételére irányuló intézkedések.

Az állami reklámok korrekt elosztására vonatkozó átlátható szabályok és a politikai befolyásszerzés elleni erős biztosítékok elengedhetetlenek a média függetlenségének és a jogállamiság fenntartásához.

A brüsszeli jelentés kiemeli, hogy Magyarországon hiányoznak a nemzeti közszolgálati műsorszolgáltatók függetlenségét erősítő reformok, ellentétben más tagállamokkal, például Luxemburggal, Szlovéniával, Németországgal, Észtországgal és Szlovákiával, ahol erőfeszítéseket tettek a közmédia pártatlanságának és pénzügyi önállóságának fokozására.

Keveset tudunk az állam működéséről, azt is titkoljuk

Ami a hatóságok birtokában lévő információkhoz való hozzáférés jogát illeti, Magyarország új reformot vezetett be, amelynek célja a közérdekű adatok elérhetőségének javítása, sőt a közhivatalok, az államigazgatás által az adatigénylések teljesítésére követelhető pénzösszegeket is lejjebb szorították. Azonban ezek elismerése mellett az Európai Bizottság felveti, hogy az újságírók számára még mindig nem állnak rendelkezésre gyorsított lehetőségek, hogy hozzáférjenek a közérdekű adatokhoz, ellentétben Luxemburggal és Horvátországgal, ahol lépéseket tettek a késedelmek csökkentése és a jogszabályok felülvizsgálata érdekében az információhoz való hozzáférés javításához.

Bár néhány tagállamban történt némi előrelépés a jogalkotási folyamat és az érdekelt felek bevonásának javítása terén, a magyarországi nyilvános konzultációkra, társadalmi egyeztetésekre vonatkozó szabályok módosításainak hatását még nem sikerült felmérni a Bizottság szerint. Eddig itt jelentős elmaradások voltak a korábbi években a magyar jogrendszerben.

Kémkedés, lehallgatás, a civilek korlátozása is probléma

A jelentéstervezet szerint Magyarországon az kedvező fejlemény, hogy a hatóságok, közhivatalok már nem fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz visszaélésszerűen a jogerős bírósági ítéletek megtámadására, hogy ezzel nyújtsák el az igazságszolgáltatási eljárásokat. Azonban a Bizottság kritizálja, hogy az AB továbbra is jogosult a rendes bíróságok jogerős határozatainak felülvizsgálatára.

Kiemelik azt is, hogy a kormány 2020 óta széles körben alkalmazza a rendkívüli hatásköröket Magyarországon a különböző veszélyhelyzetekre hivatkozva. Brüsszel szerint ez aggályokat vetett fel a jogbiztonsággal kapcsolatban, valamint a vállalkozások és az egységes piac esetében kiszámíthatatlan, diszkriminatív környezetet teremtettek a rendkívüli törvények, kormányhatározatok.

Bár az általános összegzésben nem részletezik, de az országspecifikus ajánlások, valamint az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának beszámolója alapján az Európai Bizottság a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzást rója fel a magyar kormánynak. Az elmúlt években ugyanis a kormány előszeretettel használta ki ezt a jogkörét és alkotott új szabályokat, akár adómódosítókat, ezzel átírva egyik pillanatról a másikra egész gazdasági ágazatok adóterhelését.

Az alapvető jogok biztosának függetlensége és hatékony működése Magyarországon továbbra is aggodalomra ad okot az EB értékelése szerint, és továbbra is hátrányos helyzetben vannak egyes civil szervezetek, többek között a finanszírozási lehetőségeiket is leszűkítette a kormány.

Az Európai Bizottság úgy látja, a Pegasushoz hasonló kémprogramok használatával kapcsolatban továbbra is komoly aggodalomra ad okot, hogy a magyar titkosszolgálatok, hatóságok ilyen szoftvereket használtak oknyomozó újságírók és médiaszakemberek megfigyelésére. Ezért azt állapíthatja meg Brüsszel, hogy

Magyarországon hiányzik a hatékony felügyelet a titkos megfigyelési intézkedések büntetőeljáráson kívüli alkalmazása tekintetében.

Összességében Magyarországnak foglalkoznia kell a közszolgálati műsorszolgáltatók függetlenségével és a médiairányítással kapcsolatos hiányosságokkal, gyorsabb hozzáférést kell biztosítania a közérdekű információkhoz, javítania kell a jogalkotási folyamaton, fenn kell tartania az alkotmányos igazságszolgáltatást, meg kell erősítenie a felügyeleti szervek függetlenségét, támogatnia kell a civil társadalmi szervezeteket, és megfelelő felügyeleti mechanizmusokat kell létrehoznia a titkosszolgálati megfigyelő intézkedések alkalmazásakor.

A véglegesített jogállamisági jelentést szerdán délután teszik közzé, így a fenti felsorolás összes eleme még nem biztos, hogy ebben a formában kerül be majd a hivatalos és irányadó változatba. Azonban a korábbi évekhez képest a Bizottság, most aktuálisabb "piszkozatot" készített, így várhatóan érdemi változások nem lesznek benne. Azért is valószínű, hogy alig írják át a szöveget, mert az országspecifikus ajánlásoknál is hasonló megállapításokat tett Brüsszel a rendkívüli jogalkotással, a diszkriminatív törvénykezési gyakorlat, vagy a korrupcióelleni lépések hiányosságai esetében. A Politico állítja, hogy ez lesz a végleges változat, mivel az Európai Bizottság 27 biztosa erről szavazott kedden. Mindez pedig azt jelenti a magyar kormány számára, hogy még tovább folytatódhat a jogállamisági birkózás Brüsszellel.

Címlapkép: Getty Images.