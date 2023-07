Komoly figyelmeztetést küldött Magyarországnak az EU költségvetési biztosa, a modellváltott egyetemek bánhatják

Ezzel a lap szerint az uniós biztos gyakorlatilag cáfolta Navracsics Tibor területfejlesztési minisztert, aki a múlt héten még azt mondta, hogy a most ősztől kezdődő ösztöndíjakat nem fenyegeti veszély.

Az is kiderült, Navracsics szavait jócskán árnyalva, hogy azért nem reagált a Bizottság a magyar kormány egy hónapja az Erasmus-vitában küldött felajánlásaira, mert azok lényegében ugyanazok voltak, mint a korábbiak, így nem nagyon tudja az uniós biztos, hogy mit reagáljon.

Úgy fogalmazott:

Őszintén szólva, nem tudom, hogyan reagáljak, hogyan folytassuk az egyeztetéseket. Már februárban, márciusban megkongattuk a vészharangot, és most ott tartunk, hogy az Erasmus plusz és a Horizont Európa programok komoly veszélybe kerültek.

Emlékeztetett rá, összhangban a Portfolio korábban többször megírt értesüléseivel, hogy már február óta világosan megmondták a magyar kormánynak, hol mely területeken és mit kellene átalakítani a modellváltott egyetemek összeférhetetlenségi szabályain, de ezek szerint a magyar kormány azóta sem engedett kellő mértékben, hogy az elfogadható lehessen kint.

A lap rámutat: a magyar kormány nem kellő mértékű engedményeinek máris vannak vesztesei: több felsőoktatási intézmény kimaradt az EU által finanszírozott egyetemek közötti együttműködésből, a doktori, posztdoktori képzésekre szánt Marie Curie programból és a Horizont Európa keretében megvalósuló kutatási projektekből.

Szóba került a keddi brüsszeli tájékoztatón két másik fontos téma is, egyrészt a 6,3 milliárd eurónyi felfüggesztett magyar kohéziós pénz felszabadításával kapcsolatos tárgyalások, másrészt a 2021-2027-es uniós keretköltségvetés (MFF) félidei felülvizsgálata, amely 66 milliárd eurós plusz befizetést jelentene a tagállamok felől a közös kasszába több ok miatt (kamatkiadások megemelkedése, ukrajnai támogatások, egyéb váratlan kiadások).

Előbbi téma kapcsán azzal a hasonlattal írta le a tárgyalási folyamatot Hahn, hogy

Még mindig az alagútban vagyunk. De én optimista vagyok és mindig látom az alagút végét. Végülis ez nem egy hosszú alagút.

Az uniós biztos elmondása szerint továbbra is várják a magyar kormánytól a jogállamisági eljárásban zárolt 6,3 milliárd euró feloldásához szükséges korrupcióellenes intézkedések teljes végrehajtását, köztük azokat is, amelyek az Erasmus-források felszabadításához is kellenek.

A költségvetési biztos szerint az MFF félidei felülvizsgálatával kapcsolatos bizottsági javaslatban minden ország számára van támogatható elem, ezért egységben kellene kezelni. Arra utalva, hogy Orbán Viktor kormányfő már jelezte: nem támogatják az egyhangúságot követő javaslatot, főleg amiatt, mert még nem is kapott forrásokat Magyarország, úgy reagált Hahn: Magyarország szerinte a határvédelemre szánt megnövelt forrásokból profitálhatna például. Azt viszont világosan leszögezte Hahn, válaszolta a vétófenyegetésekre vonatkozó kérdésre, hogy:

Nem adjuk meg magunkat.

Ez tehát arra utal, hogy a magyar kormány azon zsarolási stratégiája, hogy az MFF-javaslat átengedésért cserébe kiharcolja a kohéziós pénzek egy része felszabadítását, nem valószínű, hogy önmagában sikerre vezet.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Bizottság médiatára