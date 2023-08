A magyar EU-források a kormány politikai kommunikációjának martalékává lehetnek

Az igazságügyi reformcsomag teljesítésével a magyar kormány fontos lépést tett az uniós források egy jelentős szeletének felszabadításáért. De az Orbán Viktor vezette kabinet visszafelé elsülő fegyvere lehet, hogy belengette az egész EU-költségvetés felülvizsgálatának megvétózását. A Portfolio-nak nyilatkozó brüsszeli tisztviselők szerint minden azon múlik, hogy az Európai Bizottság mennyire akarja felvenni a kesztyűt egy újabb politikai csetepatéban. Kényes egyensúlyozás vár az uniós intézményrendszerre, hogy elejét vegyék a brexitizációnak, ne tűnjenek túl puhának, és erőt is mutassanak.

A magyar kormány elvégezte az önértékelési folyamatot az igazságügyi reform esetében, amely fontos mérföldkő abban, hogy felszabaduljon mintegy 13 milliárd eurónyi uniós forrás folyósítása. Mint arról korábban írtunk, július 18-án az Orbán Viktor vezette kabinet készre jelentette a Kúria és az Alkotmánybíróság vezetői kinevezéseit, az Országos Bírói Tanács jogköreit és az ügyészség fellebbezési gyakorlatát is érintő már májusban elfogadott, júniustól majd’ minden elemében hatályossá vált törvénycsomagot. Azt pedig július 18-án meg is küldte az Európai Bizottságnak, hogy végezze el az értékelést, amely felszabadíthatja a horizontális feljogosító feltételek által blokkolt kifizetéseket.

Brüsszelben most legfeljebb 90 napig vizsgálják, hogy az igazságügyi reform, valamint az annak végrehajtásával összefüggő egyéb jogszabályok, megfelelnek-e a jognak. Az biztos, hogy szeptember második fele előtt nem igazán van értelme az utalásra várnia a kormánynak a hosszú augusztusi uniós szabadságolások miatt.

Azonban a 90 nap sem kőbe vésett: mint arról korábban írtunk az Európai Bizottság bármikor feltehet tisztázó kérdéseket, ilyenkor pedig megáll az óra - mint a sakkban -, amíg a magyar kormány megküldi válaszait.

A Portfolio-nak nyilatkozó szakértők szerint pedig akkor is kétesélyes, hogy megérkeznek a támogatások, ha a magyar kormány időben válaszol, valamint ha a kiküldött számlákat is rendben találják - ezek ellenőrzésére újabb 60 napja van a Bizottságnak.

Több diplomata is további egyeztetési körökkel számol, de eltérő forgatókönyeket vázoltak, valamint másban is látták a probléma gyökerét. Még arra is több lehetséges végkifejlet van, hogy mennyit is utalnak majd Brüsszelből.

A Bizottság nem engedhet?

A magyar források értékelése akár egészen késő őszig is eltarthat, és akkor is csak a kohéziós források horizontális feljogosító tételek miatt blokkolt 13 milliárd eurója szabadulhat fel, de sem a hétéves költségvetés maradék része, sem a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) tételei nem kerülnek ki a brüsszeli zárlat alól. Mivel - ahogy arról részletes elemzést közölt a Szabad Európa nem rég - a nagyon elnyúlt tárgyalások is csak egy szálon, kizárólag az igazságügyi vonalon folytak, de vannak tematikus feltételek is, amelyeket a kormány nem teljesített, így mindössze jövőre és csak 6 milliárd euró szabadulhat fel.

Mint arról a Népszava még májusban írt, a brüsszeli dilemma az, hogy a 22 milliárdból 6,3 milliárdot eleve zároltak a rendszerszintű korrupciót tápláló jogállamisági normasértések miatt, egy külön eljárásban pedig további 2,5 milliárdot azért, mert Magyarország szembemegy az EU Alapjogi Chartájában foglalt előírásokkal, amikor nem tartja tiszteletben az akadémiai szabadságot, valamint a migránsok és a melegek jogait.

Azonban a Portfolio-nak több brüsszeli forrás is megerősítette, hogy igazából egyáltalán nincs egységes álláspont Brüsszelben arról, hogy a reformok teljesítésével kiérdemelte volna az Orbán-kormány, hogy meginduljanak a kifizetések.

A miniszterelnök ugyanis a június végi uniós csúcson már belengette, hogy megvétózza az uniós költségvetés felülvizsgálatát, amely 66 milliárd eurónyi feltöltést kér a tagállamoktól a következő négy évben. “Filmekből ismert mondás, hogy terroristákkal nem tárgyalunk, és sokan állnának bele abba, hogy ha a magyar kormány túszul ejti az Európai Uniót, akkor nem szabad elengedni a konfliktust” - fogalmazott egy brüsszeli diplomata lapunknak.

Ő - a már említett -, tematikus tételek nélküli 5-6 milliárd eurós keret felszabadítását tartja a legvalószínűbb forgatókönyvnek, amely már “engedtem is, meg nem is” lépés lehetne Brüsszeltől. Azonban két másik diplomata szerint az, hogy a tusványosi beszéde utáni kérdez-felelek részben a miniszterelnök el is mondta, hogy a hétéves költségvetés felülvizsgálatának megakasztásával ki lehet zsarolni a pénzeket, odavezethet, hogy

Programonként akasztják meg Brüsszelben a kifizetéseket:

vagyis feloldják a blokkolt kohéziós források egy részét, majd a számlabeadásoknál a Bizottság a lehető legszőrszálhasogatóbb lesz, hosszas vizsgálatokhoz köti a kifizetéseket.



Vannak viszont olyan uniós jogi szakértők, hogy a Varga Judit igazságügyi miniszter, valamint a most már EU-ügyi tárcavezetővé előlépett Bóka János államtitkár által letett igazságügyi reform egy alaposan végigtárgyalt és tisztességes törvénycsomag, így azt át lehet és kell is engedni a Bizottságnak.

Volt olyan brüsszeli tisztviselő, aki a pedofiltörvény körüli botrányhoz hasonlította a helyzetet: tavaly a kormány már közel állt ahhoz, hogy a jogállamisági eljárásban dűlőre jusson, de az uniós álláspont szerint súlyosan diszkriminatív és értelmetlen jogszabály annyira kínos volt, hogy egyszerűen abban a helyzetben nem engedhettek a magyar kabinetnek. Így végül a politikai, kompromisszumkereső szándék is átfordult abba, hogy a szakértők álláspontja győzött, miszerint komoly brüsszeli nyomás kell a demokratikus fékek és ellensúlyok erősítéséhez.

Most pedig ha a kormány tényleg elkezdi feltartani az uniós költségvetés felülvizsgálatát, akkor megint abba a helyzetbe kerül, hogy már megnyitották volna a pénzcsapot, de a Bizottság nem tűnhet gyengének

- fogalmazott egy tisztségviselő, aki szerint egyszerűen nem tehetik meg ezt a gesztust. Egy másik diplomata szerint még úgyis nagyon eltaktikázott lépés ez a magyar kormánytól, hogy június végén a tanácsi csúcson eleve nem volt tervben a költségvetési felülvizsgálat elfogadása, valamint azzal több más tagállamnak is vannak még problémái.

Két hete ilyen irányú lépést sugallt a Bizottság költségvetési biztosa, Johannes Hahn is, aki az Erasmus-vita kapcsán megüzente: "nem adják meg magukat", azaz nem fognak csak azért puhábbak lenni a magyar EU-pénzek ügyében, hogy cserébe megkapják a magyar kormány szavazatát a költségvetés félidei felülvizsgálatához.

A másik forgatókönyv, hogy megvárják a Tanácsot

Több diplomata szerint az EP-választások kampányidőszakába lépve a Bizottség egy kiskaput kihasználva bevárhatná az Európai Tanácsot, amely a jogállamisági (hivatalos nevén kondicionalitási) eljárást elindította és az RRF kifizetésekről is dönt. Vagyis játszhat azzal Brüsszel, hogy a kohéziós források felszabadításakor azt mondja, az igazságügyi reformot ne csak az Európai Bizottság, hanem a tagállamokat tömörítő Tanács is megfelelőnek tartsa, hogy elinduljanak a kifizetések. A gond az, hogy elvileg a Tanács önmagában ezt nem értékelheti, hanem csak akkor jön be a képbe a testület, miután a magyar kormány kezdeményezi a helyreállítási program (RRF) első kifizetési kérelmét.

Akkor a bizottsági értékelés alapján mondanak véleményt a 27 szupermérföldkövet is tartalmazó igazságügyi reform tartalmáról.

A kulcs néhány uniós forrásunk szerint abban van, hogy a Bizottság megpróbálhatja azt mondani, hogy mivel az RRF-et is meghatározó szupermérföldkövek között van a 4 igazságügyi tárgyú reform is - vagy azok szellemiségéből vezethetők le -, nem kerülik meg a Tanácsot. Volt olyan nekünk nyilatkozó is, aki a tanácsi jogi szolgálat döntőbírói szerepét vetette fel, de erre sincs jogi precedens, ahogy az egész kondicionalitási eljárásra, így ez az út további kérdéseket is felvetne a Bizottság jogi mandátumával kapcsolatban.

A brexitizáció is kezd téma lenni

Viszont több uniós tisztviselő szerint is óvatosnak kell lenniük, mert a magyar kormány már egy veszélyes útra lépett, amelynek jóval azon túlmutató következményei is lehetnek, minthogy engednek az Orbán-kormány túszulejtési kísérlete miatt, ez mekkora presztízsvetszteséget okoz az Európai Bizottságnak. A magyar vezetés vétókra épülő stratégiájával párosuló folyamatos uniókritikának és politikai kommunikációs támadásoknak már attól a káros hatásától félnek, hogy ahogyan az Egyesült Királyság belekavarta magát a brexitbe, úgy a magyar kormány is egy hasonló útra léphet.

Ezt látják abban, hogy az Európai Unió támogatottsága csökkent az elmúlt években Magyarországon, ha pedig az Európai Bizottság egy nyílt háborúba kezd a mostani lövészárokharc után, akkor az tovább erodálhatja az EU megítélését.

“Vélhetően nem célja senkinek sem a huxit, mert mindenki rosszul járna vele, de ha elkezd átpolitizálódni az egész uniós intézményrendszer hitelessége, mert egy tagállam kormánya folyamatosan támadja az EU-t, akkor az adott országban a közakarat fordulhat Brüsszel ellen”

- írta le a problémát egy uniós tisztviselő.

Egy diplomata szerint a brexit-párhuzam annyiban sántít, hogy magyar kilépés nem lehet a vége a pénzügyi csatározásnak, mert Magyarország nem akkora gazdaság, hogy ezt évszázados gazdasági károk nélkül megússza, főként hogy a tagság nélkül értéktelenné válhat Kína vagy Oroszország szempontjából is.

Sokkal valószínűbb, hogy Magyarország egy másodrangú tagállami szerepbe navigálja magát, ahol a döntéseknél folyamatosan megkerülik, nem vagy csak alig fér majd hozzá a támogatásokhoz, de közben alkalmazkodnia kell az uniós szabályozásokhoz - írták le mind a ketten az egyik lehetséges helyzetet.

Úgy látják, hogy ha a kormány egy ilyen helyzetbe kerülne, akkor az egy öngerjesztő folyamat lenne, amelyben marginalizálódna a magyar tagság jelentősége, és egy még szélsőségesebben unió-ellenes politikai erő felemelkedéséhez vezetne, ahogy az a UKIP szárnyalását is eredményezte a briteknél. Akkor a brit konzervatív kormány sem igazán akarta a brexitet, de a folyamat kontrolálhatlanná vált.

Mind emiatt egy kompromisszumos megállapodást valószínűsítenek majd az uniós költségvetés felülvizsgálata és a magyar források kifizetése esetében is.

Csakhogy ezt alaposan átrajzolhatja az is, hogy az EP-választások felé haladva az Európai Bizottságra milyen politikai erők hatnak majd, vagy a végrehajtó testületen belül milyen kampánytémákra akarnak koncentrálni. Egyáltalán Ursula von der Leyen elnökként akarja-e folytatni, vagy őrség váltás lesz Brüsszelben.

Összességében tehát a magyar kormány egy politikai háborúba kormányozhatta magát, így az eltérő erőterek reakcióján múlhat, hogy az egyébként elégségesnek, sőt jogilag kifejezetten minőségi munkaként számon tartott igazságügyi reform elbukik-e. Gyakorlatilag lefutott kör is lehetett volna, hogy a kohéziós források kifizetése elinduljon, ha nem jön a vétófegyver belengetése az uniós költségvetés felülvizsgálatánál. Így egyre inkább már az a kérdés, hogy az eddig a nyílt politikai nyilatkozatháborútól magát távoltartó Európai Bizottság mennyire akar változtatni a hozzáállásán.

A kárvallottja az elhúzódó vitának pedig egyértelműen a magyar gazdaság, mert már a forint elmúlt időszakbeli gyengülésénél is szerepet játszhatott a forráskifizetések körüli egyre nagyobb bizonytalanság, de a magyar költségvetésnek is nagy szüksége lenne az uniós transzferekre.

Címlapkép forrása: VEX Collective via Getty Images