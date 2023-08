Kipattant a botrány az Európai Bizottság új vezetőjelöltje körül

Hollandiában petíciót indítottak annak érdekében, hogy megakadályozzák Wopke Hoekstra holland külügyminiszter kinevezését Frans Timmermans helyére az uniós klímavédelemért felelős biztosi pozícióban. A szervezők a DeGoedeZaak (DGZ) nevű kampányügynökség által közölték az NL Times angol nyelvű holland hírportállal csütörtökön.

A beszámoló alapján alig 24 óra alatt 27 500 aláírás érkezett a petícióra, amelyben azt állítják, hogy Wopke Hoekstra alkalmatlan az európai bizottsági feladatra, ami a klímavédelem területét öleli fel.

A DeGoedeZaak (DGZ) nevű kampányügynökség, amely szervezi a tiltakozó akciót, a holland parlament alsóházának (Tweede Kamer) tagjaihoz intézett felhívásában arra szólította fel a képviselőket, hogy olyan jelöltet nevezzenek ki, aki "komolyan veszi a klímaválságot". A szervezet véleménye szerint Hoekstra nem megfelelő személy az adott pozícióra.

Jurnen van den Bergh, a DGZ vezetője szerint "Egy kabinetnek, különösen ha hamarosan leköszön, gondosabban kellene döntéseket hoznia." Hozzátette, hogy Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök "határt lépett át Hoekstra egyoldalú jelölésével".

Wopke Hoekstra jelölése ellen több holland politikus, európai parlamenti képviselőcsoport, valamint különböző természet- és környezetvédelmi szervezetek is tiltakoztak.

Hoekstra 2022 januárja óta tölti be a holland külügyminiszter és miniszterelnök-helyettesi pozíciót. Korábban, 2017 és 2022 között Mark Rutte harmadik kabinetjének pénzügyminisztere volt. Mielőtt bekerült a politikába, 2002 és 2017 között különböző pozíciókat töltött be holland és külföldi bejegyzésű multinacionális vállalatoknál, beleértve a Shell energiavállalatot is.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke és az európai zöld megállapodásért felelős uniós biztos, egy hete mondott le, hogy jelöltként induljon a soron következő hollandiai választásokon. Feladatait az új holland tag kinevezéséig Maros Sefcovic alelnök, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja veszi át.

Timmermans a Munkapárt (PvdA) és a Zöld Baloldal (GL) közös jelöltje a november 22-én megtartandó előrehozott holland parlamenti választásokon. A 62 éves politikus tíz év után tér vissza a holland politikába, miután korábban a PvdA képviselője volt. Mark Rutte második kormányában külügyminiszterként szolgált. 2014-től pedig a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottságban a jogállamiságért felelős uniós biztos és alelnök volt.

Mark Rutte vezette holland kormány júliusban kényszerült lemondásra, miután a négypárti koalíció nem tudott megegyezni a menekültügyi reformokról. A kabinet azóta ügyvivő minőségében működik tovább.

Címlapkép: Wopke Hoekstra, a kép forrása: Thomas Peter-Pool/Getty Images.