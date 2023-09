A kormány beterjeszti azt a vétózott tervezetet, ami előtt a fél világot magára haragította

A magyar kormány nagyon sokáig vétózta az Európai Unió és tagállamai, valamint az az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) közösség országai közötti új megállapodás aláírását. Most azonban besorolt a többi EU-tag mellé és már be is mutatta az egyezmény ratifikálásáról szóló rendelettervezetet.

Több mint két éven át bénította meg az Orbán Viktor vezette kabinet az Európai Unió és a 79 tagú Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetével (OACPS) közötti tárgyalásokat, mivel a kormány nem volt hajlandó aláírni az úgy egyezményt a felek között. A kifogásban a szexuális szabadságjogok és a legális bevándorlási szabályok átalakítását emlegették. Az elmúlt hónapokban újra és újra megoldást keresett az EU, hogy újraköthesse az Cotonou-i megállapodást, amelyet még 2000-ben írtak alá az akkor még 15 tagállamból álló unióval. Sokáig Magyarország volt az utolsó, amelyik ellenezte, hogy a tagállamokkal együtt összesen 105 ország és az EU közötti megállapodás új változatát aláírhassák. Ez az AKCS-országokkal azért is lenne fontos, mert a velük fenntartott politikai és gazdasági kapcsolatokra terjed ki, de elődjével ellentétben nem tartalmaz kötelező támogatási elemet, és nem változtatja meg az EU és Afrika közötti kereskedelmi kapcsolatokat. Cserébe viszont teret nyit arra, hogy az olyan ritka nyersanyagok kitermelésében és kereskedelmében szorosabb legyen a kapcsolat, amelyek a tisztaenergiás ipari átálláshoz szükségesek és segítenék az államközösséget a Kínától való függetlenedésben. Most viszont Magyarország hajlandó lett, hogy aláírja az egyezményt, amit jelez az is, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátották az erről szóló kormányrendelet tervezetét. Az Orbán Viktor aláírására váró javaslat szerint a megállapodás ratifikálása magyar részről legkésőbb 2023. október 31-én (vagy az Unió és az AKCS-államok közötti új megállapodás hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjában) történik meg, attól függően, hogy melyik a legkorábbi időpont, hatályát veszti. Azt, hogy a kormány tényleg aláírja, az Európai Tanács júniusi ülésén döntöttek, amikor is a tagállamok elfogadták az erről határozatot. Ekkor ugyan Lengyelország fogalmazott meg aggályokat, de végül nem feszítette tovább a húrt a világ majdnem 200 országának felének életére kiható törvényt.